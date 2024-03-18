Эксклюзив 18 марта 2024, 11:55 «Вызывает беспокойство». К каким проблемам приведет загрязнение Иртыша и Оби Эколог Рыбальченко: борьба с бытовыми стоками улучшит качество воды в Иртыше Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Более 225 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения обнаружили в водоемах Обь-Иртышского бассейна в 2023 году. Для совместного решения экологических проблем необходимо не только использовать очистительные сооружения в реках, но и контролировать сброс промышленных и бытовых стоков. Об этом рассказал «360» эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко.

Далее — прямая речь.

Нужны срочные меры

Ситуация с загрязнением воды в реках Иртыш и Обь действительно вызывает беспокойство. Эти реки — жизненно важные водные артерии, и их состояние имеет большое значение для экосистемы и населения региона.

Загрязнение воды может иметь множество негативных последствий, включая ухудшение качества питьевой воды, гибель водных организмов и утрату биоразнообразия.

В 2023 году было зафиксировано 226 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды в реках Иртыш и Обь, включая превышение норм содержания марганца, железа, азота, нефтепродуктов и ртути. Это подтверждает необходимость срочных мер по оздоровлению водных объектов.

Классы загрязненности воды определяются на основе удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ), который рассчитывают по частоте и кратности превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) различных веществ.

Вода классифицируется следующим образом:

Первый класс (очень чистая): УКИЗВ = 0. Вода пригодна для питья без предварительной очистки.

Второй класс (чистая): УКИЗВ от 1 до 2. Вода пригодна для питья после стандартной очистки.

Третий класс (загрязненная): УКИЗВ от 3 до 6. Вода требует специальной очистки, не рекомендуется для питья.

Четвертый класс (грязная): УКИЗВ от 6 до 10. Вода непригодна для питья, возможно использование в технических целях.

Пятый класс (очень грязная): УКИЗВ более 10. Вода опасна для любого использования.

Вода третьего и четвертого классов загрязненности может содержать вредные вещества, которые при длительном употреблении могут спровоцировать различные заболевания или отравления. Поэтому такая вода считается опасной для здоровья человека и требует обязательной очистки перед использованием.

С загрязненной или грязной водой не рекомендуется выполнять следующие действия:

Питье: употребление воды низкого качества может привести к серьезным заболеваниям.

Приготовление пищи: использование такой воды для мытья или приготовления продуктов увеличивает риск пищевых отравлений.

Личная гигиена: мытье рук, лица или купание в загрязненной воде может вызвать кожные заболевания или инфекции.

Полив растений: Вода с высоким содержанием вредных веществ может негативно сказаться на росте и развитии растений.

Использование в быту: для стирки или уборки лучше использовать воду, соответствующую санитарным нормам.

Важно применять методы очистки воды, чтобы снизить уровень загрязнителей до безопасного для здоровья и окружающей среды уровня.

Почему вода в Иртыше и Оби грязная

Состояние воды в Обь-Иртышском бассейне менялось под влиянием различных факторов. В долгосрочной перспективе на изменение качества воды действовали как природные, так и антропогенные факторы.

К природным факторам относят изменения водного и ледотермического режимов, заболачивание и подтопление территорий, усиление эрозии берегов крупных водных объектов, трансформация и деградация сообществ водных организмов. Эти процессы происходят на фоне глобальных изменений окружающей среды и требуют пристального изучения.

Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Антропогенные факторы включают неравномерность распределения водных ресурсов, опасные гидрологические явления (наводнения, подтопления, русловые процессы), загрязнение вод (антропогенного и природного происхождения). Также на состояние воды влияют технологическая дисциплина водопользования на предприятиях, потери водных ресурсов в открытых водоемах и каналах, а также сбор стоков крупных городов, промышленность, судоходство и добыча биологических ресурсов.

За последние десятилетия в Обь-Иртышском бассейне наблюдается снижение объемов водопотребления и водоотведения, что может быть связано с улучшением технологий и повышением эффективности использования водных ресурсов. Однако, несмотря на это, проблемы, связанные с качеством воды, остаются актуальными и требуют комплексного подхода к решению.

Обь / Serguei Fomine / Global Look Press

Где норма и что делать

Для оценки качества воды в реке Обь по сравнению с другими крупными реками России используются различные показатели, включая уровень загрязнения, биохимический состав воды, наличие вредных веществ и микроорганизмов. Согласно недавним исследованиям, экологическое состояние реки Оби в границах Ямала оценивается как удовлетворительное.

Это может указывать на то, что, несмотря на определенные проблемы с загрязнением, вода в Оби в некоторых регионах соответствует нормам качества.

Качество воды в реке Оби характеризуется высокой способностью к естественному самоочищению, благодаря обилию растительных и животных организмов. Это положительно отличает Обь от других рек, где антропогенное воздействие может быть более выраженным. Например, река Клязьма, протекающая через Московскую и Владимирскую области, испытывает значительную антропогенную нагрузку из-за высокой плотности населения и интенсивной хозяйственной деятельности.

В большинстве случаев качество воды в российских реках соответствует установленным стандартам. Однако стоит учитывать, что локальные исследования могут выявлять конкретные проблемы загрязнения в отдельных регионах или на определенных участках рек.

Методы снижения уровня загрязненности воды в бассейне реки Иртыш включают использование очистных сооружений, контроль за сбросом промышленных и бытовых стоков, а также международное сотрудничество между странами, через территорию которых протекает река, для совместного решения экологических проблем. Также важно учитывать влияние сельскохозяйственной деятельности и необходимость использования экологически безопасных технологий ирригации.