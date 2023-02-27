Эксклюзив 27 февраля 2023, 20:10 Демиург Александр Проханов. Восемьдесят пять лет войны Писатель Беседин: Александр Проханов состоит из огненной энергии Александр Проханов / РИА «Новости»

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Российский писатель и журналист Александр Проханов отпраздновал 85-й день рождения. Он автор множества рассказов, новелл, романов, среди которых — «Крым», «Востоковед», «Губернатор». О личности Проханова, его непотопляемости и огненности — в колонке писателя Платона Беседина специально для «360».

Далее — прямая речь.

Есть такой заскорузлый штамп: писатель — создатель миров. Штамп, да, но, на самом деле, очень точный. Потому что крупный писатель — это тот, который хочет и умеет создавать новые миры, в которых соглашаются жить остальные.

Совсем уж серьезно, когда автор задает свою систему координат — и ее принимают другие. Александру Проханову удалось и первое, и второе.

РИА «Новости»

Вольтер писал, что человек — это стиль. А для писателя стиль — почти все, когда с первых строчек узнаешь автора и думаешь: так не может больше никто.

Александр Проханов, несмотря на всю свою избыточность слога, на излишнюю патетику, смог стать явлением, уникальным и в своих проявлениях, и в своей сущности. При этом ему удалось пережить всех.

В этом тоже есть особый секрет — уж не знаю, поделится им когда-то Александр Андреевич: как можно снова и снова, из года в год находить в себе силы, чтобы двигаться дальше. И не просто по инерции, а регулярно отвечая на вызовы, брошенные историей. Как личной, так и мировой, общечеловеческой, скажем так.

И если представить ее, эту историю, как поток, то Александр Проханов в нем — не просто рыба, а скорее то вещество, что составляет саму суть, саму экзистенцию движения.

Александр Андреевич был, казалось бы, во всех переломных моментах новой и новейшей истории, во всех так называемых горячих точках — был, чтобы свидетельствовать.

Причем Проханов никогда не давал просто описание происходящего. Нет, безусловно, портреты людей, повествования удавались ему блестяще, но вместе с тем — и это важнее — он мастерски схватывал то, что создавало эти переломные события, чувствовал те силы, что сдвигали тектонические плиты истории, как датчик, улавливал их и расшифровывал.

Сам Проханов, похоже, состоит из огненной энергии. И он, конечно, не человек мира, но человек войны. Той, что становится топливом. Той, что позволяет не оставаться безучастным. Той, что дает силы рождать новые смыслы в мире, который давно стал абсолютно бессмысленным.

Между тем было бы ошибкой воспринимать его сквозь призму наклеенных ярлыков и штампов — в духе черносотенец или шовинистов. Это упрощает и минимизирует, сужает личность Проханова, которая удивительным образом перемодулирует мировую историю в наш русский контекст.

В этом, собственно, и кроется один из секретов его непотопляемости. Ведь Проханов, пожалуй, пережил если не всех, то многих, а в России, как говорил Чуковский, надо жить долго.

Александр Андреевич исполнил этот завет. Но что-то подсказывает мне: 85 лет — отнюдь не конец, не приближение к нему, а лишь начало.