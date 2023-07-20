Интересное 20 июля 2023, 18:12 🍦Мороженое со вкусом справедливости. Чем известен американский магнат, выступивший против финансирования Украины Американский магнат Бен Коэн назвал США и НАТО «провокаторами» конфликта на Украине Американский предприниматель Бен Коэн. Фото: личный аккаунт в Twitter сооснователя активисткой группы CodePink Миды Бенджамин / YouTube

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Американский бизнесмен и основатель компании Ben & Jerry’s Беннетт Коэн активно выступает против властей США. Магнат не разделяет взгляды Вашингтона в поддержке Украины и резко реагирует на финансирование и поставку оружия в зону боевых действий. Почему американец встал на сторону России и как он объяснил свою позицию — в материале «360».

Чем известен американский бизнесмен и филантроп Бен Коэн

Ранние годы мороженщика

Коэн родился в Бруклине в 1951 году. С будущим партнером по бизнесу Джерри Гринфилдом американец познакомился еще в школе. В молодости Бен в основном работал в ресторанах быстрого питания, занимая должности кассира, уборщика или сотрудника склада.

Увлекался гончарным делом и решил связать с этим ремеслом свою жизнь, устроившись учителем труда в частную школу для эмоционально неуравновешенных подростков. В тот период Коэн занимался еще одним любимым делом — изготовлением мороженого с необычными вкусами.

Компания Ben & Jerry's

Когда Коэну и Гринфилду было по 26 лет, друзья решили попытать удачу и создать собственный бизнес. Через год начинающие предприниматели открыли небольшое кафе с домашним мороженым в штате Вермонт. Изначально Бен и Джерри хотели пончиковую, но оборудование стоило космических денег, поэтому они перешли на мороженое.

Местом для первого ларька послужил университетский городок Берлингтон, где до этого не было ни одного похожего заведения. И бизнес пошел. Спустя несколько лет Ben & Jerry’s разлетелся по другим городам и штатам и вскоре стал одной из самых популярных марок мороженого в США.

Википедия Бен Коэн (слева) и Джерри Гринфилд (справа). Фото: скриншот из интервью телеканала HBO с официального аккаунта на YouTube. / YouTube Википедия Бен Коэн (слева) и Джерри Гринфилд (справа). Фото: скриншот из интервью телеканала HBO с официального аккаунта на YouTube. / YouTube

Социальная активность

Коэн покинул пост генерального директора компании в 1996 году. Поскольку Ben & Jerry’s постепенно превратился в общенациональный бизнес, американец направил свои богатство и известность на различные социальные цели.

Предприниматель уделяет много внимания общественно-социальным организациям, направляя средства через Фонд Бена и Джерри, который получает 7,5% от всей прибыли компании до налогообложения.

Политические взгляды и позиция Коэна

«Провокация НАТО и США»: финансирование проектов против поставки оружия

После начала боевых действий на Украине предприниматель занял жесткую позицию: практически во всех бедах он винил именно власти США. Коэн профинансировал группу, которая опубликовала объявление на всю страницу в газете The New York Times. В материале открыто обвинили американское правительство и НАТО в «умышленных провокациях» и эскалации конфликта.

В марте этого года бизнесмен поддержал организацию Eisenhower Media Network (EMN), которая проводит кампанию «Народная власть» против военной поддержки Украины со стороны США. Магнат выделил более одного миллиона долларов на эту инициативу, сообщила газета The Daily Mail.

Позиция Коэна состоит в том, что Соединенные Штаты должны использовать свое влияние только для приближения к мирному урегулированию конфликта, а не наоборот.

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«Ядовитое наследие прошлых лидеров»: пост Коэна в Сети

В мае бизнесмен опубликовал в Twitter статью американского экономиста Джеффри Сакса: тот утверждал, что военный конфликт спровоцировали, и призывал к «переговорам, основанным на нейтралитете Украины и отказе от расширения НАТО».

«Если Джо Байден хочет избавиться от ядовитого наследия Джорджа Буша и Дональда Трампа, мы должны настаивать на рассудительных дипломатических решениях, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Эти решения потребуют компромисса и своего рода сочувствия», — прокомментировал Коэн.

Фото: скриншот из интервью телеканала HBO с официального аккаунта на YouTube. / YouTube

«Глухие умы»: пикет о свободе слова в США

В начале июля 72-летний Бен Коэн сжег Билль о правах напротив здания Министерства юстиции в Вашингтоне, сообщил The Daily Mail. Акцию посвятили американскому журналисту Джулиану Ассанжу, который опубликовал секретные материалы, противоречащие миротворческому настроению Вашингтона. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

«Пока Ассанж находится под следствием, свобода прессы остается все лишь горсткой бессмысленных слов», — подчеркнул Коэн.

После сожжения Билля о правах магнат устроил сидячий пикет у Минюста, но вскоре его арестовали.

Фото: официальный аккаунт News 2 Share на YouTube. / YouTube

Повышенный интерес к урегулированию военных конфликтов

Журналист американского издания Politico связался с Коэном, чтобы узнать, почему он поддерживает Россию и выступает против поставок оружия ВСУ. В разговоре предприниматель объяснил, что становление его взглядов происходило на фоне холодной войны и политических беспорядков, вызванных участием Штатов в войне во Вьетнаме.

Озарение к Коэну пришло после прослушивания песни-протеста исполнителя Боба Дилана Masters of War («Хозяева войны»). Композиция направлена против политических лидеров и производителей оружия, получающих выгоду от военных конфликтов.

«Если бы мы не тратили все наши деньги на подготовку к убийству людей, мы могли бы на самом деле спасти и помочь многим жителям. Это касается и нашего отношения к миру на международном уровне, включая конфликт на Украине», — отметил бизнесмен в интервью.

Мороженое со вкусом политики

Политика стала частью бренда Ben & Jerry’s с тех пор, как Коэн и его друг Гринфилд начали продавать мороженое в 1978 году. После выхода компании на биржу, в 1985 году, они использовали часть акций для создания фонда, занимающегося прогрессивными социальными преобразованиями, и обязали Ben & Jerry’s тратить 7,5% прибыли до налогообложения на благотворительность.

В 1988-м Коэн основал некоммерческую организацию «1% за мир», целью которой было «перенаправить один процент бюджета на оборону страны в пользу укрепления мира». Проект финансировали в том числе за счет продаж десерта, который назвали «Мороженое мира».

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Производитель мороженого также выпустил на рынок Rainforest Crunch («Хруст лесов») в защиту лесов Амазонки и продавал Mint Empower («Мятное подавление») для борьбы с вытеснением избирателей.

Помимо этого, Коэн продвигал десерт с названием Pecan Resist («Ореховое сопротивление») в знак протеста против экс-президента США Дональда Трампа.