Интересное 12 июля 2023, 17:03 🌨 Инструкция по выживанию. Что делать во время потопа? Спасатель Дударев: самое важное — уйти подальше от места наводнения Freepik

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Погода проверяет на прочность Кубань. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за несколько часов выпало 144 миллиметра осадков, подтоплены жилые дома и соцобъекты, разрушены автомобильный мост и три пешеходных. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Что делать во время потопа — в материале «360».

Как понять, что начинается потоп?

Признаки начинающегося потопа могут варьироваться в зависимости от местности и причины возникновения наводнения. Однако есть несколько общих факторов.

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Интенсивные и продолжительные дожди. Если в местности дождливая погода без затишья, это может быть сигналом о возможном наводнении.

Когда в горах прошли обильные дожди, потоки рано или поздно могут дойти до побережья.

При ухудшении погоды лучше не находиться вблизи рек, чтобы не попасть в бурные потоки воды, рассказал «360» член общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев.

Участки затопленной местности. Накопление воды на низко расположенных участках или затопление канализационной системы — нередкие предвестники потопа.

Повышение уровня воды. Приближающийся потоп, как правило, сопровождается появлением значительного количества воды или подъемом ее уровня в ближайших источниках.

Расширение рек или потоков. Когда реки или потоки в районе начинают расширяться и выходить из берегов, это может указывать на риск наводнения.

Предупреждения и объявления от местных властей. Следите за местными новостями, радио или другими источниками информации, чтобы быть в курсе предупреждений и инструкций в свете потенциального потопа.

РИА «Новости»

Что делать во время потопа?

Предсказать точное время и место потопа может быть сложно, подчеркнул Дударев. Тем не менее каждый человек может предпринять меры предосторожности и правильно действовать в случае возникновения угрозы.

Быть информированным

Нужно следить за прогнозами погоды и получать информацию от местных властей или служб спасения о возможных наводнениях или потопах. Также эксперты рекомендуют заранее узнать, какие районы наиболее подвержены риску и какие маршруты эвакуации следует использовать.

Разработать план

Если человек живет в местности, подверженной наводнениям, лучше заблаговременно составить план действий. В первую очередь стоит определить, куда эвакуироваться и как добраться до безопасного места, обсудить план с членами семьи и обучить их, что делать в случае чрезвычайной ситуации.

Pxhere

Также можно собрать аварийный набор, в который войдут вода, еда, медикаменты, фонари и другие необходимые предметы. Хранить его нужно в легкодоступном месте.

Быть готовым к эвакуации

Если власти объявляют эвакуацию, необходимо сразу следовать их инструкциям, не переоценивать свои силы и не рисковать жизнью, оставаясь в затопленном районе.

Во время потопа любое транспортное средство — источник повышенной опасности. Передвигайтесь своим ходом на высокое место, куда не дойдет вода, предварительно определив для себя маршрут. Алексей Дударев

Средства связи

В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью. Если связи нет, можно попытаться достичь ближайшей вышки сотовой связи или другого места, где можно поймать сигнал.

Эксперт по спасению напомнил, что при возникновении ЧС нужно связываться по единому телефону 112, предоставив точные данные — личную информацию, место нахождения — и описав ситуацию. Это позволит вызвать в нужное место специальную спасательную бригаду.

РИА «Новости»

Ищите высокие места

Оказавшись в затопленной местности без возможности немедленно эвакуироваться, нужно искать верхние этажи зданий или крыши. Следует избегать попадания воды в замкнутые помещения и пытаться оставаться на виду, чтобы спасатели могли вас заметить.

Выбирайте места подальше от воды. Уходите на возвышенность от реки. Нужно постараться уйти как можно дальше от места наводнения. Алексей Дударев

Список того, что стоит забрать при потопе

В случае эвакуации при наводнении или потопе времени может быть крайне мало, поэтому необходимо сосредоточиться на самых важных вещах и документах.

Документы:

Паспорт или удостоверение личности;

Документы, подтверждающие место жительства (например, копии коммунальных счетов или договоров аренды);

Медицинская страховка и документы, связанные с медицинскими проблемами или рецептами.

Затопленная улица в СНТ Ветеран-3 в Иркутской области / РИА «Новости»

Личные вещи:

Одежда и обувь на несколько дней;

Гигиенические принадлежности;

Лекарства;

Зажигалка или спички;

Фонарик и запасные батарейки.

Деньги и ценности:

Небольшая сумма наличных денег;

Банковские карты;

Ценности, такие как ювелирные изделия или небольшие ценные предметы, которые можно легко взять с собой.

Документы и вещи для детей и домашних животных:

Документы о рождении или удостоверения личности детей;

Лекарства, еда и предметы гигиены для детей;

Игрушки или другие предметы, которые могут успокоить или развлечь ребенка;

Документы о вакцинации и состоянии здоровья питомцев:

Припасы еды и воды для домашних животных.

Однако нужно помнить, что при эакуации безопасность и сохранение жизни должны быть в приоритете, поэтому стоит фокусироваться на себе, близких и питомцах, а не на вещах.