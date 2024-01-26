26 января 2024, 17:25
Анджела Дэвис: 80 лет свободы
Писатель Беседин: в СССР Анджелу Дэвис принимали как космонавта
Американской правозащитнице Анджеле Дэвис 26 января исполнилось 80 лет. Об истории ее борьбы, любви советских людей и популярном лозунге «Свободу Анджеле Дэвис!» — в колонке писателя Платона Беседина для «360».
Далее — прямая речь.
Помните этот чудесный момент, когда американская полиция приходит арестовывать Виктора Багрова в исполнении блестящего Сухорукова? А он им, пригнувшись у подоконника, швыряет пустую бутылку в окно. Потом его скручивают, конечно же.
И этот ироничный, вызывающий крик Багрова-Сухорукова: «Свободу Анджеле Дэвис!». Наверняка помните!
Есть еще и такие строчки — не от кого-нибудь, а от самого Владимира Семеновича Высоцкого:
Ну, а потом, на Канатчиковой даче,
Где, к сожаленью, навязчивый сервис,
Я и в бреду все смотрел передачи,
Все заступался за Анджелу Дэвис.
Тут, на самом деле, больше иронии. Анджеле в Советском Союзе посвящали стихи, песни, фильмы и передачи, ясное дело — огромное число. Ну, а количество пропагандистской риторики вокруг Дэвис просто-таки зашкаливало.
О ней говорили чаще, чем о Вьетнамской войне. Вся прогрессивная общественность требовала освобождения Анджелы Дэвис.
Вообще она не была особой мученицей — такой, чтобы фунты лиха в подвалах Америки. Да, из чернокожих, но не из самой бедной семьи.
Получила образование в Европе. Потом вернулась в США, где и развернула свою социально-политическую борьбу. Ключевым, правда, в судьбе Анджелы Дэвис стала не политика, а любовь.
Звали его Джордж Джексон. Он был одним из лидеров легендарных «Черных пантер». Организация была серьезной — настолько, что глава ФБР назвал ее главной угрозой Америки.
Дэвис влюбилась в Джексона, хотела вытащить его из тюрьмы, но по итогу оказалась там сама. Собственно, тогда и расцвели особо все эти лозунги в стиле «свободу Анджеле Дэвис».
Но прежде был брат. Да, недаром я вспомнил фильм Балабанова.
Чернокожие лидеры были люди горячие. Против них пер каток притеснения, расизма — они давали серьезный ответ. Потому брат Джексона взял оружие и размахивал в зале суда.
Позднее выяснилось, что «ствол» принадлежал Дэвис. И она стала виновной, добавив к своей биографии обязательный пункт мученицы. Долго бегала и скрывалась от ФБР — умела прятаться.
В СССР, где она появилась позднее, ее принимали с максимальными почестями. Точно космонавта, прибывшего с другой планеты и принесшего благие вести. Но все закончилось в 1991 году, когда коммунисты мира — в том числе США — оказались совсем не против развала СССР.
Да и сами советские адепты марксизма-ленинизма отдали страну на заклание, увлеченные бабл-гамом и джинсами. Вот тебе и борьба против мирового империализма.
Дэвис, видимо, окончательно убедилась в том, что занималась не совсем тем. Объявила себя лесбиянкой (вроде как в шутку) и стала бороться за права меньшинств. В общем, Анджела показала, что вопрос не в том, за что бороться, а в том, чтобы бороться в принципе. Есть такие люди, да.
Однако и их век скоротечен — в новый мир ЛГБТ*, BLM и трансгуманизма Анджела Дэвис не вписалась. Оказалась слишком скучна, слишком старомодна. По итогу она стала профессором всеобщей истории и доктором философии Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Так себе итог пламенной революционерки.
Она, к слову, жива. И тоже по-своему борется. хотя вспоминают о ней совсем редко. Я вот решил вспомнить.
Интересно, кстати, каким был бы другой кумир борьбы с империализмом Эрнесто Че Гевара, доживи он до наших дней?
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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