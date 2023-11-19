Интересное 19 ноября 2023, 10:09 День ракетных войск и артиллерии. Что отмечают 19 ноября в России и мире Знаменная группа Михайловской военной артиллерийской академии на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

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Ежегодно 19 ноября в России отмечают свой профессиональный праздник ракетчики и артиллеристы, а во всем мире это мужской день. Какие еще события произошли сегодня — в материале «360».

Международные праздники 19 ноября

Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря. В итоге праздник получил поддержку других государств: сегодня о его существовании знают более чем в 80 странах.

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Идея ввести такой праздник прозвучала еще в 1960-х годах. Тогда предложили отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем.

Однако долгие 30 лет дело не продвигалось и лишь в начале 90-х годов благодаря профессору Томасу Оастеру, руководившему центром мужских исследований при Университете Миссури-Канзас, в США провели первые тематические фестивали.

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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Генеральная Ассамблея в 2005-м предложила государствам — членам ООН и международному сообществу почтить память всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях и таким образом выразить небезразличие членам их семей.

Дорожно-транспортные аварии — одна из основных причин смертности молодых людей во всем мире. Каждый день в результате ДТП погибают около 3,5 тысячи человек. Так, ежегодно в третье воскресенье ноября вспоминают о важности безопасности на дорогах и скорбят по тем, кто умер.

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Всемирный день туалета

В 2002 благодаря инициативе Генеральной Ассамблии ООН был впервые отпраздновали Всемирный день туалета. До этого специальный докладчик по правам человека на безопасную питьевую воду и услуги санитарии Катарина де Альбукерке заявила, что приблизительно миллиард людей прибегают к открытой дефекации.

Ранее — в 2000-м — на Саммите тысячелетия ООН наметила цель — к 2015 году увеличить в два раза число людей, у которых есть прямой доступ к чистой питьевой воде и основным санитарным потребностям. Сегодня этот праздник — напоминание миру о том, что 3,5 миллиарда человек живут без доступа к безопасной санитарии.

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Национальные праздники 19 ноября

День ракетных войск и артиллерии в России

День ракетных войск и артиллерии отмечают, чтобы вспомнить о подвигах этих войск при разгроме немецких захватчиков под Сталинградом.

Дату выбрали не просто так: 19 ноября 1942 года артиллерийские Юго-Западный и Донской фронты Красной армии ВС Союза ССР начали операцию «Уран» — контрнаступление в ходе Сталинградской битвы и момент перелома в мировой войне.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов выделили в отдельный праздник — День артиллерии. Однако через 20 лет праздник назвали Днем ракетных войск и артиллерии.

День преподавателя высшей школы

В России поздравляют преподавателей высшей школы каждое 19 ноября. Праздник совсем молодой — приказ о его учреждении подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в 2021-м.

Кстати, дата выбрана не случайно: именно 19 ноября родился великий ученый, учитель и наставник, основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов. По задумке, этот праздник должен способствовать повышению престижа профессии и обеспечить преподавателей универсистетов особым статусом.

РИА «Новости»

Церковные праздники 19 ноября

Память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника

Во время правления императора Констрация (337-361) еретики-арианы постоянно устрашали православных христиан и подвергали их гонению. В церкви была неразбериха — тогда почти не сохранилось представителей православия, среди них был святой Александр.

Находясь при смерти, он указал двух достойных мужчин на свое место — пресвитера Павла и диакона Македония. Он добавил, что если христиане хотят ученого пастыря с добродетельной жизнью, то им стоит выбрать Павла.

После его смерти на совещании о том, кого из выбрать на место, вспыхнул спор между христианами и арианами. Первые хотели видеть Павла, а вторые отдавали предпочтение Македонию. В итоге православные одержали верх и в храме Святой Ирины правил Павел, который взошел на патриарший престол и начал с честью выполнять свой долг.

Смерть архиепископа Павла, миниатюра Минология Василия II / Википедия

Исторические события 19 ноября

В России:

— В 1825 году А. С. Пушкин дописал историческую драму «Борис Годунов».

— 1853 год — Башкадыкларское сражение в ходе Крымской войны — русские войска одержали победу над превосходящими силами противника.

— 1919 год — по инициативе М. Горького в Петрограде открыли Дом искусств.

— В 1937 году академик Петр Капица написал гневное письмо в правительство, протестуя против лишения ученых возможности читать иностранные журналы.

— В 1942 году произошло контрнаступление советских войск под Сталинградом.

— 1965 год — принятие Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.

В мире:

— В 1493 году Христофор Колумб во время второго путешествии в Америку открыл остров Пуэрто-Рико.

— 1815 год — присоединение Франции к Священному союзу.

— В 1919 году сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, из-за чего США вышли из Лиги Наций.

— В 1919 создали Первую конную армию.

— 1969 год — американский космический корабль «Аполлон-12» осуществил посадку на Луну.

— 1994 год — на телеэкранах США состоялась премьера мультсериала «Человек-паук».

Какие праздники 19 ноября отмечают в других странах:

— Германия — День супа, День народного траура.

— США — День игры «Монополия», День пожелания плохого дня.

— Бразилия — День флага.

— Индия — День интеграции.

Кто отмечает именины 19 ноября:

Мужчины: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Никита, Николай, Павел.

Женщины: Александра, Клавдия, Нина, Серафима.