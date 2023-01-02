Эксклюзив 02 января 2023, 14:00 🎄«Нести радость и свет». Блогер Стукалов — о том, что важно сделать в 2023 году Блогер Стукалов рассказал о своем 2022 годе РИА «Новости»

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Ушедший год для многих оказался непростым. Однако есть и те, кому в 2022-м удалось развить свое дело, отпустить обиды и улучшить собственную жизнь. Среди таких людей — общественный деятель, блогер Вадим Стукалов. В седьмом выпуске колонок-монологов он рассказал «360», что помогло пережить непростое время.

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Далее — прямая речь.

Главное достижение

Новогодняя пора — самая запоминающаяся и прекрасная. Для меня, наверное, лучший момент года — то, что именно в 2022-м мой мастер-класс по личному бренду получил статус международного. Это моя большая гордость, потому что позади — два с половиной года усиленной работы. Это дорогого стоит, когда у человека появляется не просто мечта, а цель стать лучшей версией себя. И я к этому стремлюсь.

Особенно вдохновляло то, что, несмотря на сотни и тысячи ограничений в работе, я не сломался, даже наоборот — нашел много новых проектов, дающих мотивацию и вдохновение творить для людей, которым эта поддержка необходима.

А что касается трудностей, могу сказать, что их было немало, но самое главное — это работа с людьми. Когда вы ведете свою страничку в интернете — это одно, а вот когда встречаетесь вживую — это совершенно другие эмоции. Это, конечно, до сих пор дается иногда с большим трудом, но я работаю ежедневно над собой, встречаясь с большим числом людей, общаюсь и ищу новые пути для реализации себя и своих проектов.

В принципе этот год был прекрасным, если рассматривать работу. Ведь, несмотря на все ограничения и события, я побил собственный рекорд по числу посещенных мероприятий. Их количество к 1 декабря перевалило за отметку в 260. Практически каждые два-три дня — мероприятие. И это прекрасный результат в такое время.

Телеканал «360»

Надежда на успех

Что касается личной жизни, взаимоотношений с родителями, то могу сказать следующее. У меня с папой не самые приятные и теплые отношения, но в связи с моим переездом в Москву решил для себя проблему напряженности и эмоционального разочарования в человеке, в людях. Да и расстояние лечит! Ты начинаешь по-другому относиться к людям, к ситуациям. Порой просто хочется отпустить человека или ситуацию, забыть как страшный сон. Это моя личная внутренняя победа. Кто мне в этом помог? Моя семья.

Нам всем было непросто в этом году, но мы справились, собрали все мысли и умения в руки и начали пользоваться тем, что умеем делать, — прощать и отпускать людей. Это, на самом деле, дорогого стоит. Это говорит о том, что мы сильные, ведь слабаки так не смогут.

В новом году хочется добиться еще больше высот в работе, потому что по своей натуре я трудоголик и мне важен карьерный рост, несмотря на столь юный возраст. Хочется быть полезным не только в своем регионе, но и в регионах страны, нести радость и свет людям, давать мотивацию и помогать в их работе. Да и следующий год должен быть лучше, потому что я в это искренне верю, а если поверите и вы, то так и будет!