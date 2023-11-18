Эксклюзив 18 ноября 2023, 11:08 Зима близко. Какая погода ждет москвичей Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве сформируется раньше обычного Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Метеорологическая зима в Москве в этом году запоздала, и многие уже заждались «нормального» снега. О том, какая погода ожидается в ближайшие дни и ждет ли жителей столицы морозная зима, — в материале «360».

Когда ожидается снег в Москве и Подмосковье

Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила –8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже, чем накануне. В Подмосковье холоднее всего было в Клину — до –12,1 градуса, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Сегодня, 18 ноября, в Москве будет до –5 градусов, ночью — до –11. На дорогах будет скользко, при этом снега пока не обещают.

А вот на следующей неделе снегопады все-таки начнутся.

«Начиная со вторника, 21 ноября, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4–6 сантиметров», — рассказал в своем Telegram-канале коллега Леуса Евгений Тишковец.

Снег ляжет или растает

Метеорологи предполагают, что в ближайшее время снег таять не будет.

Тишковец пояснил: согласно климатическим наблюдениям, устойчивый снежный покров в Москве обычно формируется в период с 27 ноября по 2 декабря, и высота снежного покрова составляет не ниже пяти сантиметров. В этом году метеорологическая зима наступила позже на четверо суток, а вот снег, видимо, накроет землю раньше.

«Компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», — подчеркнул синоптик.

РИА «Новости»

Будут ли в ноябре сильные метели

Метели ожидаются во многих регионах ЦФО утром и днем понедельника, 20 ноября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости». Сильный снег будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду в южной половине округа. И снег ляжет, поскольку температура воздуха будет минусовой. Такая погода будет в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях.

В Москве и Московской области снежных заносов на ближайшую неделю не прогнозировали.

Какая погода ждет москвичей в декабре

Синоптики сошлись на том, что зима в целом будет довольно теплой. Как сообщил RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с вероятностью 65% можно утверждать, что температура воздуха будет «около или выше нормы».

В начале зимы и до самого ее конца сильные похолодания в столице будут чередоваться с резкими оттепелями, предупредили синоптики в беседе с «Вечерней Москвой». Метеоролог Александр Шувалов пояснил, что в последние десятилетия глобальное потепление приводит к росту количества экстремальных явлений, включая оттепели и морозы.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что зима не будет холодной, но затруднилась дать конкретику по каждому месяцу.

Как подготовиться к снегопадам

Автомобиль

Летнюю резину пора менять на зимнюю, и дело не только в снегопаде: минусовые температуры (от –5 градусов и ниже) уже пагубны для летних колес, и ездить на них опасно для жизни.

РИА «Новости»

Кроме того, стоит зарядить аккумулятор и очистить клеммы, поменять неработающие фары и щетки стеклоочистителя, заменить моторное масло и охлаждающую жидкость. Желательно провести диагностику двигателя и обработать кузов специальным антикоррозийным средством.

В снегопад особенно важно пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию до других участников движения, избегать резких маневров, не превышать скорость и включать ближний свет фар или противотуманные фонари. Нельзя резко тормозить на скользкой дороге, на опасном участке лучше сохранять скорость постоянной. Приближаясь к пешеходным переходам, школам, детсадам, нужно снижать скорость до минимума.

Обувь

На случай снегопада необходимо подготовить нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой. Разумеется, обувь должна быть удобной: стоит обратить внимание на высоту подъема, ширину, полноту колодки.

РИА «Новости»

Если пришлось выйти на улицу в снег, лучше избегать резких движений, не спешить и постоянно смотреть себе под ноги. Ноги следует слегка расслабить и согнуть в колени, корпус — чуть наклонить вперед.

Пожилым людям спасатели рекомендуют обзавестись тростью с резиновым наконечником.

Лучше идти подальше от проезжей части и шатких конструкций. Нельзя выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Дорогу стоит переходить только там, где она хорошо просматривается. Если снегопад ожидается в темное время суток, следует прикрепить к одежде светоотражающие элементы: брелоки, кулоны, значки, полоски.