Экология 29 ноября 2023, 23:50 Рекордный геошторм. Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни Метеоролог Позднякова: москвичи вряд ли увидят северное сияние из-за облаков Unsplash

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В ближайшие дни на Землю может обрушиться одна из сильнейших в этом году магнитных бурь. Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки на Солнце. Эксперты допустили, что над Москвой может появиться полярное сияние. Стоит ли его ожидать и как защитить свое здоровье в геошторм — в материале «360».

Что грозит Земле

Вспышки на Солнце способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергетических систем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные возмущения геомагнитного поля нарушают коротковолновую связь и работу навигационных систем.

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Некоторые люди во время таких бурь чувствуют слабость, головную боль, испытывают скачки давления и слабость.

Сильнейшая буря ожидается 30 ноября и 1 декабря. По прогнозам ученых, ее мощность может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время — даже G4 (очень сильная).

Где будут видны полярные сияния

К появлению северного сияния нужно быть готовыми. Однако это зависит от времени суток, облачности и часа, на который придутся возмущения магнитного поля Земли.

Несколько дней назад на ряд регионов России обрушился балканский циклон, который покуролесил на Черном море. Остатки этого циклона пройдут над западной и центральной частями страны 30 ноября и 1 декабря, из-за чего местами ожидаются ветер и снег.

Облачная погода в эти дни ожидает и москвичей, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Что касается Москвы. Даже если там будут какие-то возмущения и будет нечто похожее на северное сияние, мы этого все равно не увидим, потому что погода будет облачная. Поэтому, как говорится, шансов, если оно и возникнет, увидеть северное сияние у нас не будет», — объяснила она.

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Позднякова добавила, что вспышки на Солнце и магнитные бури не всегда приводят к возникновению полярного сияния, и проявляются они по-разному.

Метеочувствительным приготовиться

Организм и все жидкости в нем состоят из электролитов, поэтому магнитное поле действительно оказывает влияние на человека. Однако оно преувеличено средствами массовой информации, заявил «360» доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

«Не так уж много метеочувствительных людей в реальности. Потому что больше все-таки этому состоянию подвержены впечатлительные люди женского пола молодого возраста», — объяснил врач.

По его словам, метеочувствительность увеличивается с возрастом, но этому подвержены единицы. При этом те, на кого бури оказывают влияние, не очень хорошо их переживают, а повлиять на этот процесс довольно сложно.

«Как правило, люди старших возрастных категорий страдают целым букетом заболеваний. При магнитных бурях нарушаются регуляторные механизмы, которые регулируют некоторые константы в организме, то есть постоянные состояния. И эти нарушения регуляции плохо переносятся пожилыми людьми», — добавил специалист.

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Магнитные бури и здоровье

Чтобы поддержать здоровье в период геошторма, следует соблюдать несколько простых правил, объяснил Конев. В первую очередь необходимо сократить количество физических и эмоциональных нагрузок. Во-вторых, следует больше отдыхать.

«Советоваться с врачом о возможной коррекции лекарственной терапии, которую принимает этот человек. Наверное, немножко увеличить объем выпиваемой жидкости в этот период. Другого пути нет», — заключил врач.

Он также рассказал о существовании профилактических мер. Однако они в данном случае малоэффективны.

В заключение Конев напомнил, что сейчас — год магнитных бурь и высокой активности на Солнце, то есть геоштормы повторяются довольно часто. В связи с этим врач призвал россиян быть готовыми к этому явлению.