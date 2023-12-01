Интересное 01 декабря 2023, 15:44 Древняя Русь и катание на собачьей упряжке. Нетипичные новогодние выходные в парк-отеле «Орловский» Концерт группы «Дюна» и встреча с Костей Цзю пройдут в парк-отеле «Орловский» пресс-служба парк-отеля «Орловский»

Читать 360tv в

Новогодние праздники ближе, чем кажется, поэтому самое время подумать о том, как повеселить себя. В этот раз россияне будут отдыхать 10 дней подряд: с 30 декабря по 8 января. Хотите худеть, ни в чем себе не отказывая, развлекать не только детей, но и себя или снова почувствовать себя ребенком и окунуться в сказку? Тогда самое время побывать в парк-отеле «Орловский», где найдутся развлечения на любой вкус и возраст.

В деревне Богданиха есть целый замок для туристов — одно из самых загадочных и популярных мест отдыха в Подмосковье. В зимний сезон все номера и коттеджи в парк-отеле «Орловский» бронируют задолго до наступления длинных новогодних выходных. Но сейчас у вас есть все шансы успеть.

Реклама

Королевский Новый год

Всего лишь раз в году в «Орловском» можно провести эту волшебную ночь — новогоднюю. Необычный гала-ужин пройдет в залах «Старая Москва», «Екатерининский» и клубе «АмБар». В каждом из них для гостей уже подготовили новогоднюю развлекательную программу.

Посетителей не только побалуют изысканными блюдами, но устроят для них пиротехническое и огненное шоу, с главным героем Нового года — огнедышащим Змеем Горынычем.

Танцы, песни, шоу, фокусы и поздравления от сказочных героев — Деда Мороза, Снегурочки, ну и, конечно, Змея Горыныча — все это входит в программу. Праздник продлится до глубокой ночи, а в ночном клубе «АмБар» закончится караоке.

пресс-служба парк-отеля «Орловский»

Новогодний заезд: трехдневная сказка

Для тех, кто хочет полностью погрузиться в волшебную атмосферу зимы, действует новогодний заезд. Это несколько дней настоящих приключений.

Зима — это сказка, в которой мы главные герои. Парк-отель «Орловский»

Каждый день распланирован, поэтому скучать не придется: вкусные угощения, увлекательные мастер-классы, фотозона с историческими костюмами, доспехами и мечами, экскурсии, спектакли, игры для взрослых и детей, народные гуляния, катания на собачей упряжке.

Заезд рассчитан на три дня: с 30 декабря до 2 января. Для гостей подготовили два звездных сюрприза: концерт группы «Дюна» и творческую встречу с легендой бокса Константином Цзю.

Для тех, кто хочет все успеть

Следующий новогодний заезд продлится с 2 до 5 января. Идеальный вариант для тех, кто кочет отпраздновать Новый год, например, дома, а затем отправиться в невероятное зимнее приключение.

Каток под открытым небом, посиделки у костра, игры для детей с аниматорами, спектакль со сказочными героями и, конечно, сладкими подарками. Каждое утро вас ждет зарядка чемпионов с легендой спорта Константином Цзю. И это не все! Четвертого января состоится концерт экс-солистки ВИА «Сливки» Карины Кокс. Что может быть лучше? А это только часть программы. Для гостей продумали все, начиная от мастер классов по росписи имбирных пряников, до экскурсий. Словом, развлечения на любой вкус и возраст.

Третий — рождественский заезд с 5 по 7 января удивит творческой встречей с выдающимся актером Гошей Куценко. Она пройдет 7 января в формате концерта с кавер-группой и живым общением.

Гостей также ждут новогодние елки для детей, множество развлечений и творческих мастерских. А 6 января гости погрузятся в волшебную атмосферу рождественского бала с выступлением артистов, шоу воздушных гимнастов, красивой музыкой и изысканным фуршетом.

Средневековая Русь

Выходные можно провести не только расслабившись, но и с пользой, а парк-отель «Орловский» — идеальное место для этого. В новогодние праздники тут будет работать необычная ярмарка с уникальными сувенирами.

Территорию оборудуют под средневековую Русь: тут и горячие угощения, и кузница, и богатырские поединки. В своей усадьбе гостей будет ждать Дед Мороз — без него не обходится ни один Новый год. А для тех, кто хочет заняться делом, подготовили мастер-классы по росписи имбирных пряников и новогодних игрушек.

В новогодние праздники в «Орловском» можно даже пообщаться с полярными собаками.

Катание по снегу на упряжках — это вид активного зимнего отдыха, который пользуется невероятной популярностью у взрослых и детей во всем мире. Парк-отель «Орловский»

пресс-служба парк-отеля «Орловский» пресс-служба парк-отеля «Орловский» пресс-служба парк-отеля «Орловский» пресс-служба парк-отеля «Орловский»

Посетители могут прокатиться как по полю, так и по заснеженному лесу. Трассы тоже разные: один или три километра.

Релакс

Не стоит забывать и о теле, ведь ему нужен полноценный уход и отдых. На территории отеля есть спа-центр с разными бьюти-процедурами: массаж, сауна, баня, хаммам, бассейн, соляная пещера. Можно даже заниматься спортом в зале, если не хочется слишком расслабляться, а для тех, кто хочет быстро привести себя в форму, есть два тура: «Шаг в стройность» и «Похудейка».

Реклама. ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «Орловский»