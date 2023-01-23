Интересное 23 января 2023, 03:55 Мир волшебников за 100 лет до Гарри Поттера. Чем удивит игра Hogwarts Legacy Ролевая игра по миру «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля

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Ролевая игра по миру «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy выходит в свет уже 10 февраля. Несмотря на то, что многое из виртуального мира юного волшебника разработчики хранят в секрете, есть и просочившиеся детали. Например, уже известны, особенности создания персонажа, некоторые противники и друзья героя, а также раскрыты возможности сражений в игре.

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Сюжет игры

В Hogwarts Legacy действия будут происходить в XIX веке — за 100 лет до событий книг и фильмов о юном волшебнике. Все, кто хорошо знаком с Гарри Поттером, увидят в игре знакомые места, имена и даже героев. Известно, что в сюжете будут призраки Хогвардса, например Пивз и Почти Безголовый Ник.

При этом не стоит отчаиваться и тем, кто не следил за приключениями юного волшебника. Разработчики игры постарались сделать все, чтобы виртуальный мир Гарри Поттера понравился всем.

Пользователи будут играть за 15-летнего подростка. Игроки сразу окажутся пятикурсниками. Факультет можно выбрать самостоятельно, в этом поможет Распределяющая шляпа. У каждого из факультетов будет своя гостиная.

Добро и зло

Гоблин Ранрок — злодей в Hogwarts Legacy. Он не любит волшебников и хочет уничтожить их мир. Ранкок ищет могущественный артефакт. С этой вещью что-то связывает и главного героя. Маг Виктор Руквуд — это помощник Ранкока. Он руководит криминальным магическим синдикатом.

Фото: скриншот YouTube/Hogwarts Legacy

Игроки смогут сами решить, с кем подружиться в школе, а с кем нет. Герой сможет взаимодействовать как минимум с тремя уже известными персонажами — это студентка Гриффиндора Натсай Онаи, ученик Слизерина Себастьян Саллоу и девушка с Пуффендуя Поппи Свитинг.

Оригинальный персонаж

У игроков будет возможность самим создать своего оригинального героя. Разработчики подробно показали конструктор персонажа. Его одежду и внешность можно будет кастомизировать по ходу игры. Для этого будут специальные локации.

В Hogwarts Legacy пользователи смогу фокусироваться на возможности исследования мира. Игроки обойдут Хогвартс и окрестности, а также заглянут в другие локации мира Гарри Поттера.

Фото: скриншот YouTube/Hogwarts Legacy

Важной частью игры будут учеба и уроки. С их помощью игроки прокачают колдовские умения. Квиддича в игре нет, но полетать на метле все же получится.

Сражения

У игроков будет возможность создать свой боевой стиль, изучая атакующие и блокирующие заклинания. Практиковать ведение боя можно будет в специальном Дуэльном клубе. В игре, вероятно, можно будет применять разные волшебные палочки. Поразить противника помогут левитирующие предметы и зелья.

Фото: скриншот YouTube/Hogwarts Legacy

Известно, что решение главного героя изучать темные заклинания не понесет за собой негативных последствий для него. В игре будут разветвленные диалоги, а пользователь сможет влиять на отношение учеников к выбранному персонажу.

Детали Hogwarts Legacy

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. После этого она появится на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, отметили «Известия».

Основную сюжетную линию игрок сможет преодолеть за 35 часов, полное прохождение займет до 70 часов игрового времени.

Мультиплеерного режима и микротранзакций в игре нет. Но продавать ее намерены в трех различных изданиях. Каждое из них включит эксклюзивный контент, игровые предметы и материалы.