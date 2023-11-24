Интересное 24 ноября 2023, 00:01 Черная пятница, День друзей и моржа. Что отмечают в мире 24 ноября Freepik

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В России 24 ноября отмечают День моржа, а по православному календарю вспоминают византийского монаха Феодора Студита. В мире тем временем в этот осенний день противоборствуют два взаимоисключающих праздника. Чем он запомнился — в материале «360».

Международные праздники 24 ноября

Черная пятница

Каждый год в пятницу после Дня благодарения проводят Черную пятницу — день, у которого ничего общего с его мрачным названием. Ведь в такую пятницу во всех магазинах огромные скидки. В этот период в западных странах проводят рождественский марафон распродаж.

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Традиция шоппинга без границ зародилась в Америке еще в XIX веке, когда торговые площадки начали проводить масштабные предрождественские ярмарки с товарами в 50% дешевле обычного. Так они стимулировали посетителей на покупки. А сам термин «Черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в этот день недели.

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Всемирный день отказа от покупок

День отказа от покупок в Северной Америке также отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения, а в Европе на следующий день — в субботу. Во время начала традиционных рождественских распродаж по всему миру — не без доли сарказма — говорят нет чрезмерному потреблению.

Идея акции возникла в Америке в 1992 году, а ее инициатор — журналист эстонского происхождения Калле Ласн. Он подчеркнул, что корень финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре непомерного и легкомысленного потребления.

В странах с высоким уровнем жизни приблизительно 20% от населения земного шара, а используют они для своих потребностей более 80% природных ресурсов планеты. Сторонники этого праздника считают, что это не только несправедливое распределение богатств Земли, но и ущерб окружающей среде.

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День друзей

День друзей, или День завоевания друзей и оказания влияния на людей празднуют в США каждый день 24 ноября. Дату выбрали в честь Дня рождения американского психолога и писателя Дейла Карнеги. Он написал книгу «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей».

Ее опубликовали впервые в 1936 году, произведение сразу же стало бестселлером того времени. Однако спросом пользуется и в наши дни. Каждый год в книжных магазинах Соединенных Штатов на самом видном месте ставят книги Карнеги.

Психолог родился на ферме Меривилль в штате Миссури. Его семья была очень бедной и еле сводила концы с концами, но даже так будущий писатель смог поступить в Государственный Педагогический Колледж в Уорренсберге и получить достойное образование.

Он сильно комплексовал из-за финансового положения своей семьи, поэтому искал способы стать интересным для общества — практиковался в ораторском искусстве в студенческие годы. Много общаясь с людьми, Карнеги нашел механики, при помощи которых можно знакомиться с людьми и выстраивать с ними взаимоотношения. Именно об этом и решил писать.

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Национальные праздники 24 ноября

День моржа

День моржа каждый год отмечают 24 ноября. Его учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF)* и Совета по морским млекопитающим. Цель праздника — привлечь внимание к численности этого уникального животного.

Моржи — крупнейшие ластоногие. Они обитают в северном полушарии планеты и считаются одними из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,7-4,5 метра, самок — 2,2-3,7 метра, а вес взрослых самцов может достигать двух тонн, самок — одной тонны.

В дикой природе эти млекопитающие живут приблизительно 30 лет. Они неуклюжие на суше, но очень проворные и подвижные в воде. Большую часть времени моржи проводят на берегу, где стараются держаться большими группами — от 10 до нескольких тысяч особей.

Эти уникальные животные питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной гнездятся на льдах, где самки выхаживают потомство.

Википедия

Церковные праздники 24 ноября

День памяти преподобного Феодора Студита

Феодор по прозвищу Студит родился в Константинополе в 758 году. Стараниями своих благородных и богатых родителей он получил хорошее и многостороннее образование. В городе Саккудиане, близ Константинополя, он изучал священное Писание.

Мозаика XI века, монастырь Неа Мони, Хиос / Википедия

Правивший царь Константин вынудил законную супругу Марию уйти в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Глядя на такое беззаконие, примеру властителя последовали и другие. Однако святой Феодор не смог остаться безразличным наблюдателем. Глядя на нарушения устава Церкви, он выступил обличителем лжи царя.

Обозлившийся Константин отомстил Феодору и заключил его в темницу. Там преподобного жестоко истязали, а с 796 года вместе с 10 иноками сослали в заточение в город Солунь. После смерти царя его мать Ирина освободила святого, а еще через два года отдала ему управление Студийским монастырем.

Исторические события 24 ноября

В России:

— 1861 год — в России официально учредили Совет министров.

— 1905-й — начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Шмидтом.

— В 1910-м открылась Севастопольская офицерская школа авиации.

— 1937 год — в Ленинграде расстреляли востоковедов.

— 1956-й — постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.

— В 1969-м США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

— 2015 год — уничтожение российского Су-24 в Сирии истребителем F-16 ВВС Турции. Случившееся значительно ухудшило российско-турецкие отношения.

В мире:

— В 1642-м голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

— В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание разошлось за один день.

— 1863-й — начало битвы при Чаттануге в ходе Гражданской войны в США.

— 1961 год — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.

— 2022-й — Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Какие праздники 24 ноября отмечают в других странах

— Таджикистан — День Государственного флага Таджикистана.

— Турция — День учителя.

— Палау — День семьи.

— США — День кукурузы, День вашего уникального таланта, День «Всегда пожалуйста».

Кто отмечает именины 24 ноября

Антон: форма римского имени — «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой».

Виктор: форма латинского слова «victor» — «победитель».

Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос — «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода».

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос — «бессмертный».

Максим: форма римского родового имени Maximus — «величайший».

Тимофей: форма греческого имени Тимотеос — «почитающий Бога».

Федор: форма греческого имени Теодорос — «дарованный Богом», «Божий дар».

Яков: форма древнееврейского имени Яакоб — «держащийся за пятку».

Степан: древнегреческого имени Стефанос — «венок, венец», «корона».

Стефания: форма греческого имени Стефанос — «венец», «корона», «диадема».

*Всемирный фонд природы (WWF) внесен Минюстом в список иноагентов, а его деятельность признали в России запрещенной.