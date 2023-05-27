Эксклюзив 27 мая 2023, 18:30 Дорогой брига «Меркурий» — нам в пример Писатель Беседин: мы должны совершить невероятный подвиг, как и бриг «Меркурий» Иван Айвазовский — «Бриг „Меркурий“, атакованный двумя турецкими кораблями», 1892 год / Википедия

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В Севастополе, на Матросском бульваре, есть знаковый памятник — первый в городе. Он выполнен в древнегреческом стиле (чугунная трирема на усеченной пирамиде), сложен из местного инкерманского камня, украшен горельефами древних богов. Это памятник капитану-лейтенанту Александру Казарскому и 18-пушечному военному бригу «Меркурий». В нем скрыты великие смыслы. Какие именно, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Матросский бульвар — первый на Крымском полуострове. Его описывал еще Лев Толстой в легендарных «Севастопольских рассказах».

В советское время здесь прогуливались матросы и офицеры вместе со своими дамами. После начался развал, затем споры, но наконец — не столь давно, кстати — бульвар отреставрировали как надо. Среди прочего в литье, невдалеке от памятника, отразили подвиг «Меркурия», чей день ежегодно отмечают 26 мая.

Во время Русско-турецкой войны в неспокойном Черном море бриг встретился с двумя турецкими линкорами. Те приказали команде «Меркурия» сдаться. У турков, несомненно, были для того весомые аргументы: они располагали 184 пушками против 18 русских орудий. Перевес не просто серьезный — катастрофический. Любой другой наверняка бы сдался.

Однако капитан-лейтенант Александр Казарский собрал на совет команду. И экипаж «Меркурия» принял насколько героическое, настолько и, казалось бы, безрассудное решение — дать бой туркам.

Опять же, любой другой наверняка бы после такого отправился ко дну. Но воля команды брига под руководством Казарского была настолько сильна, отвага так велика, что «Меркурий» не только ушел от преследования, но и подбил турецкие линкоры.

Встреча брига «Меркурий» с турецкими кораблями / Википедия

Есть ныне такое модное слово — «намерение». Им как бы можно форматировать реальность под себя.

У команды брига было именно такое намерение — и даже больше него.

Так явился истинно русский подвиг (я бы сказал, хилиастический подвиг): когда вера в идеал, в правду как истинность и справедливость принесла победу логике вопреки. Я сказал, что в самом памятнике скрыто немало смыслов.

Особое значение имеет надпись: «Потомству в пример». Тут важно подчеркнуть: подвиг Казарского и «Меркурия» не был случайностью — нет, он вытекал из внутренней логики их подвига.

Команда брига смогла побороть не только страх, но и обстоятельства. И в этом была своя преемственность: недаром Казарский восхищался адмиралом Синявским, а затем уже с Казарского брали пример великие адмиралы Нахимов и Лазарев. Да, все здесь сплетено воедино.

Севастополь, памятник Казарскому / Википедия

Оттого, вспоминая подвиг «Меркурия», мы говорим не о прошлом, а главным образом о будущем и настоящем. Говорим, понимая, что сейчас нам брошен мощнейший вызов, и, чтобы дать ответ на него, мы должны совершить, как и бриг «Меркурий», невероятный подвиг, когда, казалось бы, все против нас.

Того от нас требует сама история, оставляющая в себе лишь тех, кто смог сам написать ее. Зачастую не благодаря, а вопреки. Подвиг лейтенанта Казарского и брига «Меркурия» — и завет, и напоминание, и подспорье всем нам.