Эксклюзив 11 марта 2023, 12:21 Весна придет в Москву и область на следующей неделе. Но с подвохом Метеоролог Шувалов: на следующей неделе в Москве потеплеет до +6 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве значительно потеплеет на следующей неделе. Но не окончательно — откат в зиму еще обязательно произойдет. Об этом «360» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Первый всплеск тепла, до +5 градусов, ожидается уже завтра, 12 марта: регион попадет в ярко выраженный теплый сектор циклона, — но это продлится лишь до второй половины дня. К вечеру дождь сменится снегом и похолодает. В целом завтра будет много осадков — примерно до 15 миллиметров. Это значительная величина, учитывая, что мартовская норма — около 40 миллиметров, заметил Шувалов.

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В понедельник, 13 марта, возможен небольшой мороз, а со вторника опять пойдет волна тепла, на этот раз более продолжительная. По крайней мере, до субботы включительно ожидается около +5...+6 градусов днем. Ветер будет южным, атмосферное давление — достаточно ровным, без скачков: все они останутся в конце этой недели.

«Но откат в зиму все равно будет. Когда? За пределами следующей недели. Никогда не было такого, чтобы сразу наступала весна, и все. Неустойчивость атмосферы достаточно велика, на севере еще довольно холодно, любой прорыв холодного воздуха на юг кончится возвратом зимы, но кратковременным», — добавил метеоролог.