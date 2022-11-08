Создание молодежного движения по экологии в России сочли правильным | 360°

Экология 08 ноября 2022, 04:12 Молодежное движение объединит настоящих экологов. Они будут помогать природе, а не уничтожать картины Эколог Рыбальченко: поручение Путина о создании молодежного движения по экологии правильно Pxhere

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Президент России Владимир Путин поручил презентовать предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Срок исполнения этого поручения — до 1 декабря. Сегодня в стране хорошо развивается волонтерское движение, и молодежь в этом активно участвует. Поэтому поручение президента правильное, с его помощью получится объединить экологов, которые предлагают свои варианты конструктивно взаимодействовать с властью.

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Поручение президента

Ответственными за исполнение поручения президента назначены глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения поручено подготовить совместно с Росмолодежью.

Настоящий эколог не ложится под грузовик с мусором

Огромную работу проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ), отметил в беседе с «360» эколог, инженер-физик, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко. У ОНФ есть молодежное крыло, там действительно ведется большая работа и в части экологии.

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«Глобально поручение [президента России] Путина очень правильное. Потому что настоящий эколог — это не тот эколог, который ложится под любой грузовик с мусором. это не эколог, это хулиган. Настоящий эколог — это тот, кто предлагает решения, кто предлагает свои варианты конструктивно взаимодействовать с властью», — объяснил Рыбальченко.

И таких экологов нужно объединять. Результатом этого поручения президента также станет новая модель взаимодействия организации и общественности, отметил эколог. По его словам, настоящая модель такого взаимодействия должна заключаться в том, что молодежь озвучивает конструктивные предложения, которые слышит предпринимательская часть хозяйственного сообщества.

Поручение Путина создать такое движение обоюдоправильное, заявил Рыбальченко. Оно не только объединит волонтеров и экоактивистов, но и поможет достучаться до предпринимателей и руководителей, чтобы сесть за стол переговоров и обдумать последующие действия. Рыбальченко уверен, что это — очень важное дело.

Отличия западных и российских экологов

Говоря про экоактивистов, нельзя забыть про недавние случаи с участием западных защитников природы, которые обливали картины мировых художников для привлечения внимания к проблемам экологии.

По мнению Рыбальченко, эта история чисто западная: она связана со сдвигом самоценности западных экологов. Они, как предположил собеседник «360», уверены, что их ценность сопоставима с ценностью картин Ван Гога. Однако это совершенно несравнимые вещи.

«В том-то и заключается идея Владимира Владимировича [Путина], чтобы людей, которые хотят сделать природу чище и лучше, поместить в конструктивное русло. В русло того, где они могут делать полезности, а не просто какие-то акции и инсталляции весьма сомнительного содержания», — отметил Рыбальченко.

Российская и западная культура совершенно разные, хотя у них есть и общие черты, считает экологический инспектор, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Сложно представить, чтобы в нашей культурологической системе координат появился подобный активизм, отметил он. В России все экоинициативы носят совершенно другой характер. Они всегда рассчитаны на сочувствие людей, на помощь обездоленным, животным или природе.

«У нас всегда экоактивизм нацелен именно на помощь природе, на сохранение биологического разнообразия, на сохранение уникальных природных территорий, на лесовосстановление, на уборки, на субботники. Именно сюда у нас сейчас направлены все силы», — сказал Вольпин в беседе с «360».

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Он выразил надежду, что появление такого экологического движения еще больше повысит интерес россиян к «экоактивизму в хорошем его смысле», а также позволит большему числу людей реализовать и принести практическую пользу природе.

Молодежь готова решать экологические проблемы

Сегодня есть огромное количество различных дифференцированных проектов, которые охватывают разные поколения и воспитывают одни и те же экологические привычки, отметил Вольпин.

В регионах есть много проектов по экологическому просвещению самых маленьких россиян: в школах, в детских садах. Есть большое количество студенческих клубов, которые объединяются в гильдии и пытаются совместными усилиями решать экологические проблемы, которые сегодня стоят перед страной. Есть ряд молодежных проектов, направленных на повышение культуры обращения с отходами, на раздельный сбор отходов, на сдачу вторсырья.

И сегодня уже наше общество дозрело до того, чтобы у нас была какая-то единая программа, единая платформа по реализации всех этих многочисленных начинаний. Поскольку запрос среди молодежи на охрану окружающей среды есть, молодые россияне готовы участвовать в различных проектах и различных программах, направленных на охрану окружающей среды, на сохранение биологического разнообразия Ярослав Вольпин Экологический инспектор, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области

С каждым годом все больше людей интересуются темой энергосбережения, ресурсосбережения, ищут точки сдачи вторсырья, приносят одежду на переработку, участвуют в программе лояльности известных мировых брендов, которые продвигают темы, связанные с вторичной переработкой.

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«Это решение [президента России Владимира Путина] позволит не только вдохнуть новую жизнь, дать второе дыхание теме ответственного потребления и экологического воспитания, но и позволит вывести на новый уровень все те начинания, которые сегодня уже существуют в нашей стране», — отметил Вольпин.

Нужны единые практики и методики

Он подчеркнул, что сейчас в России все волонтеры объединены в различные тематические группы. Это уже наработанная практика, когда государство помогает собрать все разрозненные инициативы воедино и упорядочить их, привести к одному знаменателю.

Здесь, по мнению собеседника «360», произойдет то же самое. Под патронажем Росмолодежи возьмут все лучшие практики и наработки, которые уже сегодня есть, а затем разработают единые методики. При этом самых активных участников этих проектов пригласят в получившуюся организацию.

Возможно, что те инициативы, которые сегодня нуждаются в каком-то развитии, сразу же получат толчок: тогда есть шанс, что они будут применяться сразу по всей стране, считает Вольпин.

Он отметил, что нужны не столько стандарты, сколько единые практики и методики.