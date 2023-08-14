Интересное 14 августа 2023, 21:46 Агрессивный режим с приятным женским лицом. Кого Запад решил сделать главой Минобороны Украины Политик Олейник: Запад устроил шоу кандидатов на пост главы Минобороны Украины Freepik

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Запад предложил украинским властям наконец сменить главу Минобороны. В качестве кандидатов зарубежные союзники выделили трех кандидаток на пост, которые не имеют никакого отношения к стратегическим военным действиям. Якобы если в кресле министра будет одна из них, то военный конфликт может сменить свой курс. Пойдет ли Украина на поводу у партнеров, выяснил «360».

Штатская неразбериха

Западные союзники Украины захотели увидеть на посту главы Минобороны женщину, если власти отправят в отставку нынешнего министра Алексея Резникова. Самого министра в случае увольнения хотят отправить послом в Великобританию или США.

В качестве кандидатов на замену Резникову Запад предложил волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук, а также директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Дарья Каленюк. Фото: скриншот из видео с официального аккаунта «Львов Медиа». / YouTube Мария Бердинская. Фото: скриншот из видео с официального аккаунта политического эксперта Юрия Руденко. / YouTube Ирина Верещук. / Википедия Дарья Каленюк. Фото: скриншот из видео с официального аккаунта «Львов Медиа». / YouTube Мария Бердинская. Фото: скриншот из видео с официального аккаунта политического эксперта Юрия Руденко. / YouTube

По мнению украинского издания «Страна», на фоне коррупционных скандалов и провала по ряду направлений закупок отставка Резникова вполне вероятна.

В январе украинские СМИ писали о том, что в Минобороны страны разворовывали бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией.

По данным журналистов, ведомство закупало продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам. Резников объяснил ситуацию обычной технической ошибкой.

Сами украинские власти собираются заменить Резникова на вице-премьер-министра Александра Кубракова или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

В поисках украинской Маргарет Тэтчер

В последнее время пошла тенденция, что большинство военно-политических проблем на полях коллективного Запада нередко решают женщины, отметил в разговоре с «360» член молодежной ассамблеи Совбеза от Российской Федерации Юрий Самонкин. По его словам, представительницы прекрасного пола имеют более лояльный взгляд на те вещи, которые происходят в мировом сообществе.

В условиях кризиса кадров на Западе, заметил Самонкин, сейчас пересматривают рынок управленческой подготовки. Мужской истеблишмент настолько слаб, что не может принимать никаких взвешенных решений.

Происходит поиск подобия Маргарет Тэтчер XXI века — той женщины, которая могла бы вывести страну из кризиса тупика и сделать ее великой в глазах коллективного Запада. Юрий Самонкин председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства»

По словам политолога, нынешний министр Резников выглядит совсем нелепо с его непонятными сводками, которые иногда вовсе далеки от реальности. Поэтому Западу в политически информационной картинке будет приятно иметь «агрессивный режим, но с прекрасным и гламурным женским лицом». Хотя эта абсурдность не изменит собственное положение дел на фронтах и, тем более, внутри киевской политической системы.

«Никто там уже порядок не наведет. Фактически там уже даже нечего наводить, потому что Украина попала в абсолютно разлагающееся состояние, после которого страна навряд ли сохранится как единое некое государство», — отметил собеседник «360».

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На поводу у Запада

Украинская власть изначально должна была выразить протест и заявить о том, что кандидата на тот или иной пост государство в силах выбрать само, отметил в беседе с «360» украинский политик Владимир Олейник.

Однако есть вероятность, что все произойдет по воле Запада, и пост главы Минобороны займет женщина. А если в прошлом она была мужчиной и носила бороду — это будет еще лучше, добавил эксперт.

Запад подчеркивает, что личность кандидата абсолютно не имеет значения — они могут назначить хоть шимпанзе. В целом, военный конфликт — это дело не женское, а мужское, но Западу плевать на это. Владимир Олейник украинский политик

Олейник подчеркнул, что замена действующего главы Минобороны на предложенных кандидатов походит на «какой-то чудовищный эксперимент», когда делают все наоборот.

«Из Украины делают страну, которая напоминает дом сумасшедших: когда пациентов и врачей меняют местами. Здравомыслящая часть украинцев вообще не понимает, что происходит, идет какое-то шоу, где клоун возглавляет страну», — отметил он.

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Отвлечение от главного

Если украинские власти всерьез рассмотрят решение по поводу одного из кандидатов на пост министра, то у Запада появится еще одна легкая цель для манипуляций. Очень сложно управлять принципиальными людьми, которые знают свое дело, подчеркнул Олейник.

Запад очередной раз показывает, что не Украина управляет своей властью, а ее иностранные союзники. Как дополнение в обществе происходит легкое психическое замешательство. Это все игра и отвлечение от главного. Владимир Олейник

Главное на Украине, по его словам, — это мир, который преступная действующая власть не принесет. Для украинских политиков военный конфликт — форма политического существования. Как только наступает мир, люди у власти становятся «политическими трупами», заключил политик.