Интересное 20 ноября 2023, 14:44 Всемирный день ребенка, День педиатра и День работника транспорта. Что отмечают 20 ноября Freepik

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Сегодня, 20 ноября, в мире вспоминают о важности защиты детей, в том числе их физического здоровья, которое обеспечивают педиатры. А еще сегодня Прекрасный день и повод примерить костюмы. Чем еще знаменателен этот осенний день — в материале «360».

Международные праздники 20 ноября

Всемирный день ребенка

В этот ноябрьский день каждый год вспоминают важное событие — Всемирный день ребенка. Дату выбрали в память о принятии международной Конвенции о правах ребенка. Этот документ — главный правовый акт в решении судебных и юридических проблем, касающихся детей.

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День педиатра

Праздник, направленный на благополучие детей во всем мире, во многих странах стали отмечать наряду с Днем педиатра. Ведь именно этот врач поддерживает и сохраняет здоровье детей с момента их появления на свет.

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День перевоплощений

Сегодня можно найти повод расслабиться и примерить на себя необычную роль. Ведь 20 ноября — праздник маленьких перевоплощений.

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Прекрасный день

По одной из версий, праздник появился в Италии. Все знают, что итальянцы — эмоциональные и позитивные люди, которые даже в самые грустные времена находят место улыбкам и доброму юмору.

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Национальные праздники 20 ноября

День работника транспорта в России

Ввести это профессиональный праздник регулярно предлагали представители различных структур транспортной сферы. В итоге в июле 2020 года по распоряжению премьер-министра России учредили новый праздник.

Кстати, более 200 тысяч сотрудников ежедневно трудятся в Москве, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и во время поездок в транспорте.

РИА «Новости»

Церковные праздники 20 ноября

Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

У этого образа Богородицы необычная история: ее чудесным образом нашли в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году. В этом же храме в XIV веке обрели икону святителя и чудотворца Николая Угодника.

Во время революции реликвия пропала, и о ней долгое время никто не слышал. Однако в 2003-м монастырю пожертвовали список, поразительно напоминающий пропавший образ. Его поставили на прежнее место иконы «Взыграние Младенца».

Правмир

Исторические события 20 ноября

В России:

— В 1773 году завершились трехдневные бои у деревни Юзеевой. Правительственные войска потерпели поражение в Крестьянской войне 1773–1775 годов.

— В 1935 году летчик-испытатель Петр Стефановский в рамках проекта «Звено» первым в мире поднял в воздух бомбардировщик ТБ-3 с пятью закрепленными на нем истребителями.

— В 1990 году арестовали серийного убийцу Андрея Чикатило.

В мире:

— В 1910 году началась Мексиканская революция.

— В 1917 году, во время Первой мировой войны, началась Битва при Камбре. Тогда англичанам не удалось выполнить поставленную задачу и прорвать германский фронт.

— В 1917 году провозглашена Украинская Народная Республика, которая просуществовала три года.

— В 1945 году во Дворце правосудия начался Нюрнбергский процесс.

— В 1947 году принцесса Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, который стал герцогом Эдинбургским.

— В 1962 году завершился Карибский кризис.

— В 1976 году состоялась премьера фильма «Рокки» в Нью-Йорке.

Постер для кинотеатрального проката в США / Википедия

Какие праздники 20 ноября отмечают в других странах

— Бразилия — День сознания темнокожих.

— Вьетнам — День учителя.

— Аргентина — День национального суверенитета.

— США — День будущих учителей, День арахисово-сливочной помадки, День имени своего компьютера.

— Африка — День индустриализации Африки.

Кто отмечает именины 20 ноября

Сегодня день ангела отмечают носители следующих мужских имен: Александр, Алексей и Афанасий.