02 мая 2023, 23:21
Поживем — заплатят. Депутаты предложили награждать деньгами за долгий брак
Депутаты ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак
Россиянам могут начать доплачивать за долгую и счастливую семейную жизнь. Правда, пока это только предложение депутатов партии ЛДПР. По задумке, парам, которые прожили в браке 20 лет, нужно платить каждую пятилетку по 20 тысяч рублей. Парламентарии уверяют, что это пойдет на пользу государственному институту семьи. Но не все так однозначно. Стоит ли вводить подобный законопроект в силу? О подводных камнях и возможных альтернативах «360» рассказали эксперты.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Ирина Боровова, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети»
Это замечательная инициатива
У нас уже есть подобный проект, но он рассчитан на пары, которые прожили в браке более 50 лет. Я видела, как приятно тем людям, что они получают награды за любовь и верность. Это очень памятное мероприятие.
К слову, у меня в округе это делают прямо в ЗАГСе, происходит некая церемония, на которой супругов искренне поздравляют. Награждают за особо выдающиеся заслуги, потому что прожить в браке столько лет — это действительно выдающаяся заслуга. Думаю, эта инициатива абсолютно достойна того, чтобы супруги отмечали совместную жизнь и на более ранних сроках. Это будет стимулом, чтобы существовать или, лучше сказать, сосуществовать на протяжение долгих лет.
Несколько спорных моментов
Единственное тут, конечно, всегда нужно смотреть на обратную сторону медали. Во-первых, если мы говорим о людях, которые давно не живут вместе, но они все еще состоят в браке. Будет ли эта выплата для них адекватна? То есть, за что им платить, если они совместно не ведут хозяйство и вообще могут ненавидеть друг друга?
Во-вторых, сейчас у нас есть более глобальная проблема — утраченные ценности брачного союза у молодых людей. Будь моя воля, я бы лучше стимулировала на законодательном уровне вступление в брак в раннем возрасте, то есть от 18 до 25 лет.
Куда следовало бы вложиться
Как по мне, я бы направила средства на вступление в брак в раннем возрасте. Если молодежь вступает в брак до 25 лет, то они могут получать какой-то начальный капитал. Безусловно, закон ЛДПР — прекрасная инициатива отмечать супругов, которые в браке уже более 20 лет. Но, мне кажется, было бы правильнее стимулировать молодежь, которая поздно вступает в брак, либо вовсе игнорирует институт семьи.
Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ
Скептический настрой
Это, конечно, дело каждого, сколько лет он находится в счастливом или несчастливом браке. В данном случае государство в процесс личной жизни не вмешивается. Что касается этой инициативы, она вызывает у меня, наверно, удивление.
Безусловно, никакие денежные средства, особенно в такой далекой перспективе в 20 или 30 лет, не будут мешать укреплению семьи, но и большого стимула я здесь не наблюдаю.
Если мы посмотрим с вами на статистику, то основное количество разводов приходится на первые три года. Новобрачные притираются к друг другу, а потом неожиданно понимают, что характеры-то у них разные.
Поэтому в большей степени государство должно направлять усилия на пропаганду и культуру семейных отношений. Это более важная история, которая касается не только супругов, но и, в более широком смысле, затрагивает детей.
Какая альтернатива?
Надо постараться снизить количество разводов по причине финансового неблагополучия. Государство должно воспитывать детей и помогать семьям способствовать развитию и воспитанию ребенка. Будь то интеллектуальные или спортивные бесплатные секции и кружки.
Семья с каждым годом будет укрепляться. Родители — понимать, что их ребенок полноценно растет и развивается. В результате скандалов, а то и разводов. В этом плане это долгосрочная и комплексная стратегия. Она, безусловно, поспособствует укреплению института семьи и поддержке института брака.
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