Экология 24 апреля 2023, 18:59 Копнуть глубже Рекультивация и инновационные технологии: как сейчас восстанавливают почвы? НК «Роснефть»

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Государство, наука и бизнес объединились, чтобы позаботиться об уникальном природном ресурсе — почвах России. Важную тему рекультивации обсудили на круглом столе «Чистая земля. Почвы — основа экологических систем России», организованном Всероссийской экоплатформой «Чистое будущее».

Площадь России превышает 17 миллионов квадратных километров, поэтому в стране много видов почв: каштановые, серые и бурые лесные и даже арктические. Типы различаются по химическому и механическому составу.

Каждый из видов нужно защищать от загрязнения, эрозии, заболачивания, засоления и других угроз, поскольку все почвы — главные элементы жизненно важных биологических цепочек и экосистем.

НК «Роснефть»

Перед российским государством, наукой и бизнесом стоит задача ликвидировать ущерб, нанесенный почвам во времена СССР. Заместитель директора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды компании «Роснефть» Виктория Сапожникова сообщила, что организация занимается масштабными работами по экологической реабилитации территорий, загрязненных в советские годы. С 2013 по 2022 годы «Роснефть» рекультивировала более 2,5 тысячи гектаров земель «исторического наследия».

НК «Роснефть»

«Мы осуществили экологическую реабилитацию территорий, нарушенных еще в ходе хозяйственной деятельности СССР. И мы не собираемся останавливаться», — подчеркнула Сапожникова.

НК «Роснефть»

Кроме того, «Роснефть» реализовала комплексный проект «Чистая Арктика» вместе с учеными национального парка «Русская Арктика». Специалисты компании и ведущие эксперты парка более трех лет изучали острова архипелага Земля Франца-Иосифа. Вместе они смогли оценить масштаб и характер загрязнения почв, оставшийся в наследие от СССР. Ученые обнаружили аборигенные микроорганизмы, которые могут эффективно разрушать нефтепродукты в почвах при низких температурах.

НК «Роснефть»

«Выявленные микроорганизмы аборигенные, которые наиболее эффективно работают именно в условиях арктических пустынь», — отметил ведущий научный эксперт «Русской Арктики» Дмитрий Крюков.

По словам ученого, на базе этих микроорганизмов можно разработать специальные препараты.

НК «Роснефть»

«Роснефть» проинвестировала более 270 миллиардов рублей в «зеленую» отрасль за пять лет. Компания восстановит 100% земель с историческим экологическим ущербом к 2035 году.

НК «Роснефть»

Другие участники круглого стола «Чистая земля. Почвы — основа экологических систем России» говорили о важности рационального природопользования. В этом вопросе «Роснефть» ориентируется на лучшие экологические методики и практики.

Компания сотрудничает с ведущими отечественными научно-исследовательскими центрами в вопросах защиты окружающей среды. В этот список входят Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Институт географии РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, негосударственный Институт развития «Иннопрактика» и другие учреждения.