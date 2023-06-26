Эксклюзив 26 июня 2023, 14:58 «О каком купании может идти речь?» Эколог рассказал, безопасны ли московские водоемы Эколог Фролов: в московские пруды идет вода из ливневки РИА «Новости»

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В Москве из-за теплой погоды и работы предприятий страдает качество воды. По этой причине число доступных для купания мест может действительно еще больше сократиться, рассказал «360» сопредседатель столичного Союза экологических организаций Андрей Фролов.

Роспотребнадзор на прошлой неделе запретил купаться в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы из-за несоответствия воды эпидемиологическим требованиям.

После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, информация будет оперативно размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по городу Москве. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Если ранее в столице было 12 разрешенных мест, где можно искупаться, то теперь доступно только девять (впоследствии, по мнению специалистов, список может сократиться до пяти):

— Путяевский пруд № 1 (ВАО);

— пляж «Динамо» (САО);

— Головинские пруды (САО);

— Серебряный бор — 2 (СЗАО);

— Серебряный бор — 3 (СЗАО);

— Мещерское (ЗАО);

— Большой городской пруд (ЗелАО);

— Школьное озеро (ЗелАО);

— Черное озеро (ЗелАО).

РИА «Новости»

От чего зависит качество воды в водоемах Москвы

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов объяснил в разговоре с «360», что качество воды во многом зависит от микрофлоры, на которую влияют два фактора: кормовая база и солнечная активность.

«Микроорганизмы на солнце, в теплую погоду, размножаются сильнее. Если помните, в 2010 году были пожары, а циклы солнечной активности у нас идут 12 лет. Поэтому 2022–2203 годы как раз попали на этот цикл, хотя не такой сильный, как в 2010-м, но солнца действительно много», — сказал он.

Поэтому, по словам эколога, к середине июля возможно цветение воды как в Черном море, так и в реках. В итоге может получиться так, что до начала похолодания в них будет опасно купаться. Кроме того, предприятия сбрасывают в столичные водоемы промышленные отходы, которые становятся кормовой базой для водорослей.

РИА «Новости»

Можно ли увеличить число водоемов для купания в Москве

По мнению Фролова, маловероятно, что водоемов, пригодных для купания, в столице станет больше, поскольку главный фактор — Москва-река. В ее верховье, в Рублеве, есть водозабор, на берегу которого построили микрорайон с населением в 60 тысяч жителей. Но очистные сооружения оставили старые.

При сильных ливнях или таянии снега весной канализация переполняется и часть ее уходит в Москву-реку, рассказал эколог. Помимо этого, за створами рублевской плотины сливают бытовые отходы.

РИА «Новости»

«И вся эта зараза, которая должна была пройти через очистку, просто выливается туда», — добавил специалист.

Тут уже не приходится говорить о купании в чистой воде, поскольку рано или поздно могут начаться массовые отравления, предупредил собеседник «360».

РИА «Новости»

Эколог подтвердил, что для такого крупного мегаполиса, как Москва, необходимо намного больше пляжей. Однако нужно изначально очищать дно и заполнять водоемы чистой и качественной водой.

«А у нас, во-первых, по 10-15 или даже 20 лет пруды не чистят. <…> Во-вторых, сама вода, которая туда поступает, не соответствует нормам. На самом деле идет просто из ливневки», — подытожил Фролов.