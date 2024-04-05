Эксклюзив 05 апреля 2024, 15:19 «Неопасный» металлолом. Что спровоцировало вспышку радиации в Хабаровске Эколог Фролов предположил, что стало причиной скачка радиации в Хабаровске Unsplash

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На улице Суворова в Хабаровске 3 апреля обнаружили источник радиации в пункте приема металлолома. Почти через двое суток, рано утром в пятницу, в городе ввели режим ЧС. Власти заверили, что эта мера нужна для ускорения работ по ликвидации объекта. Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал «360», что могло стать причиной повышения уровня радиации, чем она опасна для человека и как защитить себя от вредного воздействия.

Опасный предмет сдали на металлолом, где его и нашли, сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.

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«Источник повышенного уровня радиации был обнаружен 3 апреля на участке по улице Суворова. Площадь — небольшая, 30 на 30 метров. Все службы отреагировали штатно, выставлено оцепление. Было решено ввести в Хабаровске режим ЧС, чтобы работы можно было проводить быстрее», — процитировал Колчина телеканал «Хабаровск».

По информации издания «Октагон», сейчас работы с предметом завершились, его отвезли за пределы города, на предприятие по обработке таких объектов. Специалистам предстоит несколько дней мониторить источник радиации, после чего его при необходимости утилизируют. Режим ЧС снимут только после этих процедур, то есть не раньше понедельника.

Mark Olsen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Далее — прямая речь собеседника «360».

Возможные причины

Радиация вездесуща. Она бывает разных типов. И, может быть, в Хабаровске случилась техногенная авария. Если не брать ее в расчет, то, скорее всего, это выход газов радона, потому что он везде имеется. В том же метро концентрация радона повышенная. И дежурный на станции получает надбавки, потому что сидит там длительное время.

Такие выходы газа зависят от особенностей земли. Например, если трещина проходит под соответствующим районом Хабаровска, то там должна быть достаточно большая радиация.

Радон — это тяжелый газ. Он накапливается в подвалах, в местах строительства. И если его скопление откопали, то большое количество могло оказаться на поверхности.

Guido Kirchner / dpa / Global Look Press

Если производились какие-то перевозки специализированной службой, которая занимается обеззараживанием и захоронением радиационных отходов, контейнеров, и произошла разгерметизация, это тоже может быть причиной. Также бывает потеря этих отходов во время транспортировки.

Хотя бывают и другие случаи. В свое время в Челябинске для уличных столбов использовали трубы от нефтепроводов небольшого диаметра.

В какой-то момент в один из этих столбов врезалась машина, его спилили. Позднее оказалось, что вокруг него возникло пятно радиоактивного заражения. Почему? Потому что нефть добывают из глубины, где много радиоактивных газов. И когда она проходит по трубе, в стенках оседают частицы радиоактивных веществ. Пока столб стоял, они осыпались, а когда его спилили, обнаружилось загрязнение.

Чем опасен скачок радиации для населения

Это просто повышение уровня фона радиации. Он не настолько высокий, чтобы эвакуировать людей.

Тут еще в чем дело: сейчас весна, лето, когда начинает летать пыль. И она вместе с радиоактивными частицами поднимается в воздух. Там могут быть горячие частички. И если человек вдохнет такую пыль, то они попадут в организм. Одной такой частицы хватит, чтобы человек через три года получил рак легких.

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При этом радиоактивные вещества вместе с пылью могут прилететь куда угодно: все зависит от фракции частиц и силы ветра. Например, посреди Сахары есть озеро Чад. И пылевые бури, которые там поднимаются, идут через Атлантический океан и достигают Амазонки. Вот такое может быть распространение радиации.

Однако подобная радиация не очень активно распространяется. Если сейчас будут дожди, то она потихоньку будет вымываться, и эти вещества опять уйдут в глубину. Поэтому нельзя сказать, что радиация сейчас распространится, и весь Хабаровск будет заражен.

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Как защитить себя от радиации

Лучше не ходить в зону проведения работ, потому что радиоактивные вещества на одежде можно принести домой или вдохнуть. Также нужно соблюдать личную гигиену. Можно купить респиратор.

Важно помнить, что радиация — это вещества, которые самопроизвольно распадаются. Они ничем не отличаются от химических и попадают в организм при обмене веществ. Например, в составе углекислого газа, который вы вдохнули, могут быть радиоактивные примеси. Можно пить воду с их содержанием, есть еду. Но самая опасная для человека все же пыль.

Защитное сооружение гражданской обороны / РИА «Новости»

Вместе с пылью в организм человека попадают частицы, которые постоянно распадаются. При этом процессе они уничтожают окружающие химические вещества. Это аминокислоты, из которых состоит человеческое тело, клетки, ДНК и прочее. В результате образуется очаг, язвочка, происходят мутации клеток. А далее развиваются заболевания.

В Брянской области провели обследование женщин в трех районах, которые подверглись заражению после Чернобыля. Оказалось, примерно треть пациенток имеют мастопатию — заболевание молочной железы, патологическое разрастание ее тканей.

Поражение различных человеческих органов зависит от вида радиации. Например, после аварии на Чернобыльское АЭС было большое количество радиоактивного йода, многие столкнулись с раком щитовидной железы.