Эксклюзив 17 апреля 2023, 17:00 «Нет права на ошибку». Давидыч — о российском автопроме, любви к машинам и новом «Москвиче» Автоблогер Давидыч о российском автопроме, любви к машинам и новом «Москвиче» Телеканал «360»

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Автоблогер Давидыч (настоящее имя — Эрик Давидович Китуашвили) в интервью проекту «Жеребцова и точка» рассказал о природе любви к машинам, состоянии российского автопрома и новом проекте «Москвич». Самые интересные фрагменты беседы — в материале «360».

Любовь к машинам — от семьи

Один из самых авторитетных автоэкспертов России признался, что любовь к машинам пошла из семьи: его родители обожали автомобили.

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«У меня папа работал на Петровке, 38. Когда он заканчивал рабочий день, звонил мне, говорил, куда ехать. Сажал меня в учебную машину и учил ездить. Вот поэтому я очень люблю машины», — заявил блогер.

Давидыч считает большой проблемой незаконные гонки в центре Москвы. Запрещать их, по его мнению, не стоит, но сделать отдельную площадку для такого досуга необходимо. Это даст толчок для талантливых ребят, которые к тому же помогут усовершенствовать российские машины. Давидыч отметил, что подобные зоны уже есть в Красноярске и Иркутске. Он добавил, что по-прежнему ищет возможность организовать такую площадку в столице.

Телеканал «360»

Иностранные компании «кинули» россиян

По мнению автоблогера, китайский автопром, над которым смеялись до февраля 2022 года, сильно вырос за последний год. Пока российский автолюбитель приобретал европейские иномарки, в Китае создали собственный автопром, который насчитывает порядка 280 марок. Давидыч назвал огромными проблемы, с которыми России пришлось столкнуться после ухода иностранных автопроизводителей в 2022 году.

«Проблемы огромные и у России, и у этих производителей. Разрушена цепочка поставок, производства, какой объем денег был вложен в PR, в работу, какое количество сотрудников потеряло работу», — заявил Давидыч.

После ухода ряда компаний выяснилось, что необходимых российских комплектующих в стране практически нет. А ведь совсем недавно утверждали, что иномарки на заводах в России более чем на 50% состояли как раз из отечественных деталей.

Давидыч заявил, что не понимает, почему владельцев иномарок «кинули» компании-производители.

Почему я отдал за Rolls-Royce 700 тысяч долларов, а у меня нет гарантий? Хорошо, политическая ситуация. Я при чем здесь? Я вам отдал деньги. Почему вы меня кидаете? <…> Я гражданин России, я вам верил, а вы показали свое лицо. Не только мне, но и всему миру. Давидыч

Проект «Москвич»

Недавно Давидычу предложили стать советником гендиректора завода «Москвич». Блогер успел убедиться в том, что на предприятии собраны очень грамотные специалисты.

«Это честь с ними работать ради общей цели», — заявил Давидыч.

Однако на блогера обвалилась волна хейта, многие поспешили обвинить его в том, что «Давидыч продался».

«Глупые люди сказали, что продался. А умные люди сказали: молодцы, старайтесь», — ответил на вопрос о хейтерах блогер.

По мнению Давидыча, у российского автопрома есть шанс выйти из тени. Для этого нужно много работать и объяснять. Именно поэтому блогер и пришел в проект «Москвич».

Я снимаю фильмы. Фильмы называются «Я — москвич». Мы уже три фильма сняли, скоро будет четвертый. Мы подробно все рассказываем. Давидыч

Цены обоснованные

Один из болезненных вопросов для автолюбителей — нынешние цены на машины, в том числе отечественные. По словам блогера, авто, которые еще вчера стоили семь миллионов рублей, теперь продают за 15 миллионов. При этом машины за 30 миллионов рублей уже покупают за 80 миллионов.

«Поэтому «Москвич», который стоит 1,97 миллиона на механической коробке и 2,35 миллиона – на автоматической, это суперценник. Некоторые говорят, что авто у восточных товарищей стоит один миллион или 1,1 миллиона – так и есть. Но нужно поехать, купить, доставить его. И при этом не будет гарантий качества», — сообщил блогер.

Давидыч предупредил, что цены на авторынке будут только расти. Он посоветовал тем, кто хочет приобрести машину, не откладывать с этим решением. По словам автоэксперта, машины будут только дорожать, и так будет всегда.

Полное интервью с Давидычем смотрите на Rutube канала «360».