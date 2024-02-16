Экология 16 февраля 2024, 18:07 (обновлено: 16 февраля 2024, 19:09) «Роснефть» объявила о старте новой экспедиции по изучению и сохранению арктических животных ПАО «НК „Роснефть“»

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Представители компании «Роснефть», министерства природных ресурсов и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова презентовали новую экспедицию «Роснефти» по изучению и сохранению животных — биоиндикаторов арктических экосистем. В работе специалистам помогут нейросети и искусственный интеллект. Экологический проект представили на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Исследования пройдут на севере Красноярского края в ближайшие четыре года. Специалисты изучат карскую субпопуляцию белых медведей, дикого северного оленя и популяции краснокнижных и ценных видов рыб устья реки Енисей. Работы позволят понять, как меняется Арктика, а также актуализировать информацию о животных для планирования мероприятий по охране природы.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

В рамках проекта ученые впервые проведут авиаучет белых медведей в акватории Карского моря и оценят состояние субпопуляции. Сейчас у научного мира нет таких данных. Проводить своеобразную перепись животных будут с использованием современного оборудования, в том числе двух самолетов-лабораторий, оснащенных тепловизорами нового поколения. Обработать аэросъемку в видимом и инфракрасном спектре поможет программное обеспечение с искусственным интеллектом.

«Авиаучет — это десятки тысяч километров видеосъемки, которую надо было бы просмотреть человеку. А искусственный интеллект может проанализировать данные за разумное время и распознать нужных особей, причем, мы надеемся, даже с лучшим качеством, чем это могли сделать специалисты», — рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций «НК „Роснефть“» Александр Пашали.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

Подсматривать за белыми медведями и их маршрутами специалисты смогут благодаря современному оборудованию: специальным ошейникам и ушным меткам. Отслеживать перемещение животных, их активность и сезонную миграцию ученым поможет прототип новейшего спутникового передатчика.

«Белый медведь не только ассоциируется с российской Арктикой — это еще и индикатор состояния арктических экосистем. По состоянию популяции белого медведя можно спрогнозировать, насколько все хорошо в природных экосистемах Арктики. Поэтому очень важно мониторить состояние как белого медведя, так и арктических экосистем, чем мы сейчас и занимаемся», — объяснила заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России Ольга Кревер.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

Также впервые на Западном Таймыре пройдет мониторинг диких северных оленей как индикатора устойчивого состояния экосистемы северной Сибири. На основе показателей состояния популяции ученые поймут, какие процессы идут в регионе и как они влияют на местную природу.

Исследование северных оленей имеет прикладное значение для Красноярского края. Эти животные стали основой всей экосистемы Арктического Севера и одним из главных элементов жизни коренного населения, занимающегося традиционными промыслами. Проект «Роснефти» поможет дополнить и уточнить имеющуюся сейчас фрагментарную и противоречивую информацию об оленях Западного Таймыра.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

В рамках программы ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, в районе Бухты Север, а также заказника «Бреховские острова». Это позволит разработать меры по защите самых важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц: белоклювой гагары, орлана-белохвоста, сапсана, малого лебедя, краснозобой казарки и пискульки. Облеты будут выполнять на самолете-лаборатории, оснащенном автоматизированной фото- и видеоаппаратурой, высокоточным GPS-комплексом, рабочими местами для ученых и наблюдателей. Такой воздушный транспорт подходит для работы в сложных условиях Арктического региона. Также наблюдения пройдут на лодочных маршрутах в национальном заказнике «Бреховские острова» во время гнездования.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

В устье Енисея исследователи проверят условия обитания и состояние популяций краснокнижных и ценных видов рыб: стерляди, сибирского осетра, сибирского тайменя, муксуна, нельмы, омуля арктического и сига. Затем специалисты разработают рекомендации по их защите и сохранению. Данные, полученные благодаря генетическому анализу, помогут пополнить Российскую национальную коллекцию эталонных генетических материалов. В работах задействуют разную технику, в том числе катера, суда класса «река-море», а также судно на воздушной подушке. Общая протяженность зоны исследования, включая притоки Енисея, составит около 280 километров.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

Изучая арктические экосистемы, «Роснефть» вносит большой вклад в развитие экологии и сохранение природы. С 2012 года компания провела 50 экспедиций и собрала уникальный пласт данных о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования реализуют в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны.

ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“» ПАО «НК „Роснефть“»

С 2020 года «Роснефть» в рамках нацпроекта «Экология» реализует корпоративную программу по изучению ключевых видов-биоиндикаторов устойчивого состояния арктических экосистем: занесенных в Красную книгу России белого медведя, атлантического моржа и белой чайки, а также дикого северного оленя. В рамках проекта удалось собрать и проанализировать в лабораториях 1200 биологических образцов, пометить спутниковыми передатчиками 79 животных, обработать 300 тысяч снимков с фотоловушек. Результаты работ помогли актуализировать и значительно пополнить массив данных о состоянии популяций, путях миграции и генетическом разнообразии изучаемых видов.