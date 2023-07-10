Экология 10 июля 2023, 18:28 Масштабный экологический проект по изучению российской Арктики стартовал в Белом море Пресс-служба НК «Роснефть»

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Первый сезон полевых работ открыли в Белом море в рамках масштабного экологического проекта. Экспедицию организовали компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

Ученые назвали объект изучения очень интересным, поскольку по ледовому покрову Белое становится все больше похоже на остальные северные моря России. Здесь, как на модели, можно отследить, что происходит с природой целого региона.

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«Климат действительно меняется. Эти изменения климата грозят человечеству огромными переменами, эти перемены затронут сотни миллионов людей, если не миллиарды, потому что уровень моря по мере того, как будут таять ледники, будет повышаться», — отметил научный руководитель проекта, директор Беломорской биологической станции МГУ Александр Цетлин.

Участники экспедиции увидят Арктику глазами выдающегося российского гидробиолога Константина Дерюгина. С помощью трала и термометра он детально изучил беломорскую фауну еще в начале XX века.

Специалисты «Роснефти» и «Иннопрактики» идут точно по маршруту Дерюгина и выполняют часть полевых работ с тем же оборудованием. Это необходимо, чтобы получить сравнительные данные. Собранные в экспедиции сведения позволят понять, какие климатические и экологические изменения произошли в российской Арктике за 100 лет.

«Первый смысл — экономический. Наша страна непосредственно зависит от того, что здесь происходит. Значительную часть ВВП нашей страны, России, формирует Арктика. Арктика — это то, от чего мы зависим непосредственно. То, что влияет на нашу жизнь — влияет не только здесь, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани», — объяснил технический руководитель проекта, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

Ученые получили в распоряжение и самое современное исследовательское оборудование. Например, дроны помогут изучить дно Белого моря.

Единственный работающий за Полярным кругом секвенатор позволит специалистам провести молекулярно-генетический анализ добытого в море биоматериала. Новые знания станут точкой отсчета для последующих исследований и экологического мониторинга российской Арктики.

«Мы можем выйти за пределы нашей обычной человеческой жизни, потому что мы уже будем наблюдать изменения, произошедшие за последние 100 лет. И хочется верить, что у нас будут последователи, которые продолжат потом наблюдать за тем же самым, может быть, какими-то новыми методами. Но у них будет основа», — подчеркнула главный научный сотрудник лаборатории экологии планктона Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Ксения Кособокова.

Экспедиции — это своего рода «перепись» населения Белого моря. Ученые рассчитывают, что откроют среди его обитателей новые виды. Кроме того, все участники экологического проекта стремятся не допустить повышения температуры воды в Арктике.

Главная цель исследователей — оценить состояние местной экосистемы. Это позволит посмотреть в будущее с оглядкой на прошлое и спрогнозировать, как изменится северная природа в следующие 100 лет.

Специалисты «Роснефти» зададут новую точку отсчета для исследования Арктики. Экологический проект рассчитан на три года.