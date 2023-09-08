Интересное 08 сентября 2023, 13:37 Знакомство с «Мальчиком и птицей». Что известно о новом фильме легендарного Миядзаки Кинокритик Григорьев назвал Миядзаки японским Андерсоном Викимедиа

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Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» готовится к мировому прокату, в том числе в России. Творчество японского режиссера давно стало классикой, и каждую его новую работу ждут с нетерпением.

Новый фильм Миядзаки

Зимой в мировой прокат выйдет полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица» легендарного режиссера Хаяо Миядзаки, подарившего зрителям «Моего соседа Тоторо», «Унесенных призраками» и другие прекрасные истории. Хотя у новой работы не было никакой рекламной кампании, ленту все ждали с нетерпением.

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Японские зрители посмотрели фильм в июле. Только за первые четыре дня с «Мальчиком и птицей» познакомились более миллиона зрителей. Уже к 4 сентября сборы новой работы студии Ghibli превысили 52 миллиона долларов.

Кстати, в день премьеры в Токио выяснилось, что подавляющее большинство зрителей были не дети, а взрослые. И это неслучайно — увидеть последнюю работу мастера пришли те, кто вырос на его удивительных сказках.

«Мальчик и птица» в России

Основой для фильма послужил роман «Как поживаете?» японского писателя Ёсино Гэндзабуро. Это одна из обязательных книг любого японского школьника, она входит в список 100 лучших произведений для детей. Миядзаки практически ничего не взял из сюжета, но оставил главное — мотив взросления человека.

Главный герой «Мальчика и птицы» — 12-летний Махито Маки. В разгар Второй мировой войны его мать погибает во время воздушного налета на Токио. Отец женится на свояченице, и они всей семьей, вместе с пожилыми горничными, бегут в деревню.

Кадр из фильма «Мальчик и птица» / Кинопоиск

Именно там мальчик, который никак не может прижиться на новом месте, встречает загадочную серую цаплю. Птица оказалась необычной, к тому же умела говорить. Она и показала Махито дорогу в волшебный и непростой мир.

Кадр из фильма «Мальчик и птица» / Кинопоиск

Все остальные приключения (а их немало!) главных героев можно будет увидеть в кинотеатре. Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» купила права на показ фильма, так что у россиян тоже будет возможность познакомиться с Махито.

Зрелище обещает превзойти все предыдущие работы мастера, хотя это трудно представить. Главный продюсер и президент студии Ghibli Тосио Судзуки заявил, что аниматоры вместили больше рисунков в секунду, чем обычно. Каждый кадр выглядит как самостоятельное произведение искусства, отмечал Anime News Network.

Кадр из фильма «Мальчик и птица» / Кинопоиск

Японский Андерсон

Кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» подчеркнул, что с творчеством Миядзаки давно знакомы все любители хороших полнометражных мультфильмов. Тот факт, что новая его работа выходит в России в отсутствие большого количества западных релизов, не может не радовать.

Миядзаки — прекрасный художник и большой мастер своего дела, который отличается и специфической стилистикой работ, слега вычурными фэнтезийными, сказочными сюжетами. Он словно такой японский Андерсон. Роман Григорьев

Григорьев отметил, что, в отличие от шаблонных в своей схематичности блокбастеров, триллеров и комедий, где известность актера определяет бюджет, японскому режиссеру удается не превращать свои творения в коммерческое производство.

Мастер мыслить и искать себя

Режиссер и сценарист Стефан Маньковский добавил: чтобы раскрыть секрет успеха Миядзаки, пришлось бы написать несколько томов. Возможно, зритель так сильно сопереживает его героям потому, что они — воплощение универсального человека.

Миядзаки для меня прежде всего философ. Каждая его картина — серьезный, важный труд. Это нечто большее, чем история, сюжет, образы и общая атмосфера ленты. Любой его фильм — визуализация мышления автора. Стефан Маньковский

Маньковский привел слова самого режиссера: «Как я работаю? Я мыслю. Мыслю. И снова мыслю. Если найдете более эффективный способ, обязательно дайте мне знать».

Поэтому неудивительно, что практически во всех его фильмах главный герой ищет собственное я.

Главное о Миядзаки

Хаяо Миядзаки родился в 1941 году. Его отец был директором завода, который выпускал комплектующие детали для самолетов.

Мальчик с детства влюбился в аэропланы. Даже название его легендарной студии Ghibli досталось «в наследство» от легкого итальянского самолета Caproni Ca.309 Ghibli.

Самолет Caproni Ca.309, Сицилия, сентябрь 1943 года / Викимедиа

Практически в каждом фильме Миядзаки есть что-то летающее: самолеты, дирижабли, роботы, целые острова, ведьминские метлы и драконы. Апофеозом этой любви стал серьезный и грустный фильм «Ветер крепчает».

Кадр из фильма «Ветер крепчает» и «Ведьмина служба доставки» / Кинопоиск

Как ни удивительно, но творчество великого режиссера прочно связано именно с Россией. Миядзаки неоднократно рассказывал, что окончательно решил стать аниматором после того, как посмотрел советский полнометражный мультфильм «Снежная королева».

Одна из главных тем моих работ — ностальгия. Это одно из самых распространенных чувств. И это одна из тех вещей, которая делает человека человеком. Когда я посмотрел ленту Андрея Тарковского «Ностальгия», я понял, насколько она универсальна. Хаяо Миядзаки

Кстати, «Ежик в тумане» — тоже один из любимых мультфильмов японца. Еще он любит русские сказки. Они пробрались и в сами фильмы Миядзаки: знаменитый Ходячий замок Хаула — это привет от избушки на курьих ножках Бабы-яги.

Принципиальность режиссера хорошо известна на Западе. Когда в США готовился к прокату фильм «Принцесса Мононоке», его предложили сократить: продюсеры опасались, что иначе американская публика заскучает.

В ответ Миядзаки просто отправил Харви Вайнштейну самурайский меч с короткой запиской: «Не резать».

Нужно смотреть на мир глазами, не затуманенными ненавистью. Замечать плохое в хорошем и хорошее в плохом. Не отдавать заранее свой выбор какой-то одной стороне, но стараться сохранить баланс, существующий между ними. Хаяо Миядзаки

Война и американские бомбардировки Японии, которые пришлись на ранее детство Миядзаки, сделали его убежденным пацифистом. Когда в 2003 году «Унесенные призраками» получили «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм», режиссер не явился за наградой. Это был ответ на вторжение США в Ирак.

Миядзаки как-то признался, что его любимая часть фильма «Рыбки Поньо» — финальные титры. Там не указаны должности, просто в алфавитном порядке перечислены имена всех, кто приложил к фильму руку. В список на равных вошли аниматоры, крупные инвесторы, мелкие клерки и даже три бездомных кота, что живут рядом со студией.