Эксклюзив 24 ноября 2023, 12:45 Социально ответственный бизнес. Управляющий директор «Москокса» рассказал об экопроектах завода Пресс-служба завода «Москокс»

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Видновский завод «Москокс», работающий в металлургической отрасли, взял на себя дополнительные обязательства перед Московской областью. Предприятие реализует экопроекты, чтобы снизить воздействие на воздушную среду и уменьшить запахи, которые могут беспокоить жителей близлежащих микрорайонов. Об экологических инициативах завода рассказал в интервью «360» управляющий директор «Москокса» Сергей Белан.

Завод «Москокс» — это предприятие по производству кокса, которое находится в городе Видное Московской области.

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«Готовый кокс — это чистый технический углерод. Применяется кокс при производстве стали. Наши потребители — это российские металлургические предприятия», — рассказал Белан.

Не просто производство, а социально ответственный бизнес

В мае 2023 года «Москокс» взял на себя дополнительные обязательства перед Московской областью в части экологической модернизации. Предприятие начало выполнять экологические мероприятия с целью снизить выбросы и запахи от производства. Сумма вложений в эти проекты к концу 2025 года превысит 800 миллионов рублей.

Этот план продиктован развитием города, сужением нашей санитарно-защитной зоны и, соответственно, повышением требований к функционированию производства в густонаселенной среде. Исторически наш завод был достаточно удален от жилых массивов. Но поскольку сейчас к предприятию близко подступили жилые кварталы, и они продолжают строиться, то меняются и требования к нам. В первую очередь это касается запахов от производства. Сергей Белан управляющий директор завода «Москокс»

Модернизация и капитальный ремонт

По словам Белана, предприятие разработало план экологических проектов до 2025 года. Компания выполняет эти шаги планомерно. В список включили дополнительные мероприятия, направленные в первую очередь на снижение запахов.

«Сейчас „Москокс“ обновляет газопровод, по которому перекачивается очищенный газ, образующийся в процессе производства. Планируемый объем вложений — около 135 миллионов рублей», — сообщил Сергей Белан.

Работы на газопроводе позволят предотвратить неорганизованные выбросы, аварийные ситуации и уменьшить неприятные запахи, пояснил управляющий директор.

Модернизируем насосную станцию в отделении сероочистки. Новые насосы полностью исключат возможность протечек. Идет капитальный ремонт кладки коксовых печей. Это даст снижение неорганизованных выбросов и уменьшение уровня запахов. В этом году начнем монтировать систему возврата в хранилища паров, образующихся при загрузке в железнодорожные цистерны смолы и бензола. Сергей Белан управляющий директор завода «Москокс»

Самыми многоступенчатыми и трудоемкими мероприятиями Белан назвал сооружение коллекторной системы сбора выбросов в отделении улавливания, монтаж дополнительного аэротенка биохимочистки и установку беспылевой выдачи кокса. Проект аэротенка и первых лучей коллектора готовы, сейчас завод выбирает подрядную организацию, уточнил руководитель.

Лучи будут вводить в эксплуатацию постепенно по мере готовности до марта 2025 года. На реализацию мероприятия заложили 250 миллионов рублей.

«По установке беспылевой выдачи кокса выполнены предпроектные работы. Это очень непростой и масштабный проект», — добавил Белан.

Гарантия защиты окружающей среды

До конца 2024 года российские предприятия должны получить новый документ — комплексное экологическое разрешение. Оно регламентирует вредные выбросы при производстве и гарантирует, что предприятие будет выполнять установленные нормы по защите окружающей среды.

По словам управляющего директора «Москокса», завод плотно работает над получением этого документа. Профильный институт ВУХИН разработал необходимую методику инвентаризации выбросов предприятия. Ее направили на согласование в проверяющий государственный орган — УралНИИ «Экология».

Когда методику утвердят, по ней рассчитают объем выбросов всех заводских веществ. После этого предприятие подаст заявку на получение комплексного экологического разрешения.

«Так исторически сложилось, что на „Москоксе“ опробовались и внедрялись многие новейшие технические разработки в области коксохимии. И сейчас мы в процессе ремонтов агрегатов используем наилучшие доступные технологии», — подытожил Белан.

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