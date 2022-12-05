Экология 05 декабря 2022, 18:47 Счет идет уже на тысячи. Почему погибли краснокнижные тюлени в Каспийском море Эколог Гапизов назвал причины массовой гибели краснокнижных тюленей в Дагестане Визуальный осмотр погибших особей / Минприроды Республики Дагестан

Читать 360tv в

Днем 3 декабря Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря обнаружили около 700 мертвых тюленей. «360» выяснило, что могло случиться с краснокнижными животными и кто виноват в их гибели: браконьеры, американские биолаборатории, нефтяные компании, инфекция или природный газ.

Что произошло

Специалисты почти сразу установили, что погибшие особи относятся к виду каспийского тюленя, которого в 2008 году признали находящимся под угрозой исчезновения, а в 2020-м внесли в Красную книгу России.

Реклама

Как только стало понятно, что случился массовый падеж особо охраняемого вида, Минприроды Республики Дагестан объявило о создании рабочей группы по расследованию причин произошедшего. В нее вошли специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и Центра океанографии «Москвариум», ученые из профильных подразделений РАН. К делу также подключились представители природоохранной прокуратуры.

Реклама

Все выходные специалисты и волонтеры уточняли число погибших особей. К вечеру 4 декабря предварительные оценки значительно возросли. Сейчас уже насчитали 2500 туш.

Ранее массовый падеж тюленей случался, но не в таких масштабах. Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет, заявили в региональном Минприроды.

Браконьеры, нефтяники или естественные причины

Первая возможная причина гибели животных, которая приходит в голову, — незаконный вылов. В прошлом году его жертвами стали 170 тюленей.

На этот раз инспекторы, проведя визуальный осмотр погибших особей, пришли к выводу, что браконьеры ни при чем. В Каспийском природоохранном центре рассказали об отсутствии каких-либо признаков насильственной смерти. На месте происшествия также не обнаружили фрагментов рыболовных сетей.

Алексей Вайсман, замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России, рассказал «360», что только на его памяти это уже третий случай массовой гибели каспийских тюленей.

Возможно, произошло отравление токсическими веществами — какие-нибудь нефтяные компании сбросили, к примеру, буровые воды. Килька наглоталась этой дряни или другая рыба жирная. А жир хорошо аккумулирует в себе поллютанты (техногенные загрязнители среды — прим. ред.). Соответственно, тюлени наелись отравленной рыбы — и все, печень отказала. Но это пока чисто мои предположения Алексей Вайсман.

Лабораторные исследования первых проб позволили исключить версию и о токсическом отравлении животных. Как заявили в дагестанском Минприроды, состояние внутренних органов тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

По последним данным, специалисты проверили кислотность вод: прибор показал восемь единиц, что соответствует норме. Температура моря также вполне обычная для этого времени года — +6,5 градуса. Ученые проведут остальные необходимые исследования, чтобы понять, виноваты ли какие-либо бактерии или вирусы. Однако уже появились данные, что, судя по состоянию печени животных, вероятно, их действительно поразила чумка или другой вирус.

В Росприроднадзоре отмечали, что массовую гибель тюленей могло спровоцировать и кислородное голодание, в то время как признаков загрязнения окружающей среды нет. Также в числе возможных версий — отравление выбросами природного газа и естественные причины.

Каспийский природоохранный центр

Американские биолаборатории или глобальное потепление

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев рассказал свою версию случившегося. По его мнению, сотрудники биолабораторий США, которые расположены почти по всему периметру российских границ, могли и здесь проводить опасные эксперименты, ставшие причиной массовой гибели тюленей.

«Чем в них занимаются „ученые“-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием“, — сказал он.

Такие подозрения возникают из-за того, что американские власти продолжают тщательно скрывать деятельность их биолабораторий по всему миру, уверен депутат. Призывы других стран раскрыть эту информацию не раз игнорировали. Более того, после начала спецоперации на Украине оборудование и результаты исследований из некоторых подобных учреждений вывезли.

РИА «Новости»

Другая версия гибели нерп связана с изменениями климата, затронувшими всю планету. Возможно ли, что именно глобальное потепление повлияло на обитателей Каспия? Алексей Вайсман считает, что это маловероятно.

«Рост среднегодовой температуры обуславливает более позднее становление ледового покрова и более раннее его растворение. Но, насколько я понимаю, это не приводит к большим потерям для этих видов», — объяснил он «360».

Инфекция. Проверили даже на коронавирус

Ученые тщательно отрабатывают версию инфекционного заражения животных. В региональном Минприроды сообщили, что в результате вскрытий собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, «в том числе и изучение тканей на наличие COVID-19».

«Несколько лет назад, например, причиной гибели тюленей стала эпидемия чумки хищных. Думаю, и здесь, возможно, имеет место инфекция», — предположил Вайсман.

Генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов тоже посчитал такую версию «рабочей».

Что случилось? Либо вирус, либо мор ластоногих. Как нам сообщают ученые из других городов, где обитают похожие животные, такое бывает. Да, наши тюлени и раньше погибали. Но в таком количестве — никогда. Чтобы единоразово и так массово — такого не припомнит никто. Даже ученые, которые занимаются этим делом уже 30 лет. Будем выяснять, что произошло Заур Гапизов.

Риск исчезновения — есть

Точно определить численность каспийского тюленя не получается, так как их никто сегодня не чипирует и не отслеживает, добавил Гапизов. К тому же в последнее время были периоды, когда острова в северной части Каспия, где размножаются нерпы, не покрывались льдом, попасть туда было сложно. В итоге вести подсчеты можно только примерно.

«Ученые в неофициальных данных оценивают размер их популяции в 70–80 тысяч особей», — уточнил гендиректор АНО «Каспийский природоохранный центр» в разговоре с «360».

Тюлени на берегу Каспийского моря в Красноводском государственном заповеднике / РИА «Новости»

Для сравнения: в 1980-е годы нерп насчитывалось до миллиона, то есть тенденция неутешительная. Хотя Гапизов утверждает, что сейчас «негативных и ультранегативных прогнозов нет», он предупредил об опасности исчезновения краснокнижного животного в ближайшие десятилетия.

По прогнозам некоторых ученых, каспийский тюлень может вымереть к 2035 году, другие дают ему чуть больше времени — до 2050-го. Находятся и специалисты, доказывающие, что, наоборот, эти животные размножатся и их опять будет 100 миллионов особей.

Если опираться четко на факты, то за последние два года, которые наш центр ведет наблюдение, это третий массовый падеж. В 2020 году — около 600 животных, в 2021-м — 370–380 особей. Сейчас более двух с половиной тысяч насчитали. Динамика говорит о том, что все не очень хорошо. Надо с этим что-то делать Заур Гапизов.

По наблюдениям Каспийского природоохранного центра, угроза полного исчезновения существует, ею нельзя пренебрегать. Среди основных причин вымирания специалисты называют сокращение ареала, а также тот факт, что как пресноводные реки, которые поставляют в море биоресурсы, так и само Каспийское море сильно обмелели в последние годы.