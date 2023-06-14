Эксклюзив 14 июня 2023, 17:41 «Нужно говорить с миром». Фетисов — о проблемах планеты и Олимпийских игр Фетисов рассказал, что мировые планы в экологической сфере без участия России невыполнимы РИА «Новости»

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Экологические проблемы — общая забота всего мира. Об этом твердили так называемые страны — партнеры России, но с приходом санкций правила игры нарушили те, кто их и предлагал. Об этом «360» рассказал депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов на полях ПМЭФ-2023.

Главные экологические проблемы

«Но так или иначе эта тема остается самой главной, потому что конфликты проходят, а эти проблемы остаются. Та же Арктика, которая стремительно тает, — забота общая, а решения нет», — заявил Фетисов.

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Без России мир с этой проблемой не справится, подчеркнул спикер. Нужно понимать, как делиться той же водой, ведь, по данным ООН, почти половина населения мира страдает от нехватки питьевой воды. Тысячи людей гибнут из-за отсутствия чистой воды и антисанитарных условий в мире.

«Сейчас разрабатываются технологии, которые будут применяться в 2030–2040 годах. Я думаю, что этот вектор нашего отношения с Африкой — это большой потенциал. Я был на двух крупных конференциях в Египте и Марокко, где обсуждались экологические темы. Проблема Африки — это вода, еда и энергетика», — добавил собеседник.

Фетисов рассказал, что побывал на всех последних атомных станциях, общался со специалистами.

«Мы впереди планеты всей. Игнорировать наши преимущества, было бы неверно. Нужно спрашивать с тех, кто правила нарушает. Дефицит еды и воды, энергетики никуда не уйдет. Мы по-прежнему члены ООН и понимаем, что все те стратегические планы, которые нацелены на 2050 годы, без нас невыполнимы. Отдельная группа стран это сделать не сможет», — подчеркнул он.

Волшебной пилюли нет

Депутат добавил, что хорошим примером служит история с коронавирусной инфекцией, когда все испугались и стали искать решения, как избавиться от массовых заражений и спасти болеющих.

«А вот вакцины от экологической катастрофы быть не может. Не надо быть ученым, чтобы это понимать, можно просто посмотреть в окно. Когда ситуация деградирует, нужно говорить с миром, обсуждать возможность делиться ресурсами», — сказал Фетисов.

Спикер напомнил, что скоро пройдет экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка», запланированный на 26-29 июля в «Экспофоруме» в Петербурге. На нем будут приняты важные решения, касающиеся безопасности и развития стран.

Летние Олимпийские игры — 2024

До старта летних Олимпийских игр 2024 года осталось меньше полутора лет. В ближайшие месяцы начнутся отборочные турниры в ряде видов спорта за право поехать во Францию. Россия может быть допущена к участию, но ограничения собираются ввести жесткие. Международный олимпийский комитет также может запретить спортсменам из России участвовать в командных видах спорта.

«Я не вижу серьезной перспективы. К сожалению, то, что предлагает МОК, чуть ли не участвовать какой-то команде беженцев, — это беспредел правовой и общечеловеческий. Я добился всех успехов в спорте в СССР во время пика холодной войны (Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли — прим. ред.), но при этом мы жили в олимпийской деревне и были нормальные отношения. Все эти традиции сошли на нет», — заявил он.

То, что предлагают в качестве альтернативы вместо Олимпийских игр — неверно, посчитал депутат. Как отметил Фетисов, можно рассматривать сложившуюся ситуацию как время для развития спорта по всей стране, создания инфраструктуры в школах.

«У нас был период, когда до Великой Отечественной войны мы не участвовали в Олимпийских играх, а потом показали очень высокий результат. Поэтому, раз такая ситуация пришла, надо ее использовать с пользой: развивать спорт в школах и вузах, нужны соревнования на этом уровне — это дало бы возможность продолжать молодым людям свои спортивную жизнь. А насчет Азиатских игр — это больше признание того, что мы не можем вернуться туда (на Олимпийские игры — прим. ред.), — поделился собеседник.

Предвзятость к спортсменам

По мнению Фетисова, нужно отталкиваться от тех реалий, которые есть сейчас. Юридических оснований для всех махинаций против российских спортсменов нет, добавил он. В противном случае нужно вносить изменения в Олимпийскую хартию.

«Эта предвзятость попирает все принципы спорта. Я не понимаю, как они будут возвращать нас обратно», — произнес депутат.

Фетисов вспомнил, что, когда были проблемы с флагом и гимном, спортсменам запрещали выступать с ними — он был на стороне участников. Хотел, чтобы они ехали и возвращались олимпийскими чемпионами. Сейчас, отметил депутат, ситуация иная.

«Хотят чтобы они подписывали (спортсменам хотели предложить подписывать декларации политического характера ради получения нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях) — это бумага, та история, которая нацелена на раскол нашего общества. Я думаю, тут каждый должен решать, надо ему это или нет», — заключил Фетисов.