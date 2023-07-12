Эксклюзив 12 июля 2023, 14:31 «Снимаю проклятие выходных». Синоптик Шувалов рассказал, когда потеплеет в Москве и области Синоптик Шувалов: в выходные в Москве потеплеет до +24 градусов Unsplash

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С начала недели в Москве началось похолодание — в столице пасмурно, температура воздуха держится на уровне +16…+18 градусов. Ожидается, что столбики термометров 13 июля опустятся еще ниже и нагрянут чуть ли не холода. Однако синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с «360» заявил, что погода не будет сильно отличаться от 12 июля — ни по температуре, ни по осадкам.

«Ветер по-прежнему будет западным и северо-западным, ночью слабый, а днем будет становиться сильнее. Циклон еще не растерял свои силы и вызовет очередные осадки. Это будут чуть более продолжительные, но такие же тоскливые дожди, как сегодня», — отметил собеседник издания.

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О максимально сильном похолодании речи нет. Метеоролог отметил, что, как правило, столица бьет рекорды по жаре, а по холоду их нет.

«Ночные температуры у нас не будут на грани рекордов, они будут на грани холодной сентябрьской погоды», — пояснил он.

К концу недели в Москве начнется потепление, столбики термометров начнут подниматься выше +20 градусов.

«Лично я снимаю проклятие выходных и прогнозирую улучшение погоды. В субботу уже +21…+22 градуса, а в воскресенье — без осадков и +22…+24 градуса», — заявил он.

Однако учитывая переменчивый и противоречивый характер погоды нельзя точно сказать, что следующая неделя окажется теплой. Синоптик предположил, что первые дни могут быть жаркими, а последние — холодными.

«Чует мое сердце, закончится грядущая неделя не так радужно, как начнется. Но это не прогноз, а мнение», — заключил Шувалов.