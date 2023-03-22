Экология 22 марта 2023, 13:17 ИИ вытеснит метеорологов? «360» запустил погоду с цифровым синоптиком Канал «360» запустил прогноз погоды от искусственного интеллекта

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Канал «360» анонсировал новый формат прогноза погоды: его будет давать искусственный интеллект в прямом эфире. Каждый день метеорологи будут озвучивать прогноз на завтра — сначала от ИИ, а потом в своей версии. В конце недели команда телевизионщиков подведет итог, чей прогноз точнее.

По словам продюсера «Погоды на 360» Ольги Филипповой, искусственный интеллект не просто транслирует метеорологические данные:

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«Так как мы говорим о прямой конкуренции ИИ и человека, здесь сухих цифр недостаточно. Ведущий может сымпровизировать и задать искусственному интеллекту вопрос — например, что надеть, чтобы точно собраться по погоде. Задача ИИ — быстро, живо среагировать на вопрос».

Телевизионщики отметили, что «оживить» программу не так уж и сложно. Технология GPT4 генерирует прогноз на день и выстраивает вероятность природных катаклизмов. А бот, известный пользователям Рунета как Максим, воспроизводит информацию вслух.

Филиппова сообщила также, что программа может даже шутить на тему, связанную с погодными условиями.

По предварительным оценкам, количество ведущих-метеорологов может значительно сократиться: уже несколько лет разработчики со всего мира демонстрируют способности современных технологий, во многом превосходящие человеческие. Искусственный интеллект уже обыграл чемпиона Европы в китайскую настольную игру, решил сложнейшую задачу по молекулярной биологии и даже изучил структуру коронавируса.

Скоро и мы узнаем, кто сильнее в предсказаниях: метеорологи или программа.