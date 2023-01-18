Интересное 18 января 2023, 05:32 День без слез и плохих мыслей. Как верующие проводят канун Крещения В Крещенский сочельник нельзя плакать и думать о плохом, чтобы не притянуть беды РИА «Новости»

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Православные верующие готовятся к Крещению Господню, которое отмечается 19 января. У этого церковного праздника есть свой Сочельник, день накануне, которому церковь придает особое значение. В этот день — 18 января — отмечается Навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. Об истории и традициях этого праздника, как его правильно встретить и от каких действий стоит отказаться — в материале «360».

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Навечерие Богоявления

Само слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества. Второе название праздника — «сочельник» — как принято считать, происходит от слова «сочиво». Это постное блюдо, которое также подают и в Рождественский сочельник.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением — и называется крещенской.

РИА «Новости»

Традиции праздника

Как и в Рождественский сочельник, верующие соблюдают пост до вечера. Ужин должен состоять из постных блюд, главным из которых является сочиво или кутья — это зерновая каша с добавлением меда, орехов или сухофруктов. Другую пищу не полагается употреблять до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды.

Крещенскую воду пьют небольшим количеством натощак, вместе с кусочком просфоры. Также святой водой окропляют жилище, ее предлагают больным и умывают ею детей.

На Руси в канун праздника Богоявления в водоемах вырубали крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя или других христианских символов. Церковь до сих пор поддерживает традицию купания в праздник Крещения Господня.

Торжественные процессии к прорубям совершаются после службы в Крещенский сочельник. Водоемы освящают, и после этого все желающие могут окунуться. Крещенские купания продолжаются и в сам праздник Крещения Господня.

РИА «Новости»

Что можно делать в Крещенский сочельник

В день, когда отмечается Навечерие Богоявления, можно наводить дома порядок. Убраться и постирать следует до крещенского водосвятия.

Также в этот день нужно помогать другим людям.

В Крещенский сочельник, как и в Рождественский, соблюдают пост до вечера. Согласно поверьям, на столе должно нечетное количество блюд. На ужин собирались всей семьей. После него ложки складывали в одну миску и накрывали куском хлеба. Это делалось для того, чтобы год был богатым на урожай.

Вечером в Сочельник верующие отправлялись за водой. Ее хранят весь год, используя понемногу.

Также в Крещенский сочельник следует подмечать сновидения. Сны в эту ночь, как считалось, способны подсказать будущее.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

В этот день запрещалось сквернословить и ругаться с кем-либо, а также завидовать, сплетничать, осуждать и проявлять агрессию. Лучше посвятить это время духовной и физической подготовке к празднику.

Также в Крещенский сочельник верующие старались не думать о плохом, чтобы не привлечь в свою жизнь беды и печали. Особенно важно не набирать крещенскую воду с дурными мыслями.

В этот день нельзя плакать, потому что, по поверью, пролитые слезы могут притянуть 40 бед. Поскольку в Крещенский сочельник верующие соблюдают пост, то употреблять алкоголь запрещено.