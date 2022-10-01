Погода в Москве и Подмосковье 1 октября: почему был туман | 360°

Экология 01 октября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Густой туман накрыл Москву и Подмосковье. Мглу унесут дожди Специалист «Фобоса» Леус туман в Москве и Подмосковье сменят дожди РИА «Новости»

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Сильный туман накрыл Москву и часть Подмосковья. О плохой видимости сообщили в Сети и жители других регионов России. По данным синоптиков, пасмурная и туманная погода установилась в центральной и западной частях страны. Но долго она не продержится.

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Из-за плохой видимости в аэропортах отменили или перенесли более 30 авиарейсов, сообщило «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержали 12 рейсов, еще шесть отменили. В Домодедово задержали два, три отменили. В Шереметьево задержали вылет трех самолетов, еще шесть отменили.

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус пояснил, что туман рассеется в ближайшие два часа. После этого он превратится в дымку и дожди, уточнил он.

«Туманы сохраняются в аэропортах Внуково и Домодедово, причем видимость там уже начинает постепенно улучшаться», — добавил эксперт.

Синоптик пояснил ТАСС, что такая погода в Москве и Подмосковье связана с влиянием теплой периферии «очередного циклонического вихря».

О тумане сообщили жители Твери, Владимира и даже Ростова-на-Дону. В Тверской области плохая видимость спровоцировала ДТП. Водитель Renault Logan не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево. Пассажир, который в этот момент находился в машине, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением, сообщил сайт РanoramаРro.

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Сайт «Метеовести» уточнил, что ранним утром 1 октября в центральной и западной частях Европейской России возникла обширная зона адвективного тумана. Ее причиной стал теплый сектор циклон «Вероника», выходящий своим центром с юго-запада в районы Смоленской области.

«В условиях плотной облачности, высокой влажности и при умеренных ветрах рассеивание туманов будет небыстрым и улучшение видимости произойдет ближе к полудню при дальнейшем повышении температуры либо при начале дождей», — отметили в публикации.

Адвективный туман образуется, когда влажная воздушная масса накрывает более холодную поверхность земли или воды, в результате чего нижние слои воздуха начинают охлаждаться ниже точки росы.

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