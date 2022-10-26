Фейк: Минприроды разрешило сбрасывать отходы в Байкал | 360°

Экология 26 октября 2022, 18:03 Фейк: Минприроды разрешило сбрасывать отходы в Байкал Власти опровергли сообщения блогера о том, что в Байкал разрешили сливать нечистоты

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В соцсетях распространяют фейки о том, что Минприроды разрешило сбрасывать опасные отходы в озеро Байкал. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

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Министерство природных ресурсов и экологии России дало разрешение на сброс опасных отходов в Байкал, заявил известный тревел-блогер Михаил Зарубин на своей странице в соцсети. По его словам, новые правила направлены на уничтожение озера. В подтверждение своих слов автор фейка опубликовал фотографии того, как сейчас выглядит этот водоем.

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Правда

На самом деле Минприроды вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача — сохранить самое большое по площади пресноводное озеро на континенте.

Например, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 миллиграмма на кубический дециметр, свинца — 0,0001 миллиграмма на кубический дециметр, ртути — 0,00001 миллиграмма на кубический дециметр. Эти значения ниже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу — в 60 раз, по свинцу — 50, а по ртути — 20 раз. В ведомстве также напомнили, что прямой сброс стоков Байкал запрещен.

Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества, в комментарии для ФИА «Инфоповод» заявил, что речи о сливе стоков непосредственно в озеро не идет.

«Сброс возможен только в реки, в само озеро Байкал сброс запрещен. И барьер для этого — недостижимые параметры очистки сточных вод в приказе № 83. В части сбросов в реки показатели тоже остаются крайне строгими и не влекут рисков для озера Байкал», — объяснил он.

Фото и видео, опубликованные блогером, составлены из фрагментов, которые либо не имеют отношения к Байкалу, либо уже неактуальны.

Так, некоторые снимки были сделаны еще в 2016 и 2017 годах. На фотографии, которую Зарубин представляет как доказательство загрязненности озера, вовсе запечатлена река в американском парке Йеллоустоун. Съемка датируется 2009 годом.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.