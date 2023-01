Эксклюзив 21 января 2023, 11:58 «Достать ножи 2»: просто глупо, или Разбитая стеклянная луковица Писатель Беседин: фильм «Достать ножи 2» многослойным не получился Кинопоиск

Осенью 2022 года состоялась мировая премьера фильма Райана Джонсона «Достать ножи 2: Стеклянная луковица». Вторую часть комедийного детектива с Дэниелом Крейгом в главной роли уже можно посмотреть в цифровом формате. Писатель Платон Беседин объяснил «360», почему многослойной картина не получилась.

Далее — его прямая речь.

Итак, на экранах — правда, в неофициальном прокате — фильм Райана Джонсона «Достать ножи», часть вторая. Первая произвела на меня довольно-таки приятное впечатление, пусть и слишком старалась угодить пресловутой повесточке.

Но на экране тем не менее все смотрелось довольно органично — и было, знаете ли, от фильма приятное послевкусие. История о великолепном сыщике Бенуа Блане (его играет Дэниел Крейг) зашла многим.

Отсылка к Beatles

И вот после пандемии, а во второй ленте к тому есть прямые отсылки, выходит продолжение с шикарным подзаголовком Glassonion, отсылающим нас к композиции Beatles с культового Whitealbum. Собственно, в конце фильма звучит именно эта песня. Ну и, если вдруг кто не понял, Glassonion переводится как «стеклянная луковица».

Что такое луковица? И what is it Glass onion? Это, прежде всего, многослойная история. Вот и сам Бенуа Блан говорит, мол, я мог бы снять слои, но сердцевину вы должно отыскать сами. Что ж, давайте попробуем. Тем более, это будет не так чтобы сложно.

Эпиграфом же к разбору второй части «Достать ножи» можно и нужно взять фразу из самого фильма: «Это глупо! — Настолько глупо, что блестяще? — Нет, просто глупо!» Вот-вот.

Высокомерное кино

Джонсон снял, прежде всего, очень глупое кино. Причем, делая это, он сам, судя по всему, мнил себя умным, тонким, ироничным и как бы возвышающимся над остальными, над всей этой челядью (в том числе и той, которая пойдет в кинотеатры).

Есть в ленте определенное высокомерие. И все эти бесконечные отсылки — снимаем слои — к разнообразным песням, книгам и фильмам смотрятся как неудачная попытка сыграть в постмодернизм.

К слову, и битловская Glass onion — это песня с множеством отсылок к другим песням ливерпульских гениев. Но важно конечное ощущение, а от «Достать ножи 2» прет фальшью. И, в общем-то, неплохие актеры, занятые в картине, отвратительно переигрывают, не в силах ухватиться за стержневую историю.

Повестка «нового Голливуда»

Я сказал, что первая часть старалась следовать повесточке, так вот вторая (а будет еще и третья) за этой самой повесточкой «нового Голливуда» просто-таки раболепно ползет на набитом лобстерами брюхе.

Сам Бенуа Блан — гей. Главный злодей Майлз Брон в исполнении несколько сдавшего Эдварда Нортона — очевидная пародия на Илона Маска. Причем, и это уже тренд, он показан аморальным идиотом (второе важнее). Ученые, понятное дело, афроамериканцы. Борец за права мужчин — безмозглый стероидный качок.

Есть и тема источников энергии, столь актуальная для США, да и для всего мира. Продолжать? Слишком долго, так что перейдем к главному.

Прямой посыл на уничтожение

Суть фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» — в прямом посыле: уничтожай прежний мир, громи все, что создало человечество, ибо оно бесполезно, да, взорви все!

Уверен, что режиссер Джонсон держал большинство зрителей за идиотов, а потому высказался максимально прямо. И, ясное дело, сделал это с разрешения кинобоссов и иных кураторов.

Неслучайно главная героиня (роль Жанин Монэ) — афроамериканка, мстящая за убийство сестры, которую белый гетеросексуальный туповатый наглый богач обманул, отобрав капиталы.

И вот она громит обиталище этого богача, сжигая все — в том числе и оригинал «Джоконды». Тут вам и движение Black Lives Matter, и экоактивисты, атакующие в галереях мира произведения искусства.

Но еще жирнее намеки на то, что пора громить, бунтовать, уничтожать, размещены создателями ленты в огромной зале, где и происходит больная часть кинодейства.

На одной картине — Джокер, а на другой — богач Майлз в образе Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба». Напомню, что в последнем главную роль играл тот же Эдвард Нортон, чьим alter ego, собственно, и являлся Тайлер Дерден (сыгранный Брэдом Питтом). Чем заканчивался «Джокер»? Массовым бунтом и погромами. Чем заканчивался «Бойцовский клуб»? Взрывами небоскребов под Where Is My Mind. Да уж, тут не просто подстрекательство к бунтам — тут прямой посыл: иди и уничтожь!

Вот только — и это важно — в «Бойцовском клубе», к которому через украшающую залу картину (а она лучшая, что есть у Джонсона) отсылают нас создатели «Достать ножи 2», бунт был направлен против общества потребления, и Тайлер учил: «Только, утратив все, мы обретаем свободу».

Лента же Джонсона это общество потребления, наоборот, восхваляет и предлагает отказаться вовсе не от материализма, нет, а исключительно от консервативных ценностей, дабы погрузиться в хаос, в котором [люди] так же станут богатеть и лгать. И в чем же, простите, тогда, справедливость?

В общем, да, по-своему права чернокожая мстительница в исполнении Жанин Монэ: никакие они не нарушители, а банальные сволочи. Именно так, именно так.