Интересное 12 апреля 2024, 15:47 (обновлено: 12 апреля 2024, 17:02) ⚡️Когти смерти, Братство Стали, гули и мутанты. Что известно о сериале по игре Fallout Кинокритик Григорьев рассказал, почему стоит посмотреть новый сериал Fallout Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Amazon Primе выпустила сериал Fallout по одноименной компьютерной игре. Мировая премьера состоялась рано утром 10 апреля, в России серии появились на следующий день. О чем этот сериал, кто его главные герои и стоит ли смотреть новинку не фанатам игры — в материале «360».

Fallout. Что это за игра

Сюжет и главные составляющие

Действие игры разворачивается после Великой войны 23 октября 2077 года. В ней участвовали ядерные державы, в том числе Китай и США.

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Конфликт длился всего два часа: ядерные удары уничтожили все живое. Но части людей все же удалось пережить апокалипсис в специальных бункерах, способных работать автономно многие десятилетия, — Убежищах.

По сюжету они разбросаны по всей территории США и считаются безопасным пространством. На самом же деле Убежища создали как испытательные полигоны: например, в некоторых бункерах на людей воздействуют белым шумом, в других живут только женщины, в третьих — практикуют жертвоприношения.

Спустя 25 лет двери Убежищ начали открываться и обитатели увидели совершенно незнакомый им мир с мутантами и радиацией. Во вселенной существуют гули — обезображенные радиацией люди, похожие на ходячие трупы. Они утратили способность мыслить.

Также есть супермутанты — плоды военного опыта по созданию суперсолдат. Эти люди изначально обладали повышенным интеллектом, выносливостью и исключительной физической силой, однако за годы жизни в Пустоши деградировали до примитивного уровня.

Ariana Ruiz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Другие монстры в игре — когти смерти, появившиеся после того же военного эксперимента. Это генетически модифицированные животные с длинными когтями, которые похожи на прямоходящих ящериц с длинными рогами.

Во вселенной Fallout существует Братство Стали — военизированная организация, задачей которой стал поиск в Пустоши довоенных технологий. Она отличается крайней закрытостью, имеет много оружия, собственные базы и ресурсы для выживания.

Emerson Santos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Люди все еще слушают Фрэнка Синатру, Луи Армстронга и группу The Ink Spots. Автомобили в мире Fallout представляют собой хромированные кабриолеты с ядерными двигателями. Мрачная тема постапокалипсиса удачно совмещается с острым юмором.

История выхода игры Fallout

Первая часть Fallout вышла в 1997 году, на персонажа можно было смотреть только сверху (изометрическая игра). Действие разворачивалось в 1261 году — спустя 88 лет после Великой войны. Пользователь играл за жителя Убежища-13 и выходил из него, чтобы найти Водяной чип. Без последнего все люди в бункере могли умереть от отсутствия питьевой воды.

Эта версия тайтла откровенно провалилась, имела много багов и низкие продажи. Однако создатели попытали удачу вновь и выпустили обновленный вариант в 1998 году. Новая часть Fallout оказалась глубже и продуманнее: больше персонажей, квестов, секретов. Именно она обрела популярность, но компания Interplay Entertainment столкнулась с финансовыми проблемами, из-за чего следующую версию игры пришлось ждать 10 лет.

В 2007 году компания Bethesda Softworks выкупила права и выпустила Fallout 3, уже с 3D-вселенной. Теперь герой выходил из Убежища на Пустошь не ради Водяного чипа, а в поисках пропавшего отца. Действие разворачивалось в 2277 году на территории бывшего Вашингтона. Эту версию геймеры встретили с восторгом, продажи копий оказались многомиллионными.

Впоследствии разработчики выпустили еще пять версий тайтла, с каждым разом расширяя и без того продуманную вселенную. Одна из самых популярных — спин-офф Fallout: New Vegas, в которой действие разворачивалось в 2281 году в пустыне Мохаве и окрестностях бывшего Лас-Вегаса. Герой в Пустоши получал огнестрельное ранение в голову и терял свою посылку, но мозг чудом оставался жил. Персонаж выбирался из могилы и искал своего убийцу, а заодно утраченный груз.

В Fallout 4 сюжет разворачивался уже в 2287 году на территории бывшего штата Массачусетс и Бостона, а герой отправлялся на поиски похищенного ребенка.

Fred Duval / Keystone Press Agency / Global Look Press

О чем сериал по Fallout

Сериал не экранизирует ни одну из частей игры, он повествует собственную историю на основе вселенной Fallout.

В центре сюжета — девушка Люси, обитательница Убежища-33. Девушка была вынуждена покинуть безопасное место ради поиска пропавшего отца — смотрителя Убежища-33 Хэнка. Еще одним главным героем стал член Братства Стали по имени Максимус. Он скрывает свое прошлое и верит, что его организация установит в мире закон и порядок.

Другой важный персонаж — охотник за головами Купер Говард, по прозвищу Гуль, которому уже 200 лет из-за радиации. Во время Великой войны он видел атаку на Лос-Анджелес и потерял дочь.

Alberto Terenghi / Ipa / Global Look Press

Сериал состоит из восьми эпизодов. Сценаристами выступили Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина», «Портландия»), режиссерами — Джонатан Нолан (родной младший брат Кристофера Нолана), Клер Килнер, Фред Туа, Дэниел Грэй Лонгино и Уэйн Йип. Нолан признался, что сам фанат игры Fallout.

Создатели рассчитывают на несколько сезонов, однако продолжение проекта зависит от успеха первой части.

Джонатан Нолан / Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Актеры и роли

Роль Люси сыграла британская актриса театра и кино Элла Пернелл, известная зрителю по «Армии мертвецов». Ее отца воплотил на экране американский актер Кайл Маклахлен, завоевавший популярность после роли специального агента ФБР Дейла Купера в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

Максимуса сыграл Эрон Мотен, а Говарда — Уолтон Гоггинс, наиболее известный благодаря роли детектива Шейна в сериале «Щит». В экранизации игры Fallout также поучаствовали американские актеры Крис Парнелл и Майкл Эмерсон (Бенджамин Лайнус в сериале «Остаться в живых»).

Сеттинг и локации. Где снимали Fallout

Сюжет сериала завязывается на территории бывшей Калифорнии спустя 219 лет после Великой войны. В эпизодах покажут руины Лос-Анджелеса — в игре его называли Могильником, однако в сериале это название не фигурирует.

Съемки стартовали 5 июля 2022 года и проходили в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Юта.

Отзывы о сериале Fallout. Что говорят зрители и критики

На портале Rotten Tomatoes сериал Fallout получил оценку критиков 93%, а среди зрителей — 83%. На Metacritic шоу присвоили оценку 72 балла среди критиков, 7,2 — среди пользователей.

Fred Duval / Keystone Press Agency / Global Look Press

На «Кинопоиске» оценка уже сейчас достигла восьми баллов, появились и первые положительные отзывы. Многие посчитали сериал весьма удачной адаптацией игры, погружающей в атмосферу со знакомыми локациями, персонажами и музыкой.

Тем не менее зрители отметили нехватку «шероховатостей и грязи»: костюмы главных героев выглядят слишком стильными и опрятными для Пустоши.

Fallout хорошо себя зарекомендовал и стал в ряд с некоторыми другими лучшими адаптациями видеоигр. Для фанатов это будет кошачья мята: кто бы мог подумать, что апокалипсис может быть таким приятным? Дэн Коди кинокритик London Evening Standard

Кому стоит посмотреть сериал

В первую очередь проект рассчитан на фанатов мира Fallout. Будет ли интересен сериал тем, кто вообще не знаком с игрой? С этим вопросом «360» помог разобраться киножурналист и кинокритик Роман Григорьев.

«Я сам давний поклонник этой игры. Было неожиданно увидеть настолько детальную стилистику игрового мира на экране. При этом основная часть зрителей, скорее всего, не играла в Fallout. Если они и слышали об игре, то не знают каких-то нюансов, которые я в кадре вижу: салфетки на столе, часы на стене, костюмы персонажей. То есть детализация и проработка очень крутая», — отметил он.

Кинокритик подтвердил, что, судя по первым отзывам, аудитория хорошо приняла проект. Вероятно, потому, что смотрится чем-то свежим на фоне остальных сериалов с тривиальными и заезженными сюжетами про маньяков или новый штамм какого-нибудь вируса.

Сам по себе Fallout уникален, сериал не похож ни на что, а люди любят что-то новенькое. Поэтому у шоу будет большой успех. Роман Григорьев

Для справки:

Оригинальное название: Fallout

Жанр: научная фантастика

Возрастной ценз: 18+.