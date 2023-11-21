Интересное 21 ноября 2023, 16:37 ✨Пока часы двенадцать не бьют. Чек-лист обязательных дел до Нового года Эзотерик Панина рассказала, как подготовиться к Новому году Freepik

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Приготовление к Новому году у некоторых россиян начинается за пару дней до самого праздника, в итоге суета и очереди становятся причиной забытых дел. «360» составил список того, что необходимо успеть до конца года — как за месяц, так и за неделю.

Новый год всегда означает обновление жизни, поэтому готовиться к нему стоит тщательно. Не зря бытует поговорка: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», напомнила в беседе с «360» эзотерик Аделина Панина.

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«Это некое новое рождение, переход из одного состояния в другое, обновление себя, идей. Происходит смена энергии, и в период ее влияния нужно выстроить планы и стратегии на следующий год, а также обозначить новые цели. И сделать это обязательно стоит заранее», — рекомендовала она.

РИА «Новости»

Что нужно успеть за месяц до Нового года

Настроиться на лучшее и выкинуть все ненужное

По словам Паниной, начать провожать 2023 год можно за 10-12 дней до его конца, примерно с 20 декабря. Эзотерик уточнила, что именно в этот период наступает зимнее солнцестояние, которое благоприятно влияет на человеческую энергию и очищает ее.

За месяц до боя курантов собеседница «360» призвала избавиться от всего ненужного «в прямом и переносном смысле»: прекратить контакты и отношения с людьми, которые не доставляют удовольствия и приятного общения, покончить с незавершенными делами и долгами.

Дома важно максимально закончить все отложенные на потом дела, выбросить все вещи, которые больше не нужны. Следует поставить жирную точку в этих деструктивных энергиях уходящего года, оставить прошлое позади. Аделина Панина эзотерик

Если в квартире давно стоит шкаф или комод с неразобранными старыми вещами, то предновогоднее время — самый подходящий момент это исправить. Есть правило: если человек не надевает какую-либо вещь больше года, с ней можно смело расстаться.

Ревизию лучше начинать за месяц, например, разбирая по одной полке, чтобы 31 декабря к праздничной подготовке не прибавилась еще и утомительная генеральная уборка.

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Определиться с местом празднования

Если человек планирует отмечать Новый год не дома, на даче или у друзей, то бронировать столики в ресторане, номера в отелях и гостиницах с новогодней программой или покупать билеты за границу лучше как минимум за месяц.

Некоторые отельеры и рестораторы отмечали, что ближе к середине декабря практически все места для празднования бывают заняты. А если некоторые брони все еще остались свободны, то за несколько недель и дней до 31 декабря их цена может вырасти в два раза.

Проанализировать прожитый год

Еще одним делом, которое может занять достаточно времени, эзотерик назвала самоанализ. Помимо этого, она порекомендовала отработать карму за прошлый год и вступить в 2024-й «обновленными, со свежей энергией».

«Очищая прошлое, мы решаем многие проблемы: в личных отношениях, в общении с родными и близкими, в работе. В целом эта практика позволяет разобраться во всех аспектах и сферах нашей жизни. Обязательно нужно к этому периоду рассчитаться со всеми долгами и начать готовиться к постановке новых желанных целей», — объяснила Панина.

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Составить списки подарков и продуктов

В предновогоднее время большинство магазинов устраивают распродажи, а ближе к самому празднику товары сильно дорожают. Кроме того, онлайн-доставка в этот период может сильно затянуться.

Чтобы ничего не забыть в суете, стоит составить списки вещей — как подарков близким, так и продуктов для приготовления блюд. Подготовка поможет не упустить ничего важного.

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Начать украшение дома

Новогоднее украшение дома — дело не из быстрых. Тем более что некоторые игрушки и гирлянды с прошлого праздника могли сломаться, поэтому месяц до Нового года — самое время все исправить.

Можно нарядить искусственную елку (или хотя бы ее купить), развесить праздничные гирлянды и другие любимые украшения. Правда, не стоит торопиться с покупкой живого дерева, ведь до новогодней ночи оно может попросту не дожить.

Продавец в костюме Снегурочки на новогодней ярмарке в Торговом доме «ГУМ» в Москве / РИА «Новости»

Что успеть за неделю до Нового года

Купить живую ель

За неделю можно смело покупать живую ель на елочном базаре. Чтобы дерево лучше сохранилось, до праздника его рекомендуют выставить на открытый балкон. Теплая температура в квартире негативно влияет на елку, в итоге она может «облысеть».

Кроме того, следует вспомнить способ, которым пользовались в советские времена: в ведро с водой, где стоит ель, добавить несколько таблеток аспирина. Так новогодний символ проживет чуть дольше.

РИА «Новости»

Новогодний стол и генеральная уборка

Продумайте новогодний стол: рассадку, количество посуды, сервировку. Также можно заранее купить необходимые продукты, которые долго хранятся, напитки, фольгу для запекания, горошек и майонез для оливье, замороженную утку — перед Новым годом останется только докупить остальные ингредиенты.

Отважьтесь на генеральную уборку. А чтобы дело пошло быстрее, привлеките к ней всех домочадцев.

Freepik

Украсить стол и продумать образ «на удачу»

Эзотерик Панина напомнила, что символ 2024 года — Зеленый деревянный дракон. Это мифическое существо любит яркость, богатство, роскошь.

Здорово, если при украшении дома будут преобладать зеленые и красные цвета, золото. Можно соответствующе одеться и украсить в таких тонах новогодний стол. Обязательно приготовьте «заморские» и оригинальные блюда, тут просто так не отделаться красной икрой. Аделина Панина эзотерик

Если бюджет на празднование небольшой, эксперт рекомендовала просто выложить любой салат в виде дракона и украсить его. Еще на стол можно поставить небольшие фигурки с символом 2024-го и раскидать монетки, чтобы привлечь финансовую удачу.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

Что надо успеть до боя курантов: приметы и традиции

Новогодняя ночь связана со множеством традиций и примет, а волшебное время перехода из старого в новое усиливает влияние энергии, подчеркнула эзотерик Панина.

«360» собрал основные традиции и приметы праздника (листайте галерею).

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Помимо этого, Панина предложила альтернативу банальной традиции поджигать записку с желанием и кидать ее в бокал шампанского.

«Можно в бой курантов зажечь свечу и написать на листке бумаги свое заветное желание. В формулировке должны быть фразы: „В этом году мое желание точно сбудется“ или „В течение года я обязательно добьюсь успеха“. Затем поджигаете листок от свечи, но не нужно есть пепел. Просто дождитесь, пока свеча полностью прогорит», — отметила эзотерик.