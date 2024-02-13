Экология 13 февраля 2024, 17:40 Европу ждут холод и голод. Ученые спрогнозировали скорое исчезновение Гольфстрима Эколог Фролов: остановка Гольфстрима будет катастрофой для Европы Кадр из ч/ф Послезавтра» режиссера Роланда Эммериха, 2004 год. Фото: KPA / Global Look Press

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Ученые предрекли скорое изменение климата из-за исчезновения Гольфстрима. Однако впадать в панику рано: такие прогнозы не более чем гипотеза. Правда, 500 лет назад теплое течение на три года вышло из строя, и последствия этого были действительно катастрофичными.

Гольфстриму предрекли смерть

Исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды) заявили, что Гольфстрим может остановиться в 2025 году, хотя пик климатической катастрофы придется на 2050-й. Теплое течение уничтожат холодные воды тающих ледников, чем заметно понизят среднюю температуру в Северной Америке, Азии и Европе. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

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Климат в Европе, по данным ученых, будет охлаждаться примерно на градус, а в некоторых регионах — более чем на три градуса за десятилетие. Арктические льды уйдут дальше на юг, и это фактически разрушит тропические леса Амазонки.

По словам ведущего ученого-климатолога и океанографа нидерландского вуза Рене ван Вестена, мир приближается к коллапсу. Так что сценарий фильма-катастрофы «Послезавтра» вот-вот может стать реальностью. Однако многие ученые ставят под сомнение подобные прогнозы.

Ученые торопятся с выводами

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал «360», что еще в 70-е годы прошлого столетия из-за небольшого потепления растаял ледовый мост между Лабрадором и Гренландией.

«Получилось, что холодная вода из Северного Ледовитого океана стала поступать в Атлантику, чего до этого не было. Образовавшееся Лабрадорское течение было значительно холоднее, чем Гольфстрим, и начало его потихонечку оттеснять», — отметил Фролов.

Гольфстрим (gulf stream — «течение из залива») — теплое морское течение в Атлантическом океане. Оно зарождается в Карибском море, огибает Антильские острова, Флориду и поднимается к Новой Земле, а дальше холодные воды северных морей направляют его на восток к берегам Европы и Африки. Средняя годовая температура воды на поверхности Гольфстрима составляет 25-26 градусов Цельсия, на глубине 400 метров — 10-12 градусов. В 2021 году скорость этого теплого атлантического течения впервые за тысячу лет упала до минимума.

Эксперт напомнил, что Гольфстрим, по сути, — большая река с температурой на три-четыре градуса выше, чем окружающие воды. Естественно, вклинивающаяся туда ледяная вода из Северного Ледовитого океана сильно охлаждает поток.

В определенные периоды, в основном при повышении уровня воды в Северном Ледовитом океане, Гольфстрим ослабляется. Да, происходит некоторое похолодание, но, нужно сказать, едва ли теплое течение остановится в ближайшем будущем. С 2025 годом, скорее всего, немножко погорячились. Андрей Фролов

Остановка Гольфстрима уже была

Остановка Гольфстрима, если она все же произойдет, действительно станет катастрофой для Европы, подтвердил эксперт. Однажды такое уже было: в 1600 году извержение перуанского вулкана Уайнапутина выдало огромное облако пепла, которое накрыло всю северную часть Южной Америки над Карибским и Саргассовым морями.

«Из-за этого вода стала меньше прогреваться, как и источник, откуда берет свое начало Гольфстрим. В результате течение резко ослабло, и после этого три года в Европе зерновые не вызревали. Был голод и в России», — уточнил Фролов.

Гравюра XIX века, изображающая голод Великий голод в Москве 1601 года / Викимедиа

Именно нехватка хлеба фактически обеспечила наступление Смутного времени. Не случись извержения вулкана на другой стороне земного шара, российская государственность могла бы пойти по совершенно другому пути.

Тем не менее сегодня говорить о скором затухании Гольфстима слишком преждевременно, подчеркнул Фролов.