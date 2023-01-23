23 января 2023, 03:55
Мир волшебников за 100 лет до Гарри Поттера. Чем удивит игра Hogwarts Legacy
Ролевая игра по миру «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля
Ролевая игра по миру «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy выходит в свет уже 10 февраля. Несмотря на то, что многое из виртуального мира юного волшебника разработчики хранят в секрете, есть и просочившиеся детали. Например, уже известны, особенности создания персонажа, некоторые противники и друзья героя, а также раскрыты возможности сражений в игре.
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Сюжет игры
В Hogwarts Legacy действия будут происходить в XIX веке — за 100 лет до событий книг и фильмов о юном волшебнике. Все, кто хорошо знаком с Гарри Поттером, увидят в игре знакомые места, имена и даже героев. Известно, что в сюжете будут призраки Хогвардса, например Пивз и Почти Безголовый Ник.
При этом не стоит отчаиваться и тем, кто не следил за приключениями юного волшебника. Разработчики игры постарались сделать все, чтобы виртуальный мир Гарри Поттера понравился всем.
Пользователи будут играть за 15-летнего подростка. Игроки сразу окажутся пятикурсниками. Факультет можно выбрать самостоятельно, в этом поможет Распределяющая шляпа. У каждого из факультетов будет своя гостиная.
Добро и зло
Гоблин Ранрок — злодей в Hogwarts Legacy. Он не любит волшебников и хочет уничтожить их мир. Ранкок ищет могущественный артефакт. С этой вещью что-то связывает и главного героя. Маг Виктор Руквуд — это помощник Ранкока. Он руководит криминальным магическим синдикатом.
Игроки смогут сами решить, с кем подружиться в школе, а с кем нет. Герой сможет взаимодействовать как минимум с тремя уже известными персонажами — это студентка Гриффиндора Натсай Онаи, ученик Слизерина Себастьян Саллоу и девушка с Пуффендуя Поппи Свитинг.
Оригинальный персонаж
У игроков будет возможность самим создать своего оригинального героя. Разработчики подробно показали конструктор персонажа. Его одежду и внешность можно будет кастомизировать по ходу игры. Для этого будут специальные локации.
В Hogwarts Legacy пользователи смогу фокусироваться на возможности исследования мира. Игроки обойдут Хогвартс и окрестности, а также заглянут в другие локации мира Гарри Поттера.
Важной частью игры будут учеба и уроки. С их помощью игроки прокачают колдовские умения. Квиддича в игре нет, но полетать на метле все же получится.
Сражения
У игроков будет возможность создать свой боевой стиль, изучая атакующие и блокирующие заклинания. Практиковать ведение боя можно будет в специальном Дуэльном клубе. В игре, вероятно, можно будет применять разные волшебные палочки. Поразить противника помогут левитирующие предметы и зелья.
Известно, что решение главного героя изучать темные заклинания не понесет за собой негативных последствий для него. В игре будут разветвленные диалоги, а пользователь сможет влиять на отношение учеников к выбранному персонажу.
Детали Hogwarts Legacy
Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. После этого она появится на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, отметили «Известия».
Основную сюжетную линию игрок сможет преодолеть за 35 часов, полное прохождение займет до 70 часов игрового времени.
Мультиплеерного режима и микротранзакций в игре нет. Но продавать ее намерены в трех различных изданиях. Каждое из них включит эксклюзивный контент, игровые предметы и материалы.
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