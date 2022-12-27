Экология 27 декабря 2022, 12:14 Мусор не пахнет. Зарубежные производители тормозят важные экологические инициативы руками псевдороссийских ассоциаций Ассоциация «Промышленность за экологию» РусПЭК препятствует реформированию РОП в России РИА «Новости»

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Уже через несколько лет российское правительство будет отчитываться о реализации задач, поставленных президентом в национальном проекте «Экология». Среди них масштабная «мусорная реформа». Фактически в стране должны создать новую отрасль переработки отходов. В частности, к 2030 году должны сократить полигонное захоронение отходов в два раза, тогда на переработку будет попадать половина всего мусора. Однако обсуждение реформы и согласование проектов нормативных актов по изменению системы расширенной ответственности производителей (РОП), напрямую связанной с переработкой отходов, в России затягивается не первый год.

Механизм РОП придумали в Европе в начале 90-х. Это обязанность производителей и импортеров товаров обеспечивать утилизацию отходов, в том числе упаковки, то есть оплачивать услуги переработки по принципу «загрязнитель платит». Например, в Германии нельзя выйти на рынок со своим товаром, если предприниматель не зарегистрировал упаковку и не внес авансовый платеж за утилизацию.

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В России задумались о введении РОП в 2010 году. Тогда его внедрение со стороны рынка активно сопровождали крупные западные компании — The Coca-Cola Company, PepsiCo, Danone, Mars, Nestlé, Unilever. Благодаря такому «сопровождению» механизм приняли на законодательном уровне только в конце 2014-го, и то в усеченном виде: без действенных инструментов контроля и надзора, а административная ответственность за неисполнение РОП введена лишь в 2020 году.

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Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», юрлица и индивидуальные предприниматели, производящие товары в России или занимающиеся их импортом, обязаны обеспечивать выполнение нормативов утилизации. Иными словами, компании отвечают за утилизацию отходов не всего объема реализованной продукции, а лишь за некоторый процент от него.

Нормативы установлены в зависимости от вида товара — от 10 до 45%, в среднем — 22%. Получается, производители обязаны утилизировать только пятую часть отходов.

В конце 2019 года правительство начало работу над совершенствованием системы РОП. Минприроды предложило постепенно увеличить норматив для упаковки с 10-45 до 100%, повысить ставки экосбора до реальных. Прошло три года, а это предложение до сих пор на рассмотрении.

Подобные стратегически важные изменения в законодательство обычно принимают гораздо быстрее. Но эта инициатива столкнулась с непредвиденными трудностями — против усиления ответственности выступили ряд организаций. Некоторые из них даже названием связывают себя с природой и экологией, что вызывает недоумение: ведь именно такие компании должны поддерживать обновление механизма РОП.

РИА «Новости»

Среди самых активных противников новшеств — ассоциация «Промышленность за экологию» РусПЭК. В нее входят крупные международные компании, производящие потребительские товары и упаковку — из Германии, Нидерландов, Швейцарии, то есть стран, настроенных сегодня по отношению к России далеко не дружественно.

Это те же компании, которые ранее тормозили введение РОП в России, — The Coca-Cola Company, PepsiCo, Danone и другие. Сегодня они, действуя через российскую организацию, думают не об экологии, а о сокрашении своих затрат. Сейчас они также препятствуют реформированию РОП.

Так, в июне этого года в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко обратились 25 ассоциаций производителей и импортеров с просьбой отложить принятие реформы РОП. Девятнадцать из 25 подписавших это письмо — ассоциации, учрежденные и финансируемые иностранными компаниями.

Возникает вопрос: почему российские ассоциации действуют в интересах зарубежных компаний, не заинтересованных в улучшении экологической ситуации в России? А ведь за рубежом они придерживаются иной экологической политики с полноценным механизмом РОП.

Представители ассоциации во главе с руководителем Любовью Меланевской регулярно направляют в природоохранный блок правительства одинаковые замечания и предложения с разных дискуссионных площадок и комитетов. В результате принятие необходимых стране полезных экоинициатив затягивается на годы.

Фактически российская ассоциация действует в интересах зарубежных производителей, которым новая система РОП просто невыгодна. Такая позиция может расцениваться как влияние иностранных компаний на выработку и реализацию государственной политики.

Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск в Московской области / РИА «Новости»

Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества, считает, что России давно пора уделить внимание в том числе своему природоохранному суверенитету.

«По странному стечению обстоятельств представители иностранных компаний оказываются одними из самых активных участников деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти, и злоупотребляют правами, предоставленными бизнесу в Российской Федерации, по согласованию национальных стратегических и законодательных инициатив. Решения, принимаемые публичными органами власти, систематически подвергаются критике в средствах массовой информации и популярных Telegram-каналах. Эти заявления иностранных экодиссидентов, которые ведут бизнес в России, формируют негативное общественное мнение о разрабатываемых документах. В результате такой деятельности принятие необходимых стране инициатив затягивается и тонет в замкнутом цикле бюрократического процесса замечаний и согласований. К сожалению, эта стратегия работает. Вообще, работа некоммерческих организаций зависит от регулярных финансовых поступлений их членов. По сути, иностранцы финансируют такую работу. Это просто лоббизм против необходимых стране реформ. Кстати говоря, такая деятельность ассоциаций вполне может попадать под действие закона об иноагентах. Все предпосылки к этому имеются в письмах, адресованных органам власти и должностным лицам. Нам пора уже учиться защищать свой природоохранный суверенитет», — сказал он.

Полигон твердых бытовых отходов / РИА «Новости»

Недавно вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», согласно которому лица, влияющие на деятельность органов власти и принятие ими решений и получающие поддержку из-за рубежа, подпадают под определение иностранных агентов. Российский Минюст ведет реестр таких лиц, в который они должны самостоятельно включаться, но, увы, в этом реестре нет ни ассоциации РусПЭК, ни остальных.

Учитывая попытки РусПЭК повлиять на решения должностных лиц, мы призываем Минюст и органы прокуратуры подвергнуть серьезной оценке ее деятельность на предмет отнесения к иностранным агентам. Если она действительно соответствует критериям отнесения, внести ее в реестр иноагентов. Просим считать данную публикацию официальным обращением в Минюст России и органы прокуратуры.