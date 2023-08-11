Эксклюзив 11 августа 2023, 23:43 Китайцы обнаружили нанопластик в сердце человека. Ученый рассказал, как это возможно Ученый Шипелин: частицы нанопластика вполне могли попасть в сердце человека Unsplash

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Китайские ученые обнаружили частицы нанопластика в тканях сердца человека. Насколько это вероятно и как можно уберечь организм от этой напасти, «360» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Шипелин.

Количество исследований нанопластика за последнее время значительно возросло, отметил ученый. Многие доказали, что его частицы могут поглощаться клетками организма, они проникают через многие барьеры.

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«Есть исследования, которые показывают наличие этих частиц в плаценте, в клетках головного мозга. То есть, чего тут тогда говорить о сердце, которое является насосом и фактически прокачивает огромное количество крови. <…> Поэтому вполне вероятно, почему нет», — рассказал Шипелин.

Специалист отметил, что однозначных результатов о негативном воздействии нанопластика на организм человека пока нет. Исследования проводят чаще всего с использованием одного стандартизованного вида пластика, а их очень много, и не все успели изучить. Есть результаты, которые доказывают влияние нанопластика на определенные воспалительные заболевания кишечника.

«Здесь уместным будет утилизация пластика в соответствии с правилами его переработки. Это сейчас доступно во всех крупных городах», — отметил эксперт.

Шипелин отметил, что пока нельзя однозначно сказать, что нанопластик вреден для человека. Однако он призвал отказаться от использования этого материала в быту, тем самым помогая природе меньше с ним сталкиваться.