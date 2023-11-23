Интересное 23 ноября 2023, 00:01 День благодарения, вставания с той ноги и эспрессо. Что отмечают 23 ноября Krakenimages / Unsplash

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Сегодня 23 ноября, а значит, это отличный повод, чтобы выпить с утра чашечку горячего эспрессо, ведь в мире отмечают день этого бодрящего напитка. С кровати обязательно нужно выбираться правильно — с той ноги. Об остальных праздниках и событиях — в материале «360».

Международные праздники 23 ноября

Международный день акварели

Мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, талантливый акварелист и популяризатор этой техники, в 1991 году предложил 23 ноября отмечать Международный день акварели. Во многом благодаря его деятельности во второй половине XX века вновь вернулся интерес к акварели. Кроме того, Альфредо Гуати Рохо основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем развивал тематические организации в других странах.

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Название этого стиля происходит от однозвучных слов французского и итальянского языков, которые переводятся буквально как «водянистый», а корень слова — «aqua» — с латинского означает «вода».

В II веке в Китае изобрели бумагу. Ее активно использовали для картин, рисунков, росписей. Именно в то время и начало развиваться акварельное искусство. Кстати, в Европу эта техника пришла значительно позже — в XVII веке.

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День благодарения в США

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения, его ввели указом первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году. Это одно из самых популярных и любимых среди американцев событий.

Однако праздновать начали намного раньше. Первый День благодарения провели в 1621 году английские колонисты, которые жили в Плимутской колонии. За год до этого зима была суровой и голодной, а новый холодный сезон не сулил им ничего хорошего.

Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил ободрить подчиненных и организовал День благодарения для них. Британские колонисты отметили мероприятие совместно с соседями-индейцами, которые помогли Плимутской колонии выжить в ту страшную зиму.

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День эспрессо

Каждый год 23 ноября празднуют День эспрессо — очень популярного горячего напитка с яркими вкусом и ароматом. Espresso с итальянского означает «выдавленный».

В 1884 году итальянец Анджело Мориондо создал кофемашину и представил ее в городе Турине. Он хотел удовлетворить вечно торопящихся по утрам клиентов в баре. Напиток, приготовленный в такой машине, назвали «эспрессо».

При заварке правильного крепкого кофе важна техника. Вода должна равномерно пройти через молотые зерна под давлением в девять атмосфер. Добиться этого эффекта можно только в эспрессо-машине. Если не соблюсти условия, то магии не случится.

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День вставания с той ноги

Люди обычно встают на доминантную ногу: правши — на правую, а левши — на левую. Однако так происходит, когда человек выспался, а мозг с утра пораньше уже начал работать.

Если пробуждение было быстрым и неестественным, есть риск встать не на ту ногу. Некоторые суеверные люди убеждены, что если проснуться не с той ноги, то будет беда.

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Церковные праздники 23 ноября

День памяти святого Георгия Победоносца

Великомученик Георгий Победоносец родился в верующей семье. Поступив на службу в римские войска, проявлял себя с лучшей стороны, и на его талант воина обратил внимание император Диоклетиан. Вскоре Георгий занял руководящую должность в страже государя, но никогда не забывал о вере.

Однажды Георгий услышал на суде приговор об истреблении христиан, ему стало жаль их. Предвидя, что и в его судьбе будут такие страдания, Георгий раздал свои богатства бедным, отпустил на волю рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обвинил его в жестокости.

Император убеждал Георгия отречься от веры, но тот был непоколебим. Когда властитель понял, что уговоры не помогут, воина начали жестоко пытать. Но и после этого он не отказался от Христа. Тогда Диоклетиан приказал отрубить мученику голову мечом. Так Георгий стал одним из символов преданности и самопожертвования во имя веры.

Исторические события 23 ноября

В России:

— В 1708 году Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.

— В 1763 году Екатерина II учредила Медицинскую коллегию.

— В 1905 году создали праволиберальную партию «Союз 17 октября» (октябристы).

— В 1917 году Совнарком издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.

— В 1924 году провели первую широковещательную передачу Московского радио. Начало регулярного радиовещания в СССР.

— В 1955 году в СССР взорвали водородную бомбу РДС-37, энергия взрыва которой была равна «300 Хиросимам».

— В 1990 году Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР.

— В 1990 году одобрили мелодию Государственного гимна России на основе «Патриотической песни» Михаила Глинки.

В мире:

— В 1793 году городская коммуна Парижа закрыла все церкви.

— В 1852 году в Англии появились первые почтовые ящики.

— В 1906 году Фердинанд Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов.

Карл Фердинанд Браун / Википедия

— В 1922 году Александр Грин дописал фантастическую феерию «Алые паруса», посвятив ее своей жене Нине.

— В 1923 году запретили Коммунистическую партию Германии.

— В 1935 году американский исследователь Линкольн Элсуорт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду — от моря Уэдделла до моря Росса.

Линкольн Элсуорт / Википедия

Какие праздники 23 ноября отмечают в других странах

— Мексика — Освобождение Веракруса от американских захватчиков (День ВМФ Мексики).

— США — День «Скушай клюкву», День орехов кешью.

— Грузия — Гиоргоба.

— Япония — День благодарности труду.

— Словения — День Рудольфа Майстера.

— Великобритания — День сериала «Доктор Кто».

Кто отмечает именины 23 ноября

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль — «подобный Богу».

Нестор: от древнегреческого имени Нестор — «возвращаться», «уходить».

Николай: от древнегреческого имени Николаос — «победитель народов».

Петр: форма древнегреческого имени Петрос — «камень», «твердый», «надежный».