Всемирный день The Beatles отметят фанаты ливерпульской четверки 16 января

В понедельник, 16 января, поклонники британской музыки отметят Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Этот праздник установили в ЮНЕСКО еще в 2001 году, и с тех пор фанаты ливерпульской четверки вспоминают легендарных музыкантов, устраивают встречи и поют их песни. В материале «360» — о творчестве группы и традициях ее почитателей.

Легенды из бомбоубежища

Празднование Всемирного дня The Beatles 16 января неслучайно. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, в котором впоследствии легендарная группы выступила 262 раза. Заведение открыли в бывшем бомбоубежище, и с тех пор оно стало местом притяжения поклонников «битлов» со всего мира.

Коллектив сложился не сразу. Сначала в клубе появился Ринго Старр, игравший тогда на барабанах в другой группе, затем в составе The Quarryme сыграли Джон Леннон и Пол Маккартни, а позже — гитарист Джордж Харрисон. Музыканты объединились, сменили несколько названий, пока в апреле 1960 года их группа не стала называться The Beatles.

С тех пор музыканты записали десятки песен, ставших впоследствии мировыми хитами. Строчки Yesterday, All you need is love, Yellow Submarine навсегда стали классикой, а их мелодии напевали во всех уголках планеты. Ливерпульская четверка объездила с гастролями полсвета, оставив в каждой стране тысячи и миллионы поклонников.

Редакция журнала Rolling Stone назвала The Beatles величайшими исполнителями всех времен. Группа завоевала 10 наград «Грэмми», а в знак заслуг перед страной музыкантов наградили орденами Британской империи. В 1970 году The Beatles прекратили совместную работу. Джона Леннона убили в 1980-м, в 2001-м от рака умер Джордж Харрисон. Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают писать музыку и выступать, а их многочисленные фанаты следят за их творчеством.

Праздник в честь The Beatles

Несмотря на давнишний распад группы, фанаты ливерпульской четверки не забывали их творчество и устраивали тематические мероприятия во всех частях света. В ЮНЕСКО признали заслуги группы перед культурой и установили праздник — Всемирный день The Beatles, отмечать который предложили 16 января, сообщило издание calend.ru. В этот день миллионы «битлов» подражают своим кумирам, поют их песни и устраивают фестивали. Собираются поклонники и в легендарном клубе Cavern — пусть его открыли уже в другом месте, но стены выстроили из кирпичей, оставшихся от легендарного бомбоубежища.

На сайте заведения анонсировали проведение крупного фестиваля, который состоится в августе 2023 года. В Ливерпуле соберутся музыканты, критики, и фанаты со всего мира. С 24-го по 29-е число там исполнят все хиты The Beatles и расскажут о творчестве кумиров молодежи всех поколений.

Любовь без границ

Осенью 2012 года почти две тысячи поклонников The Beatles собрались в Ливерпуле и хором спели песню Love Me Do. Фанаты установили рекорд по количеству человек, исполнивших бессмертный хит, сообщило издание Life.

Фанат «битлов» из Чехии решил собрать все песни кумиров воедино, сообщил сайт телеканала «Мир 24». Дэвид Новотный соединил 30 хитов ливерпульской четверки и назвал композицию «Я знаю, моя любовь, мы все еще вместе». Представители местной Книги рекордов отметили старания меломана, зафиксировав его достижение.

В России тоже очень полюбили творчество британских музыкантов. Андрей Маркунасов из поселка Есаульский Челябинской области смастерил необычный диван — с изображением Ринго Старра, Пола Маккартни, Джона Леннона и Джорджа Харрисона, сообщило издание74.ru. Народный умелец признался, что потратил почти год на изготовление предмета мебели. По словам Маркунасова, он увлекся творчеством The Beatles еще во время службы в армии. Мужчина добавил, что мечтает показать свое творение Маккартни и Старру.

В преддверии Дня влюбленных в 2021 году томские журналисты спрашивали у горожан, что для них значит любовь. Местный 70-летний дворник ответил на вопрос строчкой из песни «битлов».

«„Can’t buy me love, everybody tells me so“, — „Битлз“ пели. Любовь не купишь», — рассказал мужчина.

Видео быстро разлетелось по Сети. Капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров узнал в герое ролика своего отца, которого не видел 40 лет. Их первый телефонный разговор длился 10 минут, и отец с сыном договорились обязательно встретиться. Так группа The Beatles сделала ближе еще двух людей. Песни ливерпульской четверки продолжают объединять, и 16 января это снова докажут миллионы фанатов со всего мира.