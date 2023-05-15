Эксклюзив 15 мая 2023, 18:58 «Никто не подозревал». Чем опасны новые виды клещей, переносящих чуму и лихорадку? Вирусолог Альштейн назвал волнения вокруг новых видов клещей необоснованными Freepik

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Ученые из Тюменского медицинского университета открыли три новых вида клещей в Сибири и Монголии. Некоторые из этих кровососущих насекомых могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила. Грозит ли миру вспышка множества заболеваний или речь идет лишь об интересном исследовании — в материале «360».

1 Новые виды клещей Результаты исследования в научном журнале Persian Journal of Acarology. Один из авторов научной работы, кандидат биологических наук и доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова рассказала, что обнаруженные паразиты относятся к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого известны как переносчики бартонеллеза, а второго — целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых — клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума. РИА «Новости» Обыденные хозяева этих паразитов — летучие мыши. На протяжении последних 10 лет специалисты изучали рукокрылых Сибири и Дальнего Востока. Ранее казалось, что фауна их паразитов достаточно изучена. Несколько новых видов исследователи описали в 2015 году и больше не собирались ими заниматься, поскольку на изучаемой территории живет только одно семейство рукокрылых-хозяев. Внешне «новые» клещи не похожи на тех, что специалисты описывали ранее. Предполагается, что они обитают южнее, на территории Китая, поэтому теперь российские специалисты намерены сотрудничать с китайскими коллегами. РИА «Новости»

2 Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Интересное открытие Это интересное открытие. Никто не подозревал, что клещи могут переносить чуму. Но что значит открытие нового вида клеща? Это насекомые, которые были, есть и будут известны науке. Единственное, что могу отметить, — ученые проделали хорошую работу и сделали отличное открытие. Насчет того, что после этого открытия что-то изменится, — это не так. Те виды, которые были, они будут, те, которых не было — не будут. Этот новый вид существовал и до открытия, и плохого ничего не случалось. Мало изучен и, возможно, не опасен Клещи важны при распространении опасного вируса клещевого энцефалита. Там другой вид насекомых — так называемый иксодовый. Насчет нового вида, могут ли они быть переносчиками энцефалита — пока неизвестно. Сейчас об этом только говорят, но не подтверждают никаким исследованием. Поэтому показывать публике такой интерес к исследованию и описывать какие-то основания для волнений по поводу открытия нового вида клещей — совершенно необоснованно. Основной интерес к этому открытию есть только у ученых. Прямого значения для здравоохранения это исследование может и не иметь. РИА «Новости»

3 Владимир Болибок, иммунолог Распространение инфекций зависит от переносчиков Те инфекции, которые могут переносить новые виды, относятся к природно-очаговым заболеваниям. Клещи — это только переносчики, а само заболевание циркулирует среди животных. Для возникновения новых природных очагов нужно, чтобы было распространение вот этих переносчиков. Кроме этого, на других территориях должно находиться определенное количество резервуаров животных, зараженных этими инфекциями. Только в этом случае такой перенос и распространение инфекций возможны. РИА «Новости» Какие еще заболевания переносят клещи Сейчас мы наблюдаем распространение обычных иксодовых клещей. Зона энцефалита, которая раньше у нас была исключительно в Сибири, сейчас перемещается уже на Урал и в европейскую часть России. То же самое происходит с клещевым боррелиозом. Ранее заражение были привычно только на территории Сибири и Южного Урала. Теперь инфекция распространилась по всей европейской зоне страны. РИА «Новости» Эта инфекция не передается от человека к человеку. Распространение происходит, потому что есть животные, которые выступают резервуаром для возбудителей. Схема проста: клещ кусает зараженное животное и тем самым заражается сам. Впоследствии такое насекомое кусает человека, передавая приобретенное заражение от носителя. И конечно, человек заболевает.