Экология 07 июля 2023, 17:52 Сбор и переработку вторсырья организовали во время ралли «Шелковый путь» Автор фото: Станислав Тен

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Экологический проект по сбору и переработке вторичного сырья запустили в рамках ралли «Шелковый путь». Пункты сбора пустых пластиковых бутылок и алюминиевых банок, остающихся во время соревнований, установили в Казани, Уфе, Липецке и Самаре.

Организаторами экологической инициативы выступили бренд высокотехнологичных моторных топлив G-Drive и компания «ЭкоТехнологии», которая входит в группу EcoPartners, развивающую циклическую экономику в России. В рамках проекта кураторы-эксперты занимаются экопросветительской работой в технических городках «Шелкового пути», а также помогают участникам правильно сортировать отходы.

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После того как ралли завершится, собранное вторсырье направят на переработку региональным лицензированным заводам. Предприятия используют пластик для производства синтетического волокна и утеплителя, алюминий пойдет на стройматериалы и велосипеды.

Кроме того, участники ралли присоединились к акции по сбору отработанных шин «Зеленый — новый черный». Она успела стать традиционной для «Шелкового пути». Покрышки отправят на Дмитровский завод РТИ в Московской области. Там их переработают в резиновую крошку, которую используют в том числе для покрытий спортплощадок.

«Совместно с организаторами и спортсменами „Шелкового пути“ мы не только стремимся создать зрелищное автоспортивное соревнование, но и привлечь внимание к важности развития экологической культуры», — пояснила глава департамента маркетинга дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова.

По ее словам, при поддержке компании экипажи ралли второй год подряд сдают на переработку покрышки, изношенные за время гонки.

«Мы надеемся, что участники состязаний поддержат нашу новую экологическую инициативу по сбору упаковки», — отметила она.

Масштабные мероприятия неизбежно оставляют после себя экослед, подчеркнула руководитель экологических проектов компании «ЭкоТехнологии» Наталия Пономарева. Она рассказала, что организаторы акции постараются сократить этот след на «Шелковом пути».

«Важную роль в достижении наших целей играет экопросвещение: оно поможет нам собрать больше качественного вторсырья, а также рассказать о раздельном сборе отходов широкой аудитории, которая в будущем сможет перенять эту экопривычку», — добавила представитель компании.

В 2023 году «Шелковый путь» проходит в 13 регионах России с 5 по 15 июля. Участники марафона пересекают три часовых пояса. Экипажи ралли стартовали в Казани и финишируют в Москве, пройдя свыше 5,2 тысячи километров.