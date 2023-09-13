Экология 13 сентября 2023, 11:20 Московский НПЗ усовершенствует контроль качества воздуха за счет автоматизированной системы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский нефтеперерабатывающий завод начал обновлять автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ), внедренную на предприятии в 2015 году. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

МНПЗ первым среди российских нефтеперерабатывающих предприятий начал использовать автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха. Завод стал пилотной площадкой по внедрению таких устройств на всех предприятиях отрасли. Сведения с подобных систем поступают в единый городской фонд данных экологического мониторинга ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Овчинский отметил, что АСМВ разработали совместно со столичным правительством. Систему интегрировали в общегородскую сеть контроля качества воздуха, считающуюся одной из лучших в мире, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«АСМВ оснащены основные технологические объекты Московского НПЗ. Цифровые датчики смонтированы в дымовых трубах предприятия, они непрерывно исследуют состав воздуха», — пояснил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Система отслеживает содержание оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, смеси углеводородов, а также метана. Данные поступают в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и в Росприроднадзор. Информация, полученная в реальном времени, позволяет корректировать работу установок и контролировать уровень их воздействия на окружающую среду.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков назвал такую систему мониторинга важным примером экологической открытости предприятия и ответственного отношения к охране окружающей среды.

«Проведенную работу и полученный опыт МНПЗ учли при создании единых федеральных требований к проектированию и оснащению подобными системами других объектов нефтеперерабатывающей отрасли», — сообщил Корольков.

Этот проект демонстрирует, насколько важную роль в современной промышленности играет экологический вопрос, добавил руководитель проектного офиса «Чистого воздуха».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Благодаря модернизации автоматизированной системы мониторинга воздуха дополнительно вырастет точность отбора проб и анализов. Кроме того, обновление АСМВ увеличит ресурс оборудования и обеспечит надежность передачи данных надзорным органам. Модернизированная система полностью основывается на отечественных технологиях и оборудовании.

Завод последовательно работает над развитием и усовершенствованием системы экологического мониторинга, отметил гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер. Он назвал АСМВ сформированным комплексом решений, обеспечивающих максимально объективный контроль на предприятии.

«Вместе с этим завод не останавливается в вопросах повышения экологической эффективности производства. Воздействие на окружающую среду с 2011 года сократилось на 75%», — подчеркнул Зубер.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

МНПЗ производит более 30 видов продукции, в том числе бензин и дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин для самолетов, сжиженный газ и судовое топливо. Кроме того, завод выпускает битум для дорожных работ — на предприятии действует крупнейшая в Европе битумная установка.

Московский НПЗ обеспечивает почти 2,3 тысячи рабочих мест. Производственные мощности промышленной площадки позволяют покрыть свыше трети запросов города на моторное и авиационное топливо, поставляющееся в том числе на столичные автомобильные заправки и в аэропорты. Предприятие проводит финальный этап модернизации, благодаря которой станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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