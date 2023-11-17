Интересное 17 ноября 2023, 12:45 Международные дни студентов и недоношенных детей. Что празднуют 17 ноября Freepik

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В России 17 ноября празднуют День участковых уполномоченных полиции, а во всем мире отмечают День студентов и День недоношенных детей. Об этих и других праздниках — в материале «360».

Международные праздники 17 ноября

Международный день студентов

В оккупированной фашистами Чехословакии 28 октября 1939 года пражские студенты и их педагоги вышли на улицы, чтобы отпраздновать годовщину формирования Чехословацкого государства. Однако немцы жестоко разогнали акцию, застрелив при этом студента медицинского факультета Яна Оплетала.

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Его похороны, проходившие 15 ноября, переросли в серьезную акцию протеста. Спустя два дня гестаповцы и эсэсовцы обступили общежития. Более тысячи студентов увезли в концлагерь в Заксенхаузен, девятерых из них казнили в застенках тюрьмы. А по указу Адольфа Гитлера все чешские университеты закрыли до конца войны.

Похороны Яна Оплетала / Википедия

Международный день недоношенных детей

Международный день недоношенных детей учредили в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

Праздник должен привлечь внимание к серьезной проблеме: каждый год приблизительно 15 миллионов детей появляются на свет недоношенными — в среднем это каждый 10-й новорожденный. Более миллиона из них не выживают, а многие страдают от проблем со здоровьем.

Freepik

Международный день любителей пива гозе

Гозе — пиво верхового брожения, которое придумали, что неудивительно, в Германии. Обычно для его изготовления используют пшеничный солод, который составляет не менее 50% от общего количества зерна. Оно отличается освежающим и слегка кисловатым вкусом.

В 1949 году в Лейпциге основали небольшую крафтовую пивоварню Friedrich Wurzler Brauerei. Только работник учреждения Фридрих Вюрцлер знал технологию варки этого напитка. Перед смертью в конце 1950-х он раскрыл способ приготовления своему пасынку Гвидо Пфнистеру.

Национальные праздники 17 ноября

День участковых уполномоченных полиции в России

Ежегодно 17 ноября в России празднуют День участковых уполномоченных полиции, который ввели по приказу Министерства внутренних дел России. Дату выбрало руководство МВД, потому что в этот день в 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».

Церковные праздники 17 ноября

Память преподобного Иоанникия Великого

Иоанникий родился в бедной семье в Вифинии (древнее государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии (Малой Азии) между проливом Босфор и рекой Сангариус), родители не смогли дать ему даже первичного образования. С детства Иоанникию приходилось пасти домашний скот — единственное достояние семьи. Позже по приказу императора Льва IV лучших юношей стали призывать на военную службу. В императорское войско приняли и Иоанникия.

После военной службы преподобный, отрекаясь от мира, собрался уйти в пустыню. Но, по совету опытных старцев, два года прожил в монастыре. Там он привык к иноческому послушанию, к монашеским уставам и правилам, получил образование. После этого святой все же удалился в пустыню.

Лишь через 12 лет подвижнической жизни отшельник принял монашеский постриг. Три года после провел в затворе, опутанный веригами. После этого отправился в Хелидон к великому постнику Георгию, где и остался до конца жизни.

Иоанникий Великий / Википедия

Исторические события 17 ноября

В России:

— В 1757 году в Санкт-Петербурге открыли Императорскую академию художеств.

— В 1812 году произошло Сражение под Красным: столкновение армии под командованием Михаила Кутузова и отступающей из России «великой армии» Наполеона во время Отечественной войны.

— В 1905 году Владимир Ленин закончил статью «Наши задачи и Совет рабочих депутатов».

— В 1920 году Красная армия взяла Крым во время Перекопско-Чонгарской операции.

— В 1933 году США заявили о признании СССР и восстановили с ним торговые отношения.

— В 1953 году открылся доступ в мавзолей Ленина — Сталина.

В мире:

— В 1800 году впервые собрали конгресс США в Вашингтоне.

— В 1855 году исследователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев нашел водопад на реке Замбези высотой 120 метров. Он назвал его именем королевы Виктории.

— В 1869 году официально открыли Суэцкий канал для судоходства.

— В 1880 году первые три британки получили степени бакалавров искусств в Лондонском университете.

— В 1930 году на Конференции по экономическим вопросам в Женеве поставили вопрос мировой депрессии в сфере экономики.

Какие праздники 17 ноября отмечают в других странах

— В Италии — День защиты черных котов.

— США — День домашнего хлеба, День пахлавы, День сливочного масла, День Русалочки.

— В Армении — День военно-медицинского работника.

— В Чехии и Словакии — День борьбы за свободу и демократию.

— В Индии — праздник Чхатх Пуджа.

Кто отмечает именины 17 ноября

День ангела 17 ноября празднуют Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Степан.