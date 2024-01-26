Эксклюзив 26 января 2024, 17:25 Анджела Дэвис: 80 лет свободы Писатель Беседин: в СССР Анджелу Дэвис принимали как космонавта Анджела Дэвис, 1973 год / imago stock & people / Global Look Press

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Американской правозащитнице Анджеле Дэвис 26 января исполнилось 80 лет. Об истории ее борьбы, любви советских людей и популярном лозунге «Свободу Анджеле Дэвис!» — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Помните этот чудесный момент, когда американская полиция приходит арестовывать Виктора Багрова в исполнении блестящего Сухорукова? А он им, пригнувшись у подоконника, швыряет пустую бутылку в окно. Потом его скручивают, конечно же.

И этот ироничный, вызывающий крик Багрова-Сухорукова: «Свободу Анджеле Дэвис!». Наверняка помните!

Есть еще и такие строчки — не от кого-нибудь, а от самого Владимира Семеновича Высоцкого:

Ну, а потом, на Канатчиковой даче,

Где, к сожаленью, навязчивый сервис,

Я и в бреду все смотрел передачи,

Все заступался за Анджелу Дэвис.

Тут, на самом деле, больше иронии. Анджеле в Советском Союзе посвящали стихи, песни, фильмы и передачи, ясное дело — огромное число. Ну, а количество пропагандистской риторики вокруг Дэвис просто-таки зашкаливало.

Klaus Rose / dpa / Global Look Press

О ней говорили чаще, чем о Вьетнамской войне. Вся прогрессивная общественность требовала освобождения Анджелы Дэвис.

Вообще она не была особой мученицей — такой, чтобы фунты лиха в подвалах Америки. Да, из чернокожих, но не из самой бедной семьи.

Получила образование в Европе. Потом вернулась в США, где и развернула свою социально-политическую борьбу. Ключевым, правда, в судьбе Анджелы Дэвис стала не политика, а любовь.

Alex Edelman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Звали его Джордж Джексон. Он был одним из лидеров легендарных «Черных пантер». Организация была серьезной — настолько, что глава ФБР назвал ее главной угрозой Америки.

Дэвис влюбилась в Джексона, хотела вытащить его из тюрьмы, но по итогу оказалась там сама. Собственно, тогда и расцвели особо все эти лозунги в стиле «свободу Анджеле Дэвис».

Германия, 1971 год / Klaus Rose via www.imago-images / Global Look Press

Но прежде был брат. Да, недаром я вспомнил фильм Балабанова.

Чернокожие лидеры были люди горячие. Против них пер каток притеснения, расизма — они давали серьезный ответ. Потому брат Джексона взял оружие и размахивал в зале суда.

Позднее выяснилось, что «ствол» принадлежал Дэвис. И она стала виновной, добавив к своей биографии обязательный пункт мученицы. Долго бегала и скрывалась от ФБР — умела прятаться.

Klaus Rose via www.imago-images / www.imago-images.de / Global Look Press

В СССР, где она появилась позднее, ее принимали с максимальными почестями. Точно космонавта, прибывшего с другой планеты и принесшего благие вести. Но все закончилось в 1991 году, когда коммунисты мира — в том числе США — оказались совсем не против развала СССР.

Да и сами советские адепты марксизма-ленинизма отдали страну на заклание, увлеченные бабл-гамом и джинсами. Вот тебе и борьба против мирового империализма.

Дэвис, видимо, окончательно убедилась в том, что занималась не совсем тем. Объявила себя лесбиянкой (вроде как в шутку) и стала бороться за права меньшинств. В общем, Анджела показала, что вопрос не в том, за что бороться, а в том, чтобы бороться в принципе. Есть такие люди, да.

Однако и их век скоротечен — в новый мир ЛГБТ*, BLM и трансгуманизма Анджела Дэвис не вписалась. Оказалась слишком скучна, слишком старомодна. По итогу она стала профессором всеобщей истории и доктором философии Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Так себе итог пламенной революционерки.

Анджела Дэвис в Берлине, 2022 год / Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press

Она, к слову, жива. И тоже по-своему борется. хотя вспоминают о ней совсем редко. Я вот решил вспомнить.

Интересно, кстати, каким был бы другой кумир борьбы с империализмом Эрнесто Че Гевара, доживи он до наших дней?

* Экстремистская организация, запрещенная в России.