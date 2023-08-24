Экология 24 августа 2023, 15:06 Число жалоб на вывоз отходов сократилось почти наполовину в Тверской области РЭО: число жалоб на вывоз отходов сократилось на 40% в Тверской области Российский экологический оператор

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Летом количество жалоб на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в Тверской области уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Снижение жалоб зафиксировали в сервисе«РЭО Радар».

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«В частности, количество жалоб на отсутствие своевременного вывоза отходов, неприятные запахи и навалы на контейнерных площадках и в нежилых зонах за аналогичный период прошлого года составило 121», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

За весь летний период «РЭО Радар» принял 73 жалобы на несвоевременный вывоз отходов, неприятный запах и появление свалок в нежилых зонах. Эта цифра оказалась практически на 40% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, отметил Буцаев.

Региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство» является ответственным за оказание услуг по обращению с ТКО по Тверской области в системе «РЭО Радар».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» появилась в 2018 году по указу президента. Главная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Согласно национальному проекту «Экология», это нужно для сокращения объема захоронения ТКО. Таким образом экологическая нагрузка на россиян должна быть снижена.

Планируется, что к 2030 году удастся сортировать 100% объема твердых коммунальных отходов и снизить на 50% ТКО, которые увозят на полигоны. Этих показателей невозможно достичь без формирования экономики замкнутого цикла.