Россиянам могут начать доплачивать за долгую и счастливую семейную жизнь. Правда, пока это только предложение депутатов партии ЛДПР. По задумке, парам, которые прожили в браке 20 лет, нужно платить каждую пятилетку по 20 тысяч рублей. Парламентарии уверяют, что это пойдет на пользу государственному институту семьи. Но не все так однозначно. Стоит ли вводить подобный законопроект в силу? О подводных камнях и возможных альтернативах «360» рассказали эксперты.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Ирина Боровова, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети»

Это замечательная инициатива

У нас уже есть подобный проект, но он рассчитан на пары, которые прожили в браке более 50 лет. Я видела, как приятно тем людям, что они получают награды за любовь и верность. Это очень памятное мероприятие.

Пожилая пара прогуливается по набережной Сочи / РИА «Новости»

К слову, у меня в округе это делают прямо в ЗАГСе, происходит некая церемония, на которой супругов искренне поздравляют. Награждают за особо выдающиеся заслуги, потому что прожить в браке столько лет — это действительно выдающаяся заслуга. Думаю, эта инициатива абсолютно достойна того, чтобы супруги отмечали совместную жизнь и на более ранних сроках. Это будет стимулом, чтобы существовать или, лучше сказать, сосуществовать на протяжение долгих лет.

Несколько спорных моментов

Единственное тут, конечно, всегда нужно смотреть на обратную сторону медали. Во-первых, если мы говорим о людях, которые давно не живут вместе, но они все еще состоят в браке. Будет ли эта выплата для них адекватна? То есть, за что им платить, если они совместно не ведут хозяйство и вообще могут ненавидеть друг друга?

Во-вторых, сейчас у нас есть более глобальная проблема — утраченные ценности брачного союза у молодых людей. Будь моя воля, я бы лучше стимулировала на законодательном уровне вступление в брак в раннем возрасте, то есть от 18 до 25 лет.

Фотосессия молодоженов в колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге. / РИА «Новости»

Куда следовало бы вложиться

Как по мне, я бы направила средства на вступление в брак в раннем возрасте. Если молодежь вступает в брак до 25 лет, то они могут получать какой-то начальный капитал. Безусловно, закон ЛДПР — прекрасная инициатива отмечать супругов, которые в браке уже более 20 лет. Но, мне кажется, было бы правильнее стимулировать молодежь, которая поздно вступает в брак, либо вовсе игнорирует институт семьи.