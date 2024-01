Эксклюзив 09 января 2024, 14:31 «Его нельзя отфильтровать». Россиянам рассказали о вреде нанопластика Эколог Рыбальченко: биоразлагаемые пластмассы оказались невыгодными для бизнеса Freepik

Читать 360tv в

Американские ученые обнаружили в бутилированной воде опасную концентрацию нанопластика. По мнению химиков, высокий процент содержания этих молекул может негативно отразиться на здоровье людей. О том, как можно бороться с повышенной концентрацией пластиковых фрагментов, «360» рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Нашли даже на Северном полюсе

Он сообщил, что нанопластик — продукт распада пластика. Его полимеры стали удобным изобретением, которое используется в самых различных отраслях, однако пластик не может сам разложиться, напомнил эколог.

Реклама

«Полимеры — это очень удобно. Начиная от различных предметов, корпусов для приборов, различных упаковок и кончая упаковкой. Полимеры бывают самые разные, и мы их наштамповали много», — подчеркнул специалист.

По его словам, пластиковые фрагменты ученые находят не только в бутилированной воде, но и на Северном полюсе. Пластик распадается на молекулы, но по структуре остается прежним.

«То есть вот эти длинные молекулы могли бы, если бы они разложились на части, стать кому-то удобрением, кому-то пищей, элементом для строительства домика у ракушек. Но этого не происходит», — заявил он.

Unsplash

Нанопластик может вызывать болезни

Специалист объяснил, что в природе нет способа, позволяющего разложить пластик и сделать его безвредным.

«Да, они (частицы — прим. ред.) мельчайшие, они на молекулярном уровне, но с ними ничего сделать нельзя, природа не знает, что с ними делать. <…> Его нельзя отфильтровать. Он пройдет через любой фильтр. Он бесполезен, но при этом он встраивается в пищевые цепочки и нарушает их», — объяснил Рыбальченко.

Он отметил, что нанопластик вызывает онкологические заболевания, а также болезни, связанные с нарушением кроветворной системы, органов дыхания и пищеварения.

«Это крайне сложно и опасно», — добавил эколог.

Но существуют методы, с помощью которых можно существенно уменьшить концентрацию вредных фрагментов пластика. Рыбальченко рассказал, что справиться с проблемой поможет переход на биоразлагаемые пластмассы. К сожалению, цена полиэтилена в разы ниже, поэтому бизнес не спешит производить и использовать экологичные виды пластика, указал специалист.

«Биоразлагаемые пластики бизнесу невыгодны просто по той причине, что они долго не пролежат на складе. <…> Здесь интересы людей и интересы бизнеса довольно сильно расходятся», — заключил эксперт.

Химики Колумбийского университета выяснили, что концентрация нанопластика в бутилированной воде повысилась примерно в 100 раз. Результаты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.