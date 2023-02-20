Интересное 20 февраля 2023, 23:24 Дискриминация без границ. Охоту на россиян объявили даже на Бали Правозащитник Ионов об охоте на россиян на Бали: попытка решить свои бизнес-вопросы freepik

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Россиянам на Бали стало труднее зарабатывать. Всему виной охота, которую развернули неизвестные в Instagram*. Они вычисляют приезжих из России, которые работают на острове без документов, и сдают властям. Подробнее о несладкой жизни уехавших в поисках райских кущ и всеобщего равенства — в материале «360».

За место под солнцем

Иностранцам на Бали запрещено работать. И это только звучит так, будто трудиться нельзя, а можно лишь отдыхать, ведь Бали — райский остров.

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На самом деле, все куда прозаичнее. Если иммигрант оказывает услуги без рабочей визы KITAS, по местным законам его могут депортировать. А существовать на что-то нужно.

При этом KITAS стоит гораздо дороже туристической визы, поэтому многие предпочитают просто не афишировать свою специальность.

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Неизвестные онлайн-охотники решили искать таких нелегалов и писать на них доносы в местные органы правопорядка. Все якобы ради блага местного бизнеса. Но почему-то под прицел попадают исключительно россияне.

Бали облюбовали не только граждане России, но и выходцы из других стран СНГ. По мнению правозащитника Александра Ионова, на фоне антироссийской кампании во всем мире жители Бали захотели тоже попробовать решить свои бизнес-вопросы за счет русских. И это выглядит смешно.

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По словам собеседника "360", нужно еще проверить, насколько такая «активная гражданская позиция» вообще отвечает местным нормам права. Особенно касательно персональных данных и вмешательства в личную жизнь.

«Здесь нужна оценка местного адвоката», — сказал правозащитник.

В лучших традициях США

Случаев дискриминации и сегрегации россиян хватает не только на Бали.

Предвзято относятся к русским и оказывают серьезное давление по политическим мотивам и в Европе, напомнил правозащитник. Даже нейтральная позиция ко всему, что происходит в мире, не спасает.

Органы власти в странах Евросоюза требуют от россиян, у которых есть какая-то недвижимость или бизнес, обязательно выразить публично свое отношение к специальной военной операции на Украине. В противном случае угрожают отнять бизнес, рассказал Ионов.

Западному обществу как бы делается определенный месседж: россиян нужно и дальше давить. Александр Ионов

С подобной сегрегацией сталкиваются как наемные работники, так и владельцы крупного бизнеса. Многие компании вынуждены были закрыться из-за этого.

«Много россиян уехали из ЕС в ОАЭ, например. Европа не стала для россиян каким-то сказочным местом, где есть демократические ценности, свобода и равенство. Европейцы хорошо показали, что сегрегация в их обществе — и по национальному, и по гражданскому признакам — возможна и реальна. Все в лучших традициях США середины XX века», — констатировал правозащитник.

Некоторые простые европейцы, которые давно работают с русским бизнесом, нормально относятся к россиянам, а многие в последнее время даже начали менять свою точку зрения в отношении Украины, заметил Ионов.

«Европейцы, несмотря на весь прессинг пропаганды, которая идет из местных СМИ, начинают немножко понимать и протестовать», — добавил он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская