Эксклюзив 31 марта 2023, 13:54 Ростовский снегопад обойдет Москву. Синоптик рассказал о погоде в выходные Синоптик Синенков спрогнозировал в Москве 1 и 2 апреля облачность и потепление РИА «Новости»

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Снегопад в Ростовской области спровоцировал ДТП и пробку длиной 60 километров. Однако в этом нет ничего необычного, сказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он оценил вероятность катаклизма в Москве и сделал прогноз на выходные и ближайшую неделю.

Над Ростовской областью, по словам синоптика, проходил холодный атмосферный фронт, на севере замедлился, поэтому ночью шел снег. Однако чрезвычайную ситуацию вызвали не столько метель и пурга, сколько случившиеся из-за них ДТП.

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«Снег там уже закончился. <…> В конце марта такие вещи все еще вполне возможны, и в Москве такое наблюдалось в 2003 году — 23 марта выпало 25 сантиметров снега», — рассказал он.

Днем воздух в Ростовской области прогреется до +5…+7 градусов. В ночь на субботу температура опустится до нуля и местами возможна гололедица, но в выходные заметно потеплеет — в субботу днем до +10…+11 градусов, ночью температура останется положительной, в воскресенье — до +13…+16 градусов.

«В ближайшие дни в Москву придет преимущественно облачная погода. <…> Однако ветер южный, юго-западный, и это говорит о том, что к нам будет поступать относительно теплый воздух», — сказал Синенков.

Ночью температура воздуха опустится до +1…+3 градуса, близко к нулю, по Московской области — заморозки. Он предупредил, что пройдут небольшие осадки, преимущественно в центре, на востоке и юго-востоке Подмосковья.

Однако в субботу температура воздуха повысится до +7…+9 градусов, воскресенье — +8…+10 градусов с облачностью и местами небольшими дождями. Циклон начнет заполняться, атмосферное давление повысится.

На следующей неделе сохранится такая же погода, потому что в атмосфере над центром европейской части России начнет преобладать циклонический тип циркуляции воздушных масс. Синенков сказал, что резких перепадов температуры не произойдет, погода останется облачной с небольшими дождями. Местами, возможно, выпадет мокрый снег. Температура днем почти всю неделю останется около +10 градусов, а по ночам — в пределах +2…+4 градусов.