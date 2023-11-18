Интересное 18 ноября 2023, 14:55 В память о тех, кого больше нет. Что нужно делать в родительскую субботу Усопших вспоминают в Михайловскую родительскую субботу 18 ноября РИА «Новости»

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Михайловская родительская суббота — повод вспомнить тех, кого больше нет в этом мире. Верующие посещают храм и кладбище, чтобы выразить свои любовь и уважение к умершим близким. Однако молитву можно прочитать и дома. Как правильно поминать усопших — в материале «360».

Родительские субботы в ноябре 2023

Значение и смысл родительских суббот

Родительские субботы — повод вспомнить о предках. Кроме того, это преемственность поколений и родовая традиция, которая тянется на протяжении всей истории христианства. Как правило, поминальные субботы действительно выпадают на этот день недели, но бывают и несовпадения.

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По одной из версий, родительскую субботу назвали так, потому что раньше усопших, которые уже отошли к отцам, называли «родителями». Другая версия — в этот день вспоминают в первую очередь почивших близких родственников.

Верующие молятся Богу об умерших в определенные дни — на третий, девятый и 40-й день после смерти человека. Но есть и общие дни, когда читают панихиды по всем усопшим, люди посещают храмы и кладбища.

Обряд поминовения уходит в далекие времена. Это не просто молитвы и поминки, а священный ритуал, цель которого — отдать покойному дань уважения и вспомнить все хорошее, что с ним связано. Считается, что так душа человека обретает покой и чувствует, что на земле о ней помнят.

РИА «Новости»

Когда в ноябре родительские субботы

Дмитриевская суббота, или Дмитриева суббота — день всеобщего поминовения усопших. Она проходит ежегодно перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября. В этом году молитвы об упокоенных душах читали 4 ноября.

Еще один день поминок проводят накануне большого православного праздника — Собора Архангела Михаила. Название родительской субботы выбрали в честь самого Михаила. В этом году она приходится на 18 ноября.

Скульптурный образ архангела Михаила на беседке у Михаилоархангельской церкви в поселке Ореанда в Крыму / РИА «Новости»

Что нужно делать в Михайловскую родительскую субботу

Предварительно держать пост или причащаться не нужно, рассказал «360» православный священник Сергей Сеньчуков. Однако причащаться все же всегда стоит, подчеркнул он.

Чтить память умерших нужно во все субботние дни, объяснил священник. Тем не менее родительские занимают среди них особое место. Часть из них связана с крупными христианскими праздниками и событиями: например, с Пасхой и Великим Постом.

В родительскую субботу нужно подойти к вопросу серьезно, особенно важно читать молитвы. Верующие считают, что молитва за усопших — выражение любви к Богу и желания быть с ним в вечности, а значит, и с теми, кого мы продолжаем любить, даже если они покинули земной мир.

Нужно постараться помянуть своих близких. Прослужить панихиду по ним, сходить на кладбище. Важно просто вспомнить их. Сергей Сеньчуков

Приносить продукты на погост не запрещают, но оставлять их на могилах— отголосок язычества, отметил Сеньчуков. В качестве альтернативы еду можно отдать малоимущим, знакомым или соседям, попросив их помянуть умерших.

«Приносить на могилу что-то бесполезно. Покойники, как мы знаем, не едят и не пьют. Но правильно поминать умерших молитвой. В родительской субботу можно отслужить литию по усопшим», — добавил священник.

РИА «Новости»

Также стоит провести панихиду в храме или сходить на кладбище. Панихида — это заупокойная церковная служба, во время которой священник и прихожане просят для усопших прощения грехов и упокоения в Царстве Небесном.

Кроме того, можно приносить пищу и напитки в храм для благословления. Считается, что обычай помогает поддерживать и утешать души умерших, поэтому некоторые берут с собой красное вино, кашу или другие продукты для благословения и последующего вкушения в память о покойных. Однако с алкогольными напитками стоит быть осторожными.

РИА «Новости»

Что запрещено в субботу 18 ноября

Нельзя громко разговаривать или шуметь на кладбище. Это место погребения и умиротворения, поэтому оно предназначено для тихих молитв и созерцания. На кладбище живые люди — лишь гости, поэтому им стоит проявлять уважение и сдержанность. Нельзя оставлять мусор или нарушать порядок на кладбище.

В храм запрещено приносить алкоголь и приходить туда шумной компанией. В Божьем доме нужно проявлять скромность и уважение, поэтому люди приходят туда только на таинства с чистыми душевными помыслами.

РИА «Новости»

Как правильно поминать усопших

Следует прочитать дома молитву за упокой души почившего. Для этого не обязательно знать особые молитвы: достаточно своими словами попросить у Господа простить усопшему все грехи, успокоить его душу и даровать Царствие Небесное. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших.

Кроме того, в родительскую субботу принято помогать нуждающимся: накормить их или подать милостыню. Можно пожертвовать вещи церкви и центрам помощи. Важно делать это искренне, от души.

В эти дни христиане посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом и ставят за них свечи. Они также приезжают на кладбище, чтобы навести порядок у могилы.

РИА «Новости»

Стоит сходить в храм и поставить свечку за упокой. Крещеных умерших дома поминают так же, а в храме можно подать записку на литургию, заказать панихиду, сорокоуст.

Если на этот день выпала памятная поминальная дата, по возвращении домой можно собраться за общей трапезой, чтобы вспомнить близкого человека. На стол ставят скромные, но сытные блюда. Широкие празднества в этот день не самое лучшее решение.

В родительские поминальные дни варят кашу из риса или пшена, заправляют ее медом и изюмом. Блюдо также известно как кутья.

Кстати, издревле нельзя было есть кутью вилкой, чтобы не проронить на землю ни одного зернышка. Семена риса или пшена наделяли особым смыслом — они символизировали непрерывность жизни и возрождение.

Из напитков стоит выбрать компот или кисель. Поминать человека крепкими алкогольными напитками священнослужители считают большим грехом.